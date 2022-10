Quoi de neuf pour The Sims ?

Plus de huit ans après sa sortie, The Sims 4 est passé free-to-play ce qui veut dire que le jeu de base est gratuit mais qu'il faudra raquer pour le million de DLCs sortis . Même en soldes, comptez plus de $640 pour tout acheter. Mais il n'est pas forcément nécessaire de passer à la caisse : il existe aussi des tonnes de mods Maxis en est conscient et va donc lancer une plateforme de mods officielle sur CurseForge . Les mods en question seront triés à la main donc n'espérez pas le genre de mods qui enlève la censure Maxis a aussi annoncé qu'ils bossaient sur la nouvelle version de The Sims connu pour l'instant sous le nom de Project Rene. Un des buts de cette nouvelle version est de proposer la même expérience quel que soit l'appareil utilisé, le tout étant cross-play/cross-plateforme. Project Rene mettra aussi l'accent sur le multi et permettra de construire/décorer sa barraque à plusieurs en co-op. Enfin le jeu poussera la customisation encore plus loin en permettant de modifier directement la forme des meubles et leurs textures. Le tout ne sortira pas avant quelques années ce qui permettra à Maxis de sortir encore plus de DLCs pour le 4 : deux extensions sont déjà prévues pour 2023 dont une centrée sur les gamins.On espère que parmi les nouveautés, elle contiendra la possibilité de feindre son excitation quand on est invité à une baby shower ou un rendu des cernes réaliste.