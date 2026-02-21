ACTU
Meta : les mondes changent d'Horizon
par CBL, email @CBL_Factor
Il y a un mois, Meta-AI-Facebook-Horizon-Whatsapp-Instagram-Brioche-Dorée-Total annonçait que la division Reality Labs pivotait vers les accessoires et le mobile. Ça a été confirmé par un long message sur le blog officiel qui explique la nouvelle direction de la division. En gros, Meta va séparer totalement la partie Meta Quest (les casques VR) de la partie Horizon Worlds, pour laquelle les smartphones sont désormais la cible principale, dans le but de créer un clone de Roblox. Un des mini-jeux les plus populaires de Roblox, Steal a Brainrot, est même arrivé sur Horizon, probablement grâce à un gros sac de pognon.
À l'heure où j'écris cette news, la version Horizon compte 161 joueurs contre près d'un million pour Roblox. On a du mal à comprendre la stratégie de Meta. Qui est la cible ? Les gamins accros à Roblox ne bougeront pas de la plateforme. Les adultes qui ont un Meta Quest ne toucheront pas à ce machin. Imaginez la situation : il y a des gens chez Meta qui ont probablement une bardée de diplômes en marketing, business et stratégie qui se sont dit : "Tiens, et si on misait le futur de la division en tentant de voler l'audience d'un réseau social rempli de pédophiles au point que même le Texas leur fait un procès ?".
Quant à la VR, il est question de mettre les bouchées doubles et de lancer le développement de futurs casques sans préciser quoi que ce soit. On parle d'une "feuille de route robuste" qui l'est tellement qu'elle reste secrète. On nous explique aussi que 86 % des joueurs VR utilisent des applis et jeux third party et que c'est pour cela que Meta a plus ou moins abandonné le first party en fermant quatre de ses studios internes. Mais ça ne doit pas exactement inspirer la confiance des studios tiers de voir que Meta laisse tomber le jeu vidéo VR en interne... Bref, vivement le Steam Frame.
À l'heure où j'écris cette news, la version Horizon compte 161 joueurs contre près d'un million pour Roblox. On a du mal à comprendre la stratégie de Meta. Qui est la cible ? Les gamins accros à Roblox ne bougeront pas de la plateforme. Les adultes qui ont un Meta Quest ne toucheront pas à ce machin. Imaginez la situation : il y a des gens chez Meta qui ont probablement une bardée de diplômes en marketing, business et stratégie qui se sont dit : "Tiens, et si on misait le futur de la division en tentant de voler l'audience d'un réseau social rempli de pédophiles au point que même le Texas leur fait un procès ?".
Quant à la VR, il est question de mettre les bouchées doubles et de lancer le développement de futurs casques sans préciser quoi que ce soit. On parle d'une "feuille de route robuste" qui l'est tellement qu'elle reste secrète. On nous explique aussi que 86 % des joueurs VR utilisent des applis et jeux third party et que c'est pour cela que Meta a plus ou moins abandonné le first party en fermant quatre de ses studios internes. Mais ça ne doit pas exactement inspirer la confiance des studios tiers de voir que Meta laisse tomber le jeu vidéo VR en interne... Bref, vivement le Steam Frame.