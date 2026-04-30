ACTU
s&box est sorti
par CBL, email @CBL_Factor
S&box (prononcez "Sandbox") est la nouvelle création de Facepunch (Rust) et vient de sortir sur Steam à seulement 20 euros. Ce n'est pas un jeu mais une plateforme de création de jeux fondé sur le Source 2 et utilisant C# pour le code (comme Unity). C'est open source sauf pour la partie rendu. S&box permet de créer et partager ses jeux. A terme les jeux créés ainsi pourront être publiés directement sur Steam mais en attendant vous pouvez monétiser votre contenu en vendant des accessoires cosmétiques.
Les retours des joueurs sont très mitigés. Apparemment il y a des gros soucis de perf mais surtout beaucoup espéraient un Garry's Mod 2 et se retrouvent avec un Roblox bis. Pire encore : un Roblox bis à l'ère de l'IA donc déjà blindé de créations IA. Facepunch a expliqué qu'ils vont éviter de les promouvoir sur la page d'accueil du jeu mais ne semble pas trop motivé à en faire d'avantage. Des contrôles à la manette sont prévus mais il y a zéro chance que ça sorte sur console à moins de limiter à un contenu très surveillé. Typiquement il y a déjà un émulateur GBA (fondé sur mGBA) dans S&Box. Une version Linux devrait aussi sortir et combiné au support de la machine, on imagine que le tout cible le Steam Deck et la Steam Machine.
Les retours des joueurs sont très mitigés. Apparemment il y a des gros soucis de perf mais surtout beaucoup espéraient un Garry's Mod 2 et se retrouvent avec un Roblox bis. Pire encore : un Roblox bis à l'ère de l'IA donc déjà blindé de créations IA. Facepunch a expliqué qu'ils vont éviter de les promouvoir sur la page d'accueil du jeu mais ne semble pas trop motivé à en faire d'avantage. Des contrôles à la manette sont prévus mais il y a zéro chance que ça sorte sur console à moins de limiter à un contenu très surveillé. Typiquement il y a déjà un émulateur GBA (fondé sur mGBA) dans S&Box. Une version Linux devrait aussi sortir et combiné au support de la machine, on imagine que le tout cible le Steam Deck et la Steam Machine.