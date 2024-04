Les joueurs tournent en rond

Newzoo est une boite d'analystes du jeu vidéo qui publie chaque année un rapport gratuit sur l'état du marché des PCs et consoles. L'édition 2024 est tombée et c'est passionnant à lire si vous aimez les chiffres plein de zéros. En 2023, le chiffre d'affaires du jeu PC et consoles a représenté 93,5 milliards de dollars, en hause de 2,6% par rapport à 2022. 43% vient du PC et 57% vient des consoles.Sur consoles 56% du chiffre d'affaires vient de ventes de jeux proprement dites et le reste vient des DLCs, microtransactions et abonnements (les abonnements types Game Pass et PS Plus sont exclus de ces chiffres). Sur PC, c'est 57% qui proviennent de ventes de jeu. Pourtant derrière ces chiffres encourageants se cache une réalité déprimante : les joueurs ne veulent jouer qu'aux mêmes jeux en boucle.Sur PC par exemple, le top 10 des jeux les plus actifs en 2023 est Fortnite, Roblox, Minecraft, Counter-Strike GO/2, The Sims 4, Call Of Duty Modern Warfare 2/3/Warzone, League Of Legends, Valorant, GTA V et Rocket League. Ce sont presque tous des jeux-service et la moyenne d'âge de ces jeux approche des 10 ans. Le constat est à peu près le même sur Playstation et Xbox avec des jeux service qui ont en moyenne 7 ans d'âge. Gag: il n'y a pas un seul jeu Sony dans le top 10 Playstation mais il y a deux jeux Microsoft et trois jeux Epic Games. Sur Switch, la moyenne d'âge des jeux n'est "que" de 4 ans grâce aux jeux Nintendo qui squattent six places sur 10.Pire encore, en 2023, les joueurs ont passé 80% de leur temps à jouer à seulement 66 jeux sur PC, Xbox et Playstation. Les jeux qui ont six ans ou plus ont représenté 61% du temps de jeu global. Si on combine les cinq increvables (Fortnite, Roblox, League of Legends, Minecraft et Grand Theft Auto V), c'est 27% du temps de jeu global. Quant aux jeux qui ont moins de trois ans, ils représentaient 23% du temps de jeu global. Mais 60% de ces 23% a été passé à jouer à des licences annuelles type CoD ou NBA2K.Au fond, le tout n'a rien de surprenant. Demandez autour de vous si les gens jouent aux jeux vidéo. La réponse est souvent non et quand c'est oui c'est généralement Fortnite, CoD, FIFA... L'étude de Newzoo montre aussi que sortir un jeu-service sur PC ou consoles de nos jours est du suicide vu la domination totale des mastodontes et le fait qu'une majorité des revenus provient des ventes de jeux. Newzoo parle même de "zero-sum game".