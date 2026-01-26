Logo Factornews texte
Connexion
Pour récupérer votre compte, veuillez saisir votre adresse email. Vous allez recevoir un email contenant une adresse pour récupérer votre compte.
Inscription
En vous inscrivant, vous acceptez les conditions d'utilisation du site et de nous vendre votre âme pour un euro symbolique. Amusez vous, mais pliez vous à la charte.

Un Rédacteur Factornews vous demande :

ACTU

Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered prend du retard

Buck Rogers par Buck Rogers,  email
 
Notre test de Dynasty Warriors Origins sur Switch 2 vient tout juste de sortir du four, et nous allons déjà aborder un autre jeu de la licence : Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered. À l’origine sorti en 2001 sur PS2 et Xbox, ce dernier va avoir le droit à un ravalement de façade en bonne et due forme, comme son titre le laisse suggérer. Le Musô suivait les principaux événements du premier jeu dont le but était d'unifier la Chine suivant le classique de la littérature chinoise Chronique des Trois Royaumes.

Nous avions bien fait les choses comme toujours, et nous vous avions présenté le remaster sur notre site lors du State of Play du 24/09/25. Il était même prévu au départ pour le 19 mars qui venait. Mais voilà, l’édition ne devait toujours pas être complète, puisque le titre de Koei Tecmo arrivera désormais "un jour prochain" sans plus de précision sur PC, PS5, Xbox Series et les deux Switch.

Rechercher sur Factornews
 
 