Tout va très bien chez BioWare

C'est Gary McKay, le general manager du studio, qui le dit . Le développement de Dragon Age: Dreadwolf avance bien malgré le fait que le jeu a perdu son production director en début d'année et le nouveau Mass Effect est en pré-production. Les choses vont tellement bien que BioWare va se séparer de 50 personnes afin d'être plus agile, de développer plus rapidement et de libérer la créativité, la fameuse méthode "faire plus avec moins" qui ne veut pas du tout dire que les gens qui restent vont en baver durant les prochains mois. Cela n'a aussi évidemment rien à voir avec le fait que BioWare a confié le développement de Star Wars The Old Republic à un studio externe, Broadsword.