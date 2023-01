Bonne année 2023

Etrange année que celle qui vient de s'achever. On a beau se creuser la tête, on a bien du mal à en retenir quoi que ce soit de vraiment notable, au moins pour ce qui est des sorties de jeux vidéo en elles-mêmes - bon, allez, à part Elden Ring à la limite parce que vous êtes suffisamment nombreux à nous les briser avec ce jeu depuis presque un an pour qu'on l'évoque, mais sachez quand même que vous vivez dans l'erreur.Pourtant il y a bien eu quelques événements marquants. En début d'année Microsoft lâchait un chèque d'un montant débilissime (70 milliards de dollars, pour rappel) pour s'offrir Activision . Bien sûr, c'est un peu plus long d'acheter une entreprise qu'une baguette à la boulangerie au coin de la rue, et le rachat n'est toujours pas finalisé. D'autant que pas mal de fauteurs de troubles, Sony en tête évidemment, essayent d'empêcher ce rachat, à tel point que Microsoft se retrouve à devoir tenir des discours assez amusants du type "mais oui, on vous le promet, Calofe continuera à sortir sur PlayStation, de toute façon c'est quand même pas terrible comme série, vous trouvez pas ?"L'autre acteur majeur qui est venu secouer le marché cette année, c'est Valve avec son Steam Deck . Fin 2021, alors que personne n'avait encore pu y toucher, on l'attendait avec plus de curiosité que d'impatience, mais maintenant qu'on a pu en profiter depuis plusieurs mois, on doit bien reconnaitre qu'on en est tous tombés amoureux. Et on n'est pas les seuls : la machine continue de se vendre comme des petits pains, et contrairement à ses précédentes tentatives d'incursion dans le hardware, Valve semble bien décidé à supporter sérieusement sa petite machine et pense même déjà à l'avenir et à des futurs modèles - contrairement à Nintendo , soit dit en passant, qui semble bien parti pour passer une année de plus avec une console de 2017 embarquant du matos de téléphone Android de 2015. On sent qu'on va encore bien rire quand on verra la tronche des prochains épisodes de Pokémon.Beaucoup moins amusant, 2022 a été l'année où un petit chauve haineux s'est dit que ce qu'il nous fallait, c'était une bonne guerre en Europe. En début d'année, la Russie de Poutine lançait une attaque sur l'Ukraine, et depuis bientôt un an, la situation s'enlise, le pays est ravagé, et les russes passent pour des guignols à ne pas avoir été foutus de ne faire qu'une bouchée d'un si petit pays. Le coût humain de tout ça est évidemment terrible, et ceux qui ne périssent pas sous les bombes voient toutes leurs possessions détruites. L'Ukraine n'est pas un très grand pays du jeu vidéo, mais on y trouve quand même quelques studios connus comme 4A Games (la série Metro), Frogwares (les jeux Sherlock Holmes), ou GSC Gameworld (la série STALKER) : certains ont quitté le pays, d'autres au contraire sont restés pour prendre les armes et tenter de repousser l'envahisseur. On espère très fort que ce conflit absurde prendra fin en 2023, le plus tôt sera le mieux.Beaucoup plus près de nous, et tout aussi peu amusant, 2022 a été l'année de la mort (au moins cérébrale) d'un des derniers grands piliers du journalisme JV français : mi-novembre, après le rachat de trop, toute la rédaction de Gamekult claquait la porte . Le site continue officiellement d'exister, mais il est vidé de son âme et vu ce que ses vils patrons de Reworld ont fait subir aux précédentes publications tombées sous leur coupe, on ne sera pas surpris de voir le site transformé en panneau de pub géant avec des collections de NFT associées."Super ta news du nouvel an, tu vas où avec ça, t'as pas envie de plomber encore plus l'ambiance ?" êtes-vous sûrement en train de maugréer, tout en tentant de vous remettre de vos excès de cette nuit. Allez, quelques bons souvenirs de 2022 en vrac : les NFT, justement, ne valent plus rien (ça a toujours été le cas, mais maintenant c'est officiel) donc si vous voyez une boite qui essaye d'en refourguer, la levée de boucliers généralisée ne sera plus nécessaire, vous pourrez juste vous contenter de pointer du doigt en riant ces gros nazes qui tenteraient de monter avec beaucoup de retard dans un train qui a déjà déraillé depuis longtemps. Tout le monde est enfin en train de prendre conscience de quelque chose que beaucoup savaient déjà, à savoir qu'Elon Musk est une fraude doublée d'un gros con : lâcher 44 milliards de dollars pour racheter Twitter, péter le site chaque jour un peu plus, se faire allumer par la terre entière dès qu'il poste quelque chose, et entrainer dans sa chute toutes ses autres boites (le cours de l'action Tesla a été divisé par quatre en un an), ça n'est pas donné à tout le monde mais on est bien contents de pouvoir profiter du spectacle. Yuji Naka s'est enfin fait choper par les flics : officiellement, ce n'est pas pour la création de Sonic mais pour une sombre histoire de délit d'initié, mais c'est un peu comme coincer Al Capone parce qu'il ne payait pas ses impôts, c'est le résultat qui compte. On n'a globalement pas eu le droit à de gros scandales dans l'industrie, tout le monde s'est à peu près bien tenu (à part le crétin de boss de Striking Distance Studios qui s'est vanté de faire cravacher ses équipes et quand on voit la gueule de son Callisto Protocol , aussi bien ludiquement que techniquement, on se demande si ça valait vraiment le coup) et certaines équipes ont même pu se syndiquer, ce qui devrait leur permettre à l'avenir de se faire un peu moins marcher sur la gueule par leurs patrons.Bon, et 2023 alors, on en attend quoi ? Déjà tous les jeux repoussés tout au long de 2022 : Forspoken ARC Raiders ... et j'en oublie sûrement beaucoup d'autres. Mais aussi tous les jeux qui étaient déjà prévus pour 2023 : les remake de Dead Space et Resident Evil 4 , le Redfall d' Arkane , le nouveau Forza Motorsport Spider-Man 2 ... Du petit indé au plus gros quadruple A, du jeu avec un chiffre dans le titre au projet original, il y devrait y en avoir vraiment pour tout le monde. Il se pourrait même qu' Ubisoft recommence à sortir des jeux, après ce qui a été pour ainsi dire une année blanche chez les bretons. Et avec un peu de chance, on va commencer à être enfin débarrasés de ces vieilles carnes de PS4 et Xbox One qui depuis plus de deux ans s'obstinent à ne pas vouloir crever.Et pour Factor, quoi de prévu ? Pas grand chose, à vrai dire, mais ça ne surprendra personne, on n'est pas vraiment du genre à planifier quoi que ce soit. On va continuer à maintenir notre petit site à flot comme on le fait depuis plus de vingt-et-un ans, c'est déjà pas mal mais c'est à peu près tout. Est-ce qu'on retournera à Los Angeles cet été pour assister au duel E3 vs Geoff Show ? A Cologne pour suffoquer au milieu des meutes de joueurs allemands ? Au Cannes Gaming Festival, au Toulouse Game Show ? Aucune idée. Est-ce qu'on va réussir à re-re-relancer le podcast QuickLoad ? On aimerait beaucoup, mais on n'est pas les seuls concernés. Est-ce qu'on verra enfin la v5 du site pointer le bout de son nez ? Non, clairement pas, restons sérieux deux minutes... mais notre saint patron Nicaulas a quand même dit récemment à l'équipe technique qu'il voulait "faire un point dessus" donc qui sait ?En attendant, on vous souhaite une très bonne année 2023, on vous remercie pour votre amour indéfectible depuis plus de vingt ans, on remercie doublement ceux qui nous aident tous les mois à garder la lumière allumée , et on espère vous retrouver au moins tous aussi nombreux pour les voeux de nouvelle année 2024.