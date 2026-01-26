ACTU
Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered prend du retard
par Buck Rogers, email
Notre test de Dynasty Warriors Origins sur Switch 2 vient tout juste de sortir du four, et nous allons déjà aborder un autre jeu de la licence : Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered. À l’origine sorti en 2001 sur PS2 et Xbox, ce dernier va avoir le droit à un ravalement de façade en bonne et due forme, comme son titre le laisse suggérer. Le Musô suivait les principaux événements du premier jeu dont le but était d'unifier la Chine suivant le classique de la littérature chinoise Chronique des Trois Royaumes.
Nous avions bien fait les choses comme toujours, et nous vous avions présenté le remaster sur notre site lors du State of Play du 24/09/25. Il était même prévu au départ pour le 19 mars qui venait. Mais voilà, l’édition ne devait toujours pas être complète, puisque le titre de Koei Tecmo arrivera désormais "un jour prochain" sans plus de précision sur PC, PS5, Xbox Series et les deux Switch.
