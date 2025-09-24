State of Play du 24/09/25, le gros résumé

Le Tokyo Game Show 2025 ouvrant ses portes officiellement le 25 septembre, il était grand temps pour Sony de balancer la sauce avec un petit State of Play des familles d’environ 45 minutes. C’est forcément axé sur les jeux japonais, mais pas que, avec même quelques surprises intéressantes à garder de côté. Voyons cela de plus près.
Saros
Il était attendu. Il est venu. Après sa première présentation en début d’année lors d’un autre State of Play
, le futur jeu de Housemarque
s’est montré en long, en large et travers. Mais surtout en sable, en bouclier et en “c’est Returnal avec une barbe”
avec quelques petites choses qui changent ici et là. Est-ce un problème ? Pas du tout, parce qu’encore une fois, ça a l'air absolument trop cool. Notons que Saros est attendu pour le 20 mars 2026.
Attendez-vous à un février / mars 2026 un peu zinzin sur les sorties.
Zero Parades - For Dead Spies
C’est donc le nouveau jeu de ZA/UM
, le studio auteur de Disco Elysium
. Je ne vais pas vous faire un résumé du bordel qui est apparu dans le studio depuis le succès du jeu, mais ce qu’il faut retenir, c'est que ZA/UM n’est plus trop le même studio. Par contre, il semblerait qu’il fasse un peu les mêmes jeux, tellement Zero Parades - For Dead Spies
ressemble à Disco Elysium, du moins dans son aspect graphique, même si ici, on aura affaire à un RPG d’espionnage ultra-narratif, avec un milliard de choix à faire, le tout dans un univers un peu surréaliste. On garde ça dans nos tablettes, puisque c’est prévu quelque part en 2026
.
Microsoft Flight Simulator 2024
On commence à s’y faire, Xbox Game Studios
continue sa mutation douce en éditeur multisupport. Sans surprise, Microsoft Flight Simulator 2024
débarque sur PS5, dès le 8 décembre 2025
. Cerise sur l’avion, une prise en charge du PS VR2 est actuellement en développement.
Battlefield 6
Chez Electronic Arts
, on n'est pas là pour poser du lino, alors on balance une vidéo de moins de 2 minutes pour dire que oui, il y aura un mode campagne dans Battlefiled 6
, avec des explosions, des avions en pleine ville, des militaires partout, bref, la guerre totale comme on aime (surtout quand elle est fictive). C’est toujours aussi beau, ça ne tournera jamais sur mon PC, mais ça fera le boulot dès le 10 octobre sur PS5
.
Deus Ex Remastered
Il y a une sorte de mode qui commence doucement à s'installer : celle de reprendre des vieux jeux qui étaient cool dans nos mémoires, leur coller un mode “moche mais moderne” et de les sortir sur nos consoles actuelles. C’est le cas avec Deus Ex Remastered
, qui reprend Deus Ex
, jeu sorti en 2000 sur PC (j’ai encore le jeu en boite). On sent que l’intention est bonne, mais l’exécution est pas folle. On verra cela avec le 5 février 2026.
Halloween: The Game
Encore un jeu tiré du film de John Carpenter en 1978. Pas grand chose à dire, à part que c’est techniquement pas terrible et qu'à part les fans hardcores, on peut se poser des questions sur le public cible. Si jamais c’est votre truc, il va falloir patienter, puisque Halloween: The Game
est prévu non pas pour le 31 octobre prochain, mais le 8 septembre 2026
.
Last Epoch
Je passe rapidement sur le fait que Last Epoch
, l’action-RPG / hack’n slash de Eleventh Hour Games sorti en février 2024, se voit attribuer une petite extension, Orobyss. C’est en cours de développement
, et tout cela sortira en même temps sur PS5, un jour ou l’autre.
The Seven Deadly Sins: Origin
Tiré de l’animé disponible sur Netflix (et probablement en manga ?), The Seven Deadly Sins: Origin
débarque bientôt sur PS5. Pas de surprise, on a devant nous un RPG en monde ouvert avec la même esthétique que la série, à savoir que c’est mignon et que ça fera une très belle aventure pour les fans. En plus, il a la bonne idée de sortir le 28 janvier 2026
.
Sonic Racing: CrossWorlds
Sortant aujourd’hui même, Sonic Racing: CrossWorlds
se voit attribuer un petit DLC Megaman, qui arrivera courant janvier 2026. Je ne vais pas m’étaler, vous pouvez lire ma preview Gamescom par ici.
Nioh 3
Déjà dévoilé lors du State of Play de juin dernier, Nioh 3
revient avec son petit sabre et ses yeux rouges. Le titre de Koei Tecmo et Team Ninja n’avait pas de sortie lors de son annonce. Accompagné par une nouvelle bande-annonce qui tabasse, Nioh 3 est maintenant attendu pour le 6 février 2026 sur PS5 et PC
.
Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered
Oh, encore un vieux jeu qui se fait remasteriser ! Cette fois-ci, c’est Dynasty Warriors 3, sorti en 2001 sur PS2, et l’année suivante sur XBox, qui passe à la HD. Mais bien loin de l’autre Deus Ex un peu dégueulasse, le studio Omega Force
a mis le paquet avec Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered
, et a vraiment tout refait de A à Z avec un moteur actuel. C’est hyper propre, mais manque de bol, il sort le 19 mars 2026
, pile dans l'embouteillage monstre du début d’année.
Code Vein II
Après un excellent premier épisode qui a fait de bonnes ventes et capté pas mal de joueurs par son système de jeu et son ambiance, Bandai Namco
débarque avec Code Vein II
, qui a déjà pointé le bout de son nez lors du Summer Game Fest 2025. Ça a l’air toujours aussi soigné que le premier dans son ambiance, avec un monde sur deux époques (une actuelle et une 100 ans dans le passé), et toujours aussi cool dans son gameplay. On sera vite fixé, puisqu’il sortira le 30 janvier 2026.
Let It Die: Inferno
Le premier Let It Die
a eu du mal à sortir. Il s’agissait d’un hack’n slash free-to-play développé par Grasshopper Manufacture
et édité par GungHo Online Entertainment
, avec Suda 51
en directeur exécutif. Ce jeu n’a jamais vraiment eu le succès qu’il méritait et est resté un peu sur le bord de la route de la PS4 en 2016. Mais bonne nouvelle, la série n’est pas morte et Let It Die: Inferno
débarque sous forme d’un survival-action roguelite, dans lequel il faudra descendre dans les enfers. Ça débarque le 3 décembre
prochain.
Chronoscript: The Endless End
Décidément, je ne sais pas qui trouve les petites perles à sortir chez Shueisha Games
, mais il faut lui donner une médaille. On y découvre un nouveau jeu, Chronoscript: The Endless End
, avec un concept assez intéressant, basé sur de l’exploration à l’intérieur de ce qui semble être une multitude de pages d'un manuscrit. Un bon petit jeu d’action et de plateformes qu’il faudra garder en tête quand il sortira dans le courant de l’année 2026
.
Crimson Desert
On y a pas joué à la Gamescom 2025 par manque de temps, mais on aurait peut-être dû trouver quelques minutes pour lui. Parce que pour jouer à Crimson Desert
sur sa PS5, il faudra malheureusement attendre le 19 mars 2026
. Oui, le fameux mois de mars.
Pulse Elevate Wireless Speakers
Apparemment, Sony s’est rendu compte qu’un paquet de monde joue à la PS5, avec un moniteur PC branché. Genre en mode bureau, parce que quand on est jeune, on a pas forcément un appartement avec un salon dédié pour le cinéma. Du coup, Sony sortira des enceintes, les Pulse Elevate Wireless Speakers
, qui semblent vraiment sans-fil, puisqu’elles se rechargent sur des petits docks. Le design est un peu bizarre avec ce truc de se balancer en arrière, mais pourquoi pas. Ce sera disponible courant 2026
, sans prix annoncé. Mais ça va douiller, ne vous inquiétez pas pour ça.
Gran Turismo 7 - SPEC III
J’ai Gran Turismo 7
depuis quelques mois, mais je ne trouve pas le temps d’y jouer. En attendant, Kazunori Yamauchi
, le papa de la licence, nous apprend que la série Gran Turismo dans son ensemble s’est écoulée à 100 millions d’unités depuis sa création il y a 30 ans. Un beau score, qui s’accompagne d’une grosse mise à jour, SPEC III, attendu pour le mois de décembre 2025
. Et non, toujours pas de sortie sur PC. En tout cas, Kazunori ne semble pas très pressé de ce côté.
Dualsence God of War 20th anniversary
Tout est dans le titre. C’est une manette blanche avec une trace rouge.
Marvel’s Wolverine
Le one more thing de ce State of Play est donc Marvel’s Wolverine
, en développement depuis 2021 chez Insomniac Games
. On est loin du leak qu’il a malheureusement eu dans les dents fin 2023 et on se surprend à découvrir un titre ultra violent, pas très loin d’un Ninja Gaiden niveau gerbes de sang. L’ambiance change totalement de Spiderman, ce qui n’est pas plus mal, et c’est même globalement assez encourageant. Ça coupe des jambes, mets les griffes en pleine tête, le sang gicle de partout, bref, c’est le Wolverine de nos comics et c’est ça qu’on veut ! Est-ce qu’il a une date de sortie ? Oui. Un vague automne 2026, donc dans un an au moins.