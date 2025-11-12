ACTU
ARC Raiders a pillé 4 millions de joueurs
par Buck Rogers, email
C’est vrai que l’on a pas trop parlé du dernier phénomène en date, ARC Raiders. Alors on va rapidement réparer cette injustice avec quelques chiffres. Le jeu d’Embark Studios c’est 4 millions d’exemplaires écoulés dans le monde depuis sa sortie le 30 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series. C’est un pic à 700 000 joueurs sur toutes les plateformes confondues, dont plus de 460 000 étaient sur Steam. D’ailleurs, le titre oscille sur la plateforme de Valve régulièrement entre les 140 000 et 380 000 utilisateurs connectés.
Alors qu’en pense Factor ? Vous le saurez bientôt grâce à un test de cet exctraction shooter à la troisième personne en bonne et due forme, d’un rédacteur qui signe son nom d’un R à la pointe de l'épée. Oui, c’est un bon bretteur.
