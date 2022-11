Gamekult (2000-2022)

de l'ombre

Après des années à voguer dans une perpétuelle tempête, faite de rachats, fusions, cessions, départs de rédacteurs, pertes de revenus et autres calamités, le navire Gamekult a finalement heurté l'iceberg qui aura eu raison de lui. Un iceberg en forme de Reworld Media, groupe tristement célèbre pour sa propension à éditer du contenu de faible qualité à la chaine dans l'optique de faire rentrer facilement du pognon. L'impact avait eu lieu il y a quelques mois, au moment de la revente du site par TF1 à Reworld, mais ce n'est que ce soir que l'équipage s'est décidé à officialiser l'ampleur des dégâts et à reconnaitre que la voie d'eau ne pourrait plus être colmatée.Cessons là ces métaphores maritimes lourdingues, j'en suis arrivé au bout, comme la rédaction de Gamekult elle-même : c'est au cours d' un de leurs streams "Appelez-moi le directeur" , accompagné d' un communiqué sur twitter , que Puyo (le chef) et Le Père Fidalbion (le sous-chef) ont annoncé que tous ses membres ont pris la décision unanime de quitter la rédaction de GK à partir du 7 décembre. Bien sûr, officiellement le site continuera d'exister, des recrutements sont d'ailleurs en cours pour repeupler tous ces postes laissés vacants, mais ça ne change rien au fait que le Gamekult que l'on connait et que l'on aime depuis plus de vingt ans (et avec qui on n'avait pas hésité à s'accoupler durant une nuit d'amour torride pour donner naissance au meilleur podcast dédié à l'actu du jeu sur PC ) est bel et bien mort.Avec Gamekult, c'est le dernier bastion du véritable journalisme JV en ligne francophone qui tombe, un site qui avait toujours mis en avant son indépendance (finalement toute relative quand on appartient à un grand groupe, comme on peut s'en rendre compte ce soir) et son intransigeance, refusant la facilité du clickbait et préférant les gros articles de fond, malheureusement bien peu vendeurs. C'est peu dire que la disparition du site va laisser un grand vide dans un paysage déjà bien amoché depuis des années.On remercie donc toute la rédaction étendue (rédacs, pigistes, hommes et femmesde la tech...) pour leur travail au cours de ces deux décennies, et on leur souhaite de tous retrouver vite un boulot à la hauteur de leur talent. Pour ceux d'entre vous qui se poseraient la question de savoir dans quoi ils vont pouvoir réinvestir l'argent que va leur faire économiser l'arrêt de leur abonnement Premium, voici quelques pistes : il y a notre Tipeee Utip , merci, c'est très gentil. Mais si vous préférez donner votre pognon à des gens qui en ont vraiment besoin pour continuer d'exister, allez plutôt le filer à Canard PC et/ou JV le Mag : même s'ils abattent des arbres pour leurs publications (bien que CPC semble vouloir s'orienter de plus en plus vers cette étrange technologie futuriste qu'on appelle "le web"), ils sont officiellement les derniers représentants d'une presse JV comme on n'en fait presque plus et qu'il est donc important de voir survivre. Quant à nous, modestes pandas que nous sommes, on n'a même plus envie de faire les malins avec nos meilleurs GIFs de Christophe Lambert dans Highlander, et on se contentera de lever le poing en l'air, et de continuer à dire "merde".