Les Nouvelles du Faicteur : un peu de science cette semaine

Pour Les Nouvelles du Faicteur (merci hohun ) de ce lundi on change légèrement la présentation de la rubrique. Vous retrouverez toujours l'article du média grand public de notre revue de presse en lien dans le titre de chaque paragraphe, mais également en dessous du résumé, ce qui sera certainement plus visible pour certains. On rappelle que l'article que l'on citera sera toujours plus complet, donc si vous voulez approfondir le sujet, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien concerné. Cette semaine on va parler d'une ville qui va peut-être avoir bientôt une carence de main d'œuvre dans le milieu vidéoludique, d'une carte dans un jeu bien connu pour repérer les enfants dyslexiques et pour finir d'une étude scientifique.Beaucoup de sociétés s'installent à Montréal, car c'est la ville qui a la plus forte concentration de professionnels du secteur vidéoludique dans le monde, c'est à dire 14 000 employés répartis dans 280 studios de développement. Mais déjà les pénuries de main d'œuvre sont anticipées pour de multiples raisons, comme les départs à la retraite à venir, mais aussi des départs dus à des reconversions liées à une problématique bien connue qui touche le secteur, le crunch. Le constat est sans appel : « Les jeunes arrivent avec beaucoup d’énergie et d’enthousiasme, mais on voit souvent que lorsqu’ils commencent à avoir des enfants, ils choisissent de changer de domaine ». L'article revient aussi, sans entrer dans les détails, sur les accusations de harcèlement dont Ubisoft a fait l'objet en 2020 que l'on avait suivi à l'époque . Cela aurait contribué « a observer une amélioration de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée dans le secteur », mais sans avoir de détails. A l'école un 5/20 c'est mieux qu'un 2/20, on observe une amélioration mais cela reste deux notes médiocres. La preuve, on observe toujours des départs de salariés pour changer de secteur d'activité en 2022.Pour retrouver l'article complet abordé dans la rubrique, rendez-vous sur le site lactualite.com >> La dyslexie est un trouble spécifique du langage et des apprentissages qui se caractérise par des difficultés lors de la lecture et de l’écriture spécifique et durable qui apparaît chez l'enfant, et touche environ cinq pourcents de la population. On avait déjà parlé dans la rubrique d'une initiative pour détecter certains Les troubles dys-, Mila Learn, toujours en phase clinique . Cette fois-ci cela concerne un jeu que l'on connaît déjà, Minecraft, qui depuis le 10 octobre 2022 à une nouvelle carte gratuite "Mindcraft". Elle est le résultat d'une collaboration entre l'association Puissance Dys qui accompagne des dyslexiques et l'agence en communication BETC, et elle a été créé pour repérer les personnes atteintes de troubles de la lecture ou de l'écriture : « La carte "Mindcraft" invite celles et ceux qui le souhaitent à jouer sur un grand terrain de jeu divisé en quatre zones de défis labyrinthiques. Tout au long de l'aventure, les participants incarnent le personnage "Charlie" qui devra réussir à retrouver son chemin en passant par des tests. Épreuves de tir, parcours et énigmes seront au rendez-vous pour aider au dépistage. ». Il s'agit aussi de permettre à l'enfant qui connaît ce trouble de ne pas se sentir stigmatiser, on ne parle pas de "dysfonctionnement" mais de "super-pouvoir", car d'après Mathieu Nevians les enfants dyslexiques ont certaines facultés « Un enfant dyslexique est plus à même de se retrouver dans un environnement déjà créé, il va ainsi aller plus facilement vers des jeux vidéo que vers d'autres disciplines [...] Les enfants dyslexiques se repèrent beaucoup plus facilement dans des éléments cubiques, et sont donc très à l'aise sur ce jeu ». Ce dernier souhaiterait un test grandeur nature dans les écoles, mais en attendant des auto-tests sont disponibles sur Dyslexie France Pour retrouver l'article complet abordé dans la rubrique, rendez-vous sur le site francetvinfo.fr >> Le centre de neurosciences de San Francisco a développé un jeu vidéo musical pour établir une étude qui permettrait de mieux comprendre comment fonctionne le cerveau et également faire travailler la mémoire à court terme. Pour cela, l'équipe de chercheur s'est associée à Mickey Hart, du groupe de rock californien The Grateful Dead, et ont réalisé un jeu qui enseigne les bases du jeu de batterie et active les zones de l’attention appelé Rythmicity. Quarante-sept personnes de 60 à 79 ans étaient testées et effectivement le jeu a obtenu des résultats prometteurs « Comme nous l’avions imaginé, seul le groupe qui entraînait son sens du rythme a montré une amélioration de la mémoire à court terme pour reconnaître des visages, expliquent les chercheurs. Cela prouve que l’entraînement musical peut améliorer la performance sur des tâches non musicales. ».Pour retrouver l'article complet abordé dans la rubrique, rendez-vous sur le site neonmag.fr >>