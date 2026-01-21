ACTU
Crimson Desert : Il est l'or, mons-ei-gn-or
par Buck Rogers, email
Franchement, quand Pearl Abyss avait annoncé que Crimson Desert allait arriver le 19 mars 2026, après avoir été repoussé vraiment à de nombreuses reprises, je m’étais dit qu’il y aurait un report. Là, ça me paraît difficile vu que le jeu est Gold depuis aujourd’hui.
Dans huit semaines, on verra bien ce que le titre a dans le ventre sur Steam, mais également sur PS5 et Xbox Series. Vu les prétentions du jeu d’action-aventure en monde ouvert, prions pour qu’il soit extrêmement bien optimisé pour les consoles. Aussi pour le PC en passant.
On rappelle que la version standard est à 69,99 euros, et la version Deluxe se laisse approcher pour 79,99 euros. L’édition collector, quant à elle, fait très mal au portefeuille avec ses 279,99 euros.
