La Xbox augmente encore de prix aux US

Microsoft ayant envie de vendre encore moins de Xbox, ils ont décidé d'augmenter les prix de ses consoles aux US, la deuxième fois cette année. A partir du 3 octobre, voici les nouveaux prix :
  • Xbox Series S 512 $399.99 (au lieu de $379.99)
  • Xbox Series S 1TB $449.99 (au lieu de 429.99)
  • Xbox Series X Digital $599.99 (au lieu de $549.99)
  • Xbox Series X $649.99 (au lieu de $599.99)
  • Xbox Series X 2TB Galaxy Black Special Edition $799.99 (au lieu de $729.99)
La Xbox Series X était initialement vendue $499 donc elle a pris $150 dans la vue en 5 ans. Microsoft parle de "conditions macroéconomiques". Pourtant tout le monde ne semble pas logé à la même enseigne.

Prenons le Steam Deck par exemple. A sa sortie en février 2022, voici les prix / versions :
  • $399. Ecran LCD. 64 Go eMMC. Batterie de 40Whr 
  • $529. Ecran LCD. 256 Go SSD. Batterie de 40Whr 
  • $649. Ecran LCD. 512 Go SSD. Batterie de 40Whr 
Voici maintenant les prix / versions 3 ans et demi plus tard :
  • $399. Ecran LCD. 256 Go SSD. Batterie de 40Whr 
  • $549. Ecran OLED. 512 Go SSD. Batterie de 50Whr 
  • $649. Ecran OLED. 1 To SSD. Batterie de 50Whr
En clair pour le même prix on a aujourd'hui une meilleure console qu'à son lancement. Selon les estimations, Valve aurait vendu environ 4 millions de consoles contre environ 30 millions de Xbox Series pour Microsoft donc les économies d'échelle sont moindres pour Valve. Mais qui sait ? Peut-être que Valve se la joue à l'ancienne et vend ses consoles à perte pour se rattrapper sur les ventes sur Steam.

Prenons donc un autre constructeur qui n'est pas exactement connu pour être charitable ou pour rogner sur les marges : Apple. Le premier MacBook Air avec puce Apple Silicon est sorti environ en même temps que les Xbox Series. La version de base vendue $999 comprenait la puce M1 avec 8 coeurs CPU et 7 coeurs GPU, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. 5 ans plus tard, la version de base comprend une puce M4 avec 10 coeurs CPU, 8 coeurs GPU, 16 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Elle est toujours vendue $999. Comment fait Apple dans les mêmes "conditions macroéconomiques" ? Serait-il possible que ça soit une excuse pour élargir les marges et entuber le client ?
