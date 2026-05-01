ACTU
La Robloxisation du jeu vidéo
par CBL, email @CBL_Factor
La popularité de Roblox continue de faire des envieux et personne ne semble avoir de problèmes avec le fait que la boîte derrière la plateforme a affiché 1 milliard de dollars de perte en 2025 ou avec le fait que c'est toujours rempli de prédateurs et de contenu ultra-limite. Les investisseurs ne s'intéressent qu'à une chose : le fait que la plateforme les 150 millions d'utilisateurs actifs par jour. Du coup il y a deux stratégies : créer sa propre plateforme ou sortir ses jeux sur Roblox ou chez un concurrent. On a déjà parlé de la première stratégie (Meta Horizon, S&Box...) donc parlons de la seconde.
Starbreeze existe encore. Le studio suédois a survécu à sa restructuration mais continue de galérer en grande partie à cause du fait que Payday 3 fait un bide. A l'heure où j'écris ses lignes, le jeu compte moins de 450 joueurs sur Steam contre près de 20 000 pour Payday 2. Pendant ce temps, Starbreeze a découvert que Notoriety: A PAYDAY Experience, un jeu Roblox, cartonnait. Créé en 2010 par Moonstone Games, il a reçu la licence Payday de manière officielle en 2024. Le jeu a passé les 400 millions de visites.
Du coup Starbreeze a demandé à Gamefam, un spécialiste des jeux Roblox et Fortnite, de créer un deuxième jeu Payday dans Roblox. Gamefam n'en est pas à son coup d'essai vu qu'ils ont déjà développé Sonic Speed Simulator pour le compte de Sega qui semble ultra-populaire. N'infligez pas cela à vos momes. C'est moche, c'est bourré de micro-transactions et c'est sans intérêt.
Du côté de la House Of Mouse, on a misé sur Fortnite. Il y a deux ans, Disney filait 1,5 milliard de dollars à Epic Games pour vendre sa came dans Fortnite et les choses commencent à se concrétiser. En novembre dernier, Disney et Epic Games ont sorti Disneyland Game Rush dans Fortnite pour célébrer les 70 ans du parc d'attraction. Il s'agit d'une collection de mini-jeux. Il est aussi question d'un extraction shooter (de plus) mettant en scène des personnages de l'univers Disney qui arriverait en novembre. Ne faites pas confiance à Picsou s'il est dans votre équipe.
Aujourd'hui, une tonne d'assets Star Wars vient d'arriver dans l'UEFN (Unreal Editor for Fortnite) vous permettant de créer vos propres jeux Star Wars dans Fortnite. Trois jeux ont été développé directement par Epic Games: Star Wars: Galactic Siege (du capture the flag), Star Wars: Droid Tycoon (de la gestion de droids) et Star Wars: Escape Vader (un jeu d'horreur à la Dead By Deadlight où il faut échapper à Darth Vader).
Le pire dans tout cela est que Disney croit dur comme fer que c'est l'avenir si on écoute James Waugh. Le bonhomme a comme intitulé de poste "Senior Vice President of Franchise Story and Creative Strategy" chez Lucasfilm et explique que c'est une part vitale de ce qu'il appelle "l'écosystème narratif" ce qui est assez gonflant pour une série de jeux qui ne racontent rien de nouveau et qui se contentent de nous resservir ad vitam eternam les mêmes personnages, les mêmes lieux, les mêmes véhicules...
Starbreeze existe encore. Le studio suédois a survécu à sa restructuration mais continue de galérer en grande partie à cause du fait que Payday 3 fait un bide. A l'heure où j'écris ses lignes, le jeu compte moins de 450 joueurs sur Steam contre près de 20 000 pour Payday 2. Pendant ce temps, Starbreeze a découvert que Notoriety: A PAYDAY Experience, un jeu Roblox, cartonnait. Créé en 2010 par Moonstone Games, il a reçu la licence Payday de manière officielle en 2024. Le jeu a passé les 400 millions de visites.
Du coup Starbreeze a demandé à Gamefam, un spécialiste des jeux Roblox et Fortnite, de créer un deuxième jeu Payday dans Roblox. Gamefam n'en est pas à son coup d'essai vu qu'ils ont déjà développé Sonic Speed Simulator pour le compte de Sega qui semble ultra-populaire. N'infligez pas cela à vos momes. C'est moche, c'est bourré de micro-transactions et c'est sans intérêt.
Du côté de la House Of Mouse, on a misé sur Fortnite. Il y a deux ans, Disney filait 1,5 milliard de dollars à Epic Games pour vendre sa came dans Fortnite et les choses commencent à se concrétiser. En novembre dernier, Disney et Epic Games ont sorti Disneyland Game Rush dans Fortnite pour célébrer les 70 ans du parc d'attraction. Il s'agit d'une collection de mini-jeux. Il est aussi question d'un extraction shooter (de plus) mettant en scène des personnages de l'univers Disney qui arriverait en novembre. Ne faites pas confiance à Picsou s'il est dans votre équipe.
Aujourd'hui, une tonne d'assets Star Wars vient d'arriver dans l'UEFN (Unreal Editor for Fortnite) vous permettant de créer vos propres jeux Star Wars dans Fortnite. Trois jeux ont été développé directement par Epic Games: Star Wars: Galactic Siege (du capture the flag), Star Wars: Droid Tycoon (de la gestion de droids) et Star Wars: Escape Vader (un jeu d'horreur à la Dead By Deadlight où il faut échapper à Darth Vader).
Le pire dans tout cela est que Disney croit dur comme fer que c'est l'avenir si on écoute James Waugh. Le bonhomme a comme intitulé de poste "Senior Vice President of Franchise Story and Creative Strategy" chez Lucasfilm et explique que c'est une part vitale de ce qu'il appelle "l'écosystème narratif" ce qui est assez gonflant pour une série de jeux qui ne racontent rien de nouveau et qui se contentent de nous resservir ad vitam eternam les mêmes personnages, les mêmes lieux, les mêmes véhicules...