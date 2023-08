BioWare vire ses scénaristes

On commence à connaitre les noms des personnes licenciées par EA/BioWare et ça fait très mal. "Plus agile" signifie en fait virer les gens qui ont fait la renommée du studio à commencer par deux scénaristes. May Kirby a été remerciée après 17 ans de boîte. Elle était scénariste sur les trois premiers Dragon Age et a bossé sur des personnages comme Loghain, Vivienne, Merril et Sten. Lukas Kristjanson a aussi pris la porte après 25 ans de métier. Il a bossé sur à peu près tous les jeux BioWare et était connu sous les surnoms de Old Man Luke et Writer Alpha dans BioWare. Résumons la situation en une phrase : pendant que Baldur's Gate 3 fait un carton en grande partie pour son écriture, BioWare a viré un des scénaristes des deux premiers Baldur's Gate.