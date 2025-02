BioWare : les débris de la grande armée

Le développement de Dragon Age: The Veilguard a été particulièrement chaotique. Il a connu plusieurs reboots , la perte de son directeur créatif , de son production director , de ses scénaristes et deux changements de nom. Il a fini par sortir et se serait vendu à 1,5 million d'exemplaires, loin des attentes d'EA et probablement très loin d'être rentable. En demandant au patron d'EA, Andrew Wilson, pourquoi Veilguard s'est relativement mal vendu, il a répondu qu'un des problèmes était l'absence de "shared-world features". Comprenez : ça aurait dû être un titre multi et pas un jeu purement solo. Le bonhomme doit avoir déjà oublié le désastre Anthem...En tout cas, BioWare paye les conséquences. Fin janvier , le patron du studio annonçait que le coeur de BioWare bossait sur le prochain Mass Effect et qu'à ce stade, l'entreprise n'avait pas besoin de tous ses devs. Du coup, une partie a été réassignée à d'autres projets. Selon Bloomberg , c'est bien le cas mais, en plus, il y a eu des licenciements et il reste moins de 100 personnes chez BioWare contre 200 deux ans plus tôt.