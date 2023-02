Shinji Mikami prépare ses valises

Celle-ci, on ne s'y attendait pas forcément. En effet, après 13 ans aux commandes de son studio Tango Gameworks , qu'il a créé le 1er mars 2010 après son aventure chez PlatinumGames , l'immense Shinji Mikami est en train de faire ses valises. Et ce n'est pas pour partir en vacances.Une annonce assez surprenante via Twitter , surtout après la sortie de Hi-Fi Rush il y a à peine un mois et son accueil plutôt excellent. Honnêtement, on aurait justement pu penser que Mikami serait revenu plus tard avec un nouveau projet, un peu plus personnel. Mais il faut bien l'admettre, depuis The Evil Within, le papa de Resident Evil n'a plus pris le poste de directeur sur un projet. The Evil Within 2 ? Ghostwire: Tokyo ? Hi-Fi Rush ? Producteur exécutif pour ces trois titres, préférant mettre en avant les plus jeunes, plutôt que lui-même. Et ça, c'est le beau geste.Mais à 57 ans, Mikami souhaite encore créer un jeu. Au moins un dernier, rien qu'à lui, et avec son style. Peut-être un jeu qui nous fera peur pendant des années ? Peut-être totalement autre chose. Peut-être un projet avec l'une de ces personnalités du Japon, partie d'un grand studio pour fonder un tout petit studio... tient, pourquoi pas chez Bokeh Game Studio , que l'on entend plus trop parler ? Bref, on verra cela dans quelques semaines.