ACTU
State of Decay 3 : autopsie d’une annonce trompeuse et de ses coulisses
par Buck Rogers, email
Présenté en 2020 lors du showcase Xbox, State of Decay 3 s’est récemment retrouvé au cœur d’une polémique car sa fameuse bande-annonce était, en substance, comment dire... trompeuse. Oui, le studio Undead Labs a reconnu que le jeu "n’existait pas vraiment" à l’époque juste quelques idées sur un post-it avec de plus une équipe minuscule.
En réalité, la bande-annonce était entièrement en pré-rendu, n’étant qu’une vision conceptuelle. Oui, vous pouvez clairement oublier le cerf zombie dans une forêt enneigée.
Ce genre de bullshit, est malheureusement encore une pratique bien ancrée dans l’industrie vidéoludique, et elle ne semble pas vouloir disparaître. Ce cas, loin d’être isolé, est la suite d’une longue histoire de présentations trompeuses. Rappelez-vous, de Sony qui avait présenté lors de l’E3 2005 une démo de Killzone 2 prétendument en temps réel… qui était en réalité une vidéo pré-calculée. Ou bien d’Ubisoft qui avait montré à l’ E3 2012 une version visuellement nettement supérieure de Watch Dogs à celle qui avait été finalement commercialisée, déclenchant des accusations avérées de "downgrade". Ainsi que la démo de gameplay d’Anthem d’Electronic Arts était largement scriptée et ne reflétait pas l’état réel du jeu lors de l’ E3 2017.
Un même schéma qui se répète histoire de séduire investisseurs comme joueurs… quitte à promettre un jeu encore inexistant.
Pour ne rien arranger, le contexte du développement de State of Decay 3 n’aide pas non plus à rassurer. Une enquête publiée en 2022 par Kotaku, révélations qui ont été largement reprises et corroborées par d’autres médias spécialisés, évoque des accusations de sexisme, d’intimidation et d’épuisement professionnel au sein du studio Undead Labs racheté par Microsoft en 2018. Ainsi, plusieurs employés et ex-salariés y décrivent un environnement de travail difficile, marqué par des problèmes de management. Ces tensions auraient provoqué le ralentissement du développement du jeu. De plus, cela a de fait compliqué la tâche pour mettre en place une vision claire pour ce troisième opus à venir.
Pourtant quand on repense au premier State of Decay, qui était arrivé en 2013 sur le Xbox Live Arcade, le jeu avait été une excellente surprise. C’est l’arrivée de State of Decay 2 en 2018 qui avait jeté un froid, on ne se souvient d’ailleurs que de ses bugs, de son manque de finition et surtout d’aucune évolution majeure au regard du premier opus. Alors, après cette nouvelle révélation, qui aura encore des attentes vis-à-vis de State of Decay 3 ? Oui, parce que six années après leur fausse bande-annonce, le projet a refait surface avec des inscriptions pour un playtest en alpha fermé, où l’on nous promet de la coopération à quatre joueurs, et toujours de la gestion de base, et de la survie dans un monde post-apocalyptique…
En réalité, la bande-annonce était entièrement en pré-rendu, n’étant qu’une vision conceptuelle. Oui, vous pouvez clairement oublier le cerf zombie dans une forêt enneigée.
Ce genre de bullshit, est malheureusement encore une pratique bien ancrée dans l’industrie vidéoludique, et elle ne semble pas vouloir disparaître. Ce cas, loin d’être isolé, est la suite d’une longue histoire de présentations trompeuses. Rappelez-vous, de Sony qui avait présenté lors de l’E3 2005 une démo de Killzone 2 prétendument en temps réel… qui était en réalité une vidéo pré-calculée. Ou bien d’Ubisoft qui avait montré à l’ E3 2012 une version visuellement nettement supérieure de Watch Dogs à celle qui avait été finalement commercialisée, déclenchant des accusations avérées de "downgrade". Ainsi que la démo de gameplay d’Anthem d’Electronic Arts était largement scriptée et ne reflétait pas l’état réel du jeu lors de l’ E3 2017.
Un même schéma qui se répète histoire de séduire investisseurs comme joueurs… quitte à promettre un jeu encore inexistant.
Pour ne rien arranger, le contexte du développement de State of Decay 3 n’aide pas non plus à rassurer. Une enquête publiée en 2022 par Kotaku, révélations qui ont été largement reprises et corroborées par d’autres médias spécialisés, évoque des accusations de sexisme, d’intimidation et d’épuisement professionnel au sein du studio Undead Labs racheté par Microsoft en 2018. Ainsi, plusieurs employés et ex-salariés y décrivent un environnement de travail difficile, marqué par des problèmes de management. Ces tensions auraient provoqué le ralentissement du développement du jeu. De plus, cela a de fait compliqué la tâche pour mettre en place une vision claire pour ce troisième opus à venir.
Pourtant quand on repense au premier State of Decay, qui était arrivé en 2013 sur le Xbox Live Arcade, le jeu avait été une excellente surprise. C’est l’arrivée de State of Decay 2 en 2018 qui avait jeté un froid, on ne se souvient d’ailleurs que de ses bugs, de son manque de finition et surtout d’aucune évolution majeure au regard du premier opus. Alors, après cette nouvelle révélation, qui aura encore des attentes vis-à-vis de State of Decay 3 ? Oui, parce que six années après leur fausse bande-annonce, le projet a refait surface avec des inscriptions pour un playtest en alpha fermé, où l’on nous promet de la coopération à quatre joueurs, et toujours de la gestion de base, et de la survie dans un monde post-apocalyptique…