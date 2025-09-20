ACTU
La Xbox augmente encore de prix aux US
par CBL, email @CBL_Factor
Microsoft ayant envie de vendre encore moins de Xbox, ils ont décidé d'augmenter les prix de ses consoles aux US, la deuxième fois cette année. A partir du 3 octobre, voici les nouveaux prix :
Prenons le Steam Deck par exemple. A sa sortie en février 2022, voici les prix / versions :
Prenons donc un autre constructeur qui n'est pas exactement connu pour être charitable ou pour rogner sur les marges : Apple. Le premier MacBook Air avec puce Apple Silicon est sorti environ en même temps que les Xbox Series. La version de base vendue $999 comprenait la puce M1 avec 8 coeurs CPU et 7 coeurs GPU, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. 5 ans plus tard, la version de base comprend une puce M4 avec 10 coeurs CPU, 8 coeurs GPU, 16 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Elle est toujours vendue $999. Comment fait Apple dans les mêmes "conditions macroéconomiques" ? Serait-il possible que ça soit une excuse pour élargir les marges et entuber le client ?
- Xbox Series S 512 $399.99 (au lieu de $379.99)
- Xbox Series S 1TB $449.99 (au lieu de 429.99)
- Xbox Series X Digital $599.99 (au lieu de $549.99)
- Xbox Series X $649.99 (au lieu de $599.99)
- Xbox Series X 2TB Galaxy Black Special Edition $799.99 (au lieu de $729.99)
- $399. Ecran LCD. 64 Go eMMC. Batterie de 40Whr
- $529. Ecran LCD. 256 Go SSD. Batterie de 40Whr
- $649. Ecran LCD. 512 Go SSD. Batterie de 40Whr
- $399. Ecran LCD. 256 Go SSD. Batterie de 40Whr
- $549. Ecran OLED. 512 Go SSD. Batterie de 50Whr
- $649. Ecran OLED. 1 To SSD. Batterie de 50Whr
