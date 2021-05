Activision casse les jouets de Bob

Toys For Bob est un studio californien qui a fait ses armes dans les années 90 avec des jeux comme Star Control et Pandemonium mais leur plus grand succès est la série Skylanders . Après coup, ils ont développé les remakes de Crash Bandicoot et de Spyro et ont sorti Crash Bandicoot 4 en octobre dernier. Le jeu s'est vendu à 400 000 exemplaires en un mois et ne le cherchez pas sur Steam vu que c'est une exclu Battle.net sur PC.Pour les remercier pour toutes ces années de succès, leur maison-mère Activision leur a laissé le champ libre pour leur prochain jeu. Je plaisante. L'éditeur les a envoyés au bagne en les faisant bosser sur Call of Duty : Warzone , leur battle royale ultra-populaire. Au passage, l'éditeur aurait gentiment remercié la majorité des travailleurs indépendants sous contrat avec le studio.Au fond c'est logique : tous les studios rachetés ou fondés par Activision finissent tôt ou tard par bosser exclusivement (ou presque) sur Call Of Duty. Toys For Bob rejoint donc Raven Software, Activision Shanghai, Demonware, High Moon Studios, Beenox, Infinity Ward, Treyarch et Sledgehammer. Autant renommer Activision en Call Of Duty Studios à ce stade vu qu'ils ne font plus que cela.