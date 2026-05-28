ACTU
Call of Duty: Modern Warfare 4 fera de la K-pop
En fin d’année dernière est sorti Call of Duty: Black Ops 7 et si vous avez lu notre test, vous êtes déjà au courant que c’était un vrai désastre, tant dans la campagne solo que dans les différents modes multijoueur. Et ne parlons pas de la technique, qui était un peu aux fraises alors que normalement, Call of Duty fait toujours office de grosse claque dans la gueule. Mais cette année, cette claque est venue de Battlefield 6, sorti quasiment en même temps. Et c’est ce dernier qui a gagné la guerre.
Suite à cette déconvenue inattendue, Xbox se devait de mettre le paquet pour le prochain épisode, et présente aujourd’hui Call of Duty: Modern Warfare 4 via une grosse bande-annonce présentant un peu les différents personnages et lieux de guerre. Et là, c’est une petite surprise, puisque l’on quitte enfin les USA, la Russie et autres pays du Moyen-Orient, pour aller voir du côté de BTS, Blackpink, Jung Kook, aespa, XG, Twice ou encore HUNTR/X. Celles et ceux qui écoutent de la bonne musique auront compris de suite. Pour les autres, sachez que nous partirons en direction de la Corée du Sud et de la Corée du Nord, chez qui la guerre a redémarré de plus belle.
Une guerre qui éclate en Corée donc, mais heureusement, les américains sont là pour sauver le monde. Ah, heureusement qu’ils sont là non ?! Et évidemment, cette guerre éclabousse aussi d’autres pays, donc on partira aussi visiter Paris, New York, un bout de la Russie, mais aussi Mumbai. Et derrière les gros flingues, on retrouve John Price et le méchant Vladimir Makarov, toujours motivé à déclencher une Troisième Guerre mondiale. On a les loisirs qu’on mérite.
Et à en voir cette première bande-annonce, on peut espérer une meilleure campagne solo que l'atroce Call of Duty: Black Ops 7, ce qui ne devrait pas être trop compliqué. Mais si votre truc, c’est plutôt le multijoueur, je vous laisse aller voir sur YouTube puisque toutes les pancartes pub influenceurs ont sorti des vidéos sur le sujet. Ça a l’air toujours aussi bien, voir même plus rapide que les anciens épisodes. Faudra voir cela manette en main, ou au clavier/souris. On nous promet 12 modes de jeu lors de la sortie du titre, ainsi qu’un panaché de cartes provenant des différentes destinations du mode solo. Il semblerait aussi qu’un mode DMZ (un mode extraction PvPvE sur des grandes cartes) soit aussi de la partie, mais tout cela sera détaillé le 7 juin prochain.
Aussi, et c’est peut-être là la plus grosse annonce : Call of Duty : Modern Warfare 4 sortira le 23 octobre 2026 sur Xbox Series, PS5 et PC, mais aussi Switch 2. Et évidemment, il ne sera pas disponible dans le GamePass avant un petit moment, suite à la décision prise en avril dernier par Microsoft (en plus de l’abonnement qui grimpe). C’est donc une excellente nouvelle, puisque Xbox se plie enfin aux régulateurs suite au rachat d’Activision Blizzard en octobre 2023. De fait, CoD remet un pied aussi chez Nintendo, ce qui commence à remonter à assez loin puisque le dernier épisode sur la console du plombier date de 2013 avec Call of Duty : Ghosts sur Wii U.
Enfin, on nous précise que les versions Xbox Series et PS5 sont développées par Infinity Ward, tandis que la version Switch 2 est co-développée avec Digital Legends, et que la version PC aura aussi droit à un co-développement, mais avec Beenox.
Suite à cette déconvenue inattendue, Xbox se devait de mettre le paquet pour le prochain épisode, et présente aujourd’hui Call of Duty: Modern Warfare 4 via une grosse bande-annonce présentant un peu les différents personnages et lieux de guerre. Et là, c’est une petite surprise, puisque l’on quitte enfin les USA, la Russie et autres pays du Moyen-Orient, pour aller voir du côté de BTS, Blackpink, Jung Kook, aespa, XG, Twice ou encore HUNTR/X. Celles et ceux qui écoutent de la bonne musique auront compris de suite. Pour les autres, sachez que nous partirons en direction de la Corée du Sud et de la Corée du Nord, chez qui la guerre a redémarré de plus belle.
Une guerre qui éclate en Corée donc, mais heureusement, les américains sont là pour sauver le monde. Ah, heureusement qu’ils sont là non ?! Et évidemment, cette guerre éclabousse aussi d’autres pays, donc on partira aussi visiter Paris, New York, un bout de la Russie, mais aussi Mumbai. Et derrière les gros flingues, on retrouve John Price et le méchant Vladimir Makarov, toujours motivé à déclencher une Troisième Guerre mondiale. On a les loisirs qu’on mérite.
Et à en voir cette première bande-annonce, on peut espérer une meilleure campagne solo que l'atroce Call of Duty: Black Ops 7, ce qui ne devrait pas être trop compliqué. Mais si votre truc, c’est plutôt le multijoueur, je vous laisse aller voir sur YouTube puisque toutes les pancartes pub influenceurs ont sorti des vidéos sur le sujet. Ça a l’air toujours aussi bien, voir même plus rapide que les anciens épisodes. Faudra voir cela manette en main, ou au clavier/souris. On nous promet 12 modes de jeu lors de la sortie du titre, ainsi qu’un panaché de cartes provenant des différentes destinations du mode solo. Il semblerait aussi qu’un mode DMZ (un mode extraction PvPvE sur des grandes cartes) soit aussi de la partie, mais tout cela sera détaillé le 7 juin prochain.
Aussi, et c’est peut-être là la plus grosse annonce : Call of Duty : Modern Warfare 4 sortira le 23 octobre 2026 sur Xbox Series, PS5 et PC, mais aussi Switch 2. Et évidemment, il ne sera pas disponible dans le GamePass avant un petit moment, suite à la décision prise en avril dernier par Microsoft (en plus de l’abonnement qui grimpe). C’est donc une excellente nouvelle, puisque Xbox se plie enfin aux régulateurs suite au rachat d’Activision Blizzard en octobre 2023. De fait, CoD remet un pied aussi chez Nintendo, ce qui commence à remonter à assez loin puisque le dernier épisode sur la console du plombier date de 2013 avec Call of Duty : Ghosts sur Wii U.
Enfin, on nous précise que les versions Xbox Series et PS5 sont développées par Infinity Ward, tandis que la version Switch 2 est co-développée avec Digital Legends, et que la version PC aura aussi droit à un co-développement, mais avec Beenox.