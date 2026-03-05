ACTU
Les Sims 4 : un Marketplace communautaire monétisé arrive bientôt sur PC et Mac
par Buck Rogers, email
Les Sims 4 qui était déjà passé en free-to-play le 18 octobre 2022 va subir un nouveau changement. Ainsi Electronic Arts lancera un Marketplace communautaire pour le jeu le 17 mars qui vient sur PC et Mac, et les joueurs consoles n’y échapperont pas, puisque ce sera prévu plus tard également pour eux. A l’instar de Roblox, et de Bethesda avec son Creation Club, l’éditeur cherche à intégrer, encadrer, mais surtout monétiser le travail des moddeurs. Ces derniers ne toucheront qu’environ 30 %, tandis que Electronic Arts en prélèvera 70 %, comme c’est la tradition chez les filous.
Ce qui est surprenant, c’est pourquoi cela n’avait pas été fait avant. EA n’était pas à une controverse près, puisque l'on rappelle que son modèle s’appuie massivement sur les DLC et les microtransactions, qui représentent une large majorité de ses revenus annuels. De plus, ils nous ont déjà prouvé qu’ils n’ont pas d’état d’âme, avec ses pratiques commerciales jugées agressives, d’autant que la firme n’a pas hésité, ces dernières années, à fermer des studios et licencier brutalement certaines équipes internes…
