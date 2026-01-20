ACTU
Marathon : la dernière étape sera le 5 mars
par Buck Rogers, email
Au départ attendu pour le 23 septembre 2025, Marathon avait été repoussé sûrement pour ne pas reproduire l’événement tragique d’août 2024, à savoir le jeu Concord. Pour celles et ceux qui trouvent que j’exagère un petit peu quand même, je vais rappeler que le titre a vu ses serveurs fermer le 6 septembre de la même année, le peu d’exemplaires vendus sur PS5 et PC remboursés, mais le plus grave étant surtout qu’il avait "perturbé" la vie des employés de Firewalk Studios qui avait dû fermer ses portes en octobre 2024.
Cela fait un moment que Bungie n’est plus au meilleur de sa forme. Tout en rappelant que leur trilogie Marathon était des FPS solo réputés pour la qualité de leurs scénarios, est-ce que l’on doit s’inquiéter que le retour de la licence se fasse via un extraction shooter JcJcE ? Dans une offre complètement saturée ? Même s’il faut reconnaître à ce propos que dernièrement Arc Raiders avait quand même bien créé la surprise. Il ne faudra pas attendre bien longtemps, puisque l’on aura la réponse bientôt, le 5 mars qui vient.
Concernant les tarifs, la version standard s’échange contre 39,99 euros, l’édition Deluxe à 59,99 euros, quant à la Marathon Collector's Edition, elle est à 236,99 euros (ouch!), une version sans jeu étant disponible à 177 euros. En passant, rappelons rapidement le contexte : dans la colonie de Tau Ceti IV vous serez un Coureur bio-cybernétique qui affrontera en équipe des coureurs rivaux, et vous parcourrez différentes zones histoire de looter pour avoir un équipement digne de ce nom. Pour finir, comme la tradition le veut dans ce type de jeu, Marathon fonctionnera par saison. On espère qu’il arrivera au bout de la course…
