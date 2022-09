Je crois que tout a été écrit dans le titre, on peut passer à autre chose. Non ? Bon, détaillons un peu alors. Ludovic, commerçant est avant tout un passionné et il a mis un peu plus de trente années à réunir ses 2250 consoles avec leurs boites originales (et quelques centaines de jeux). Il ne lui en manque en réalité qu'une cinquantaine. Dans sa collection il a entre autres la première console sortie en 1971 la Magnavox Odyssey et la Xbox aux couleurs d’Indiana Jones qui n'existe qu'en cinq exemplaires. Il stocke le tout dans un entrepôt de 300 m² et bien conscient de l'explosion des prix du retrogaming, il a mis en vente son assortiment de pépites en lot unique sur eBay pour la modique somme de 984.000 euros d'après rtl.fr. Les consoles auraient plus leur place dans un musée, mais bon, en l'occurrence on ne parle pas non plus d'un scalpeur mais d'un passionné qui cède sa collection.

Le jeu vidéo Meteor Blaster a cette particularité que n'ont pas malheureusement les autres jeux, c'est à dire détecter les glaucomes (des lésions du nerf optique) en seulement cinq minutes. Développé par des chercheurs de la Graduate School of Medicine de l’Université de Tohoku au Japon, le titre devrait être téléchargeable gratuitement sur smartphone pour faire de la prévention. Il s'agit d'un jeu de tir, et en regardant l'écran du téléphone à trente centimètres, le titre évalue les réactions face aux objets rencontrés. Comme nous le rappelle neozone.org « le glaucome est un problème oculaire qui touche 4,65 millions de personnes dans le monde et qui est la principale cause de cécité. ».

Oui, vous avez bien lu le titre et en plus c'est sur bfmtv.com, on va rester dans le domaine de la santé. Pour pas que vous soyez perdu Mila Learn est à la fois de nom de la start-up française qui développe le jeu musical, et à la fois le nom du titre. Toujours en phase clinique, il s'agit d'« un jeu thérapeutique, aux graphismes enfantins et colorés, basé sur l'aventure, le rythme et la musique. Le but: faire travailler la concentration, la mémoire et la motricité, pour stimuler certaines zones du cerveau qui sont déficitaires chez les enfants souffrants de ces troubles. » comme la dyslexie, la dyspraxie ou la dysphasie. Si les essais sont concluants Mila Learn souhaiterait même que je jeu soit remboursé par les mutuelles et la sécurité sociale. Pour la maladie d'Alzheimer, on aurait apparemment le jeu Sea Hero Quest qui serait capable de déceler les premiers symptômes de la maladie.

francetvinfo.fr nous annonce que le projet caritatif ZEvent créé par Adrien Nougaret et Alexandre Dachary qui était divisé en deux parties, un showcase qui faisait office d'amorce et un marathon de streaming jeux vidéo, a récolté 10 182 126 euros pour plusieurs associations écologistes. On ne peut que leur dire bravo.

Sur tv5monde.com, on a le droit à un portrait de Jehanne Rousseau, présidente et directrice créative du studio Spiders dont leur dernier jeu Steelrising est sorti le 8 septembre. Ça fait toujours plaisir de voir une femme a la tête d'une société dans le secteur vidéoludique quand on sait qu'elles ne représentent que 22 pourcents des professionnelles. Que de chemin parcouru, depuis sa prépa "Beaux-Arts" à 22 ans, jusqu'à sa distinction en 2021 de l'Ordre national du mérite. Elle a même lancé une bourse avec d'autres dirigeants du secteur « pour aider les étudiants issus de milieux modestes à poursuivre leurs études dans ce secteur "fermé" ».

Je vais répondre non à ce titre un peu racoleur du plus précisément podcast de radiofrance.fr. Mais pas de souci, surtout qu'on en a tous fait, et cela n'en reste pas moins intéressant. La cérémonie des Emmy Awards 2022 se finit ce soir, et Arcane, adaptation de l’univers du jeu vidéo League of Legends et série d'animation réalisée par le studio parisien Fortiche y a déjà été sacré l'année dernière . Et c'est vrai qu il y a de plus en plus de productions issues du jeu vidéo comme Catlevania, Tekken: Bloodline etc. mais ce n'est pas forcément ce que le public souhaite. Enfin, je laisse quand même le débat ouvert, pas sûr que tous les studios soient aussi ouverts que Riot Games pour laisser les talents de l'animation s'exprimer. D'ailleurs on va bien voir demain ce que va donner la série Cyberpunk: Edgerunners sur Netflix

On finit par le premier festival du jeu vidéo qui va se dérouler à Caudebec-lès-Elbeuf en Normandie du 1er au 2 octobre 2022. Il y aura des tables rondes, des débats, des tournois d'après le programme disponible sur actu.fr. Il y aura même des lots à gagner. Laniméa, l’école d’arts graphiques de la ville accueillera WildFlower, le studio qui développe le jeu The Last Human is a biker.

