ACTU
Shinji Mikami a créé un nouveau studio : Unbound
En février 2023, Shinji Mikami, aka le papa des séries Resident Evil, Dino Crisis et The Evil Within, mais aussi de God Hand et Vanquish, sans compter tous les autres jeux chez Capcom, Clover Studio, PlatinumGames auxquels il a participé à différents postes, avait annoncé son départ du studio Tango Gameworks. Une annonce qui, à l’époque, était un peu surprenante, surtout qu’il était aux commandes de la boîte. Sauf que Shinji n’est pas un lapin de trois semaines et il avait vu le coup venir. En effet, en mai 2024, Microsoft avait fait un grand ménage chez Xbox en fermant divers studios, dont Tango Gameworks. Depuis, le petit studio et une partie de ses employés ont trouvé une nouvelle maison chez Krafton courant août 2024.
De fait, nous ne savions pas ce que faisait Mikami depuis février 2023, et nous avons enfin une réponse. Au lieu de prendre une retraite bien méritée du haut de ses 60 ans, il repart finalement pour une dernière danse en créant un nouveau studio, cette fois-ci 100% au japon, nommé Unbound.
La bonne nouvelle, c’est que Unbound ne vient pas d’ouvrir la semaine dernière. En effet, le studio a été fondé le 30 novembre 2022, pour un début d’activité en mai 2023 comme précisé sur son site web. Il est placé au 9ème étage de la Yebisu Garden Place Tower, dans le quartier de Shibuya à Tokyo.
Du côté du staff, Unbound compte 53 employés à avril 2025 avec une ambition de tripler les effectifs, qui ont contribué à divers postes sur Ghostwire: Tokyo, Shadow of the Colossus, Silent Hill, Resident Evil, Devil May Cry, Sonic the Hedgehog, New Light Myth: Mirror Mirror, Hi-Fi Rush, Ōkami, killer7, Custom Robo: Battle Revolution, The Demon and the Lost Kingdom, PsychoBreak, Viewtiful Joe, Dead Rising, Dino Crisis, Lost Planet, Onimusha et El Shaddai: Ascension of the Metatron.
Au passage, via les fiches de recrutement, on apprend pas mal de petites choses intéressantes sur Unbound. Pour le moment, le studio est constitué de 55% d'artistes, 30% de développeurs et de 15% de planificateurs, le tout avec tout de même 85% d’hommes contre 15% de femmes. La répartition d'âges est de 34% de personnes dans la quarantaine, 30% dans la vingtaine, 23% dans la trentaine et 13% de plus de 50 ans, et que dans le lot, 13% porte des chapeaux, bonets et casquettes pour bosser (comme Mikami) et qu’il y a 8% de non japonais. Enfin, parce qu’il est bon de célébrer des trucs, plus de 120 alcools différents sont proposés au bar de l’entreprise. Il est aussi possible de faire jusqu’à 20h d’heures supplémentaires par mois, donc ça semble assez cadré.
Pour ce qui est du premier projet, Mikami a envie de sortir un jeu du genre “AAA dans sa réalisation mais avec un contenu type AA pour ne pas partir dans tous les sens”, sur PS5, Xbox Series et PC. L'idée est de montrer que le Japon peut faire des jeux qui tabassent techniquement, sans se perdre dans des développements avec des milliers de personnes sur plusieurs années. Un nouveau projet mais surtout une nouvelle licence, qui appartiendra au studio, orientée action-RPG et développé via Unreal Engine 5. Par la suite, le studio pourra aussi sortir des titres plus petits, plus artistiques aussi, afin de pousser de nouveaux jeunes talents sur le devant de la scène, un peu comme chez Tango Gameworks.
C'est donc une excellente nouvelle, et on a plus qu'à patienter encore un peu pour voir les avancées de ce premier projet.
