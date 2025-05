Orcs Must Die! Deathtrap, La Horde des Contrevenants

Décidemment, les orcs et leurs copains ne veulent vraiment pas rester chez eux et insistent pour nous envahir. Soit, une nouvelle génération de héros est prête à les accueillir à grands coups de pièges ! Orcs Must Die! Deathtrap est le petit nouveau de la série Orcs Must Die! et, étrangemment, il n'est pas affublé d'un "4" (le précédent étant Orcs Must Die! 3) mais bien uniquement de "Deathtrap". Peu importe, que le massacre commence !

Tout d’abord, je tiens à préciser que plusieurs exemplaires du jeu nous ont été fournis afin de rédiger ce test… au mois de février. À cause d’un calendrier chargé, de mon retard chronique et de la composante multijoueur du jeu, il m’a été impossible de rendre ma copie dans des délais raisonnables. Toutes mes excuses, donc, aux personnes impliquées et aux patients lecteurs qui, la mort dans l’âme, se torturaient en se demandant si cet opus de Orcs Must Die! valait le coup.Un peu de contexte pour expliquer d’où je pars : je suis friand de jeux de tower defense mélangés avec de l’action depuis bien longtemps. Je me souviens avec nostalgie de mes parties de Dungeon Defenders Sanctum et, évidemment, des différents jeux Orcs Must Die! auxquels j’ai touché. Il y a quelques mois, j’ai joyeusement joué à Orcs Must Die! 3 avec un ami, grâce à une des fameuses offres de l’Epic Games Store Dans ce Orcs Must Die! Deathtrap, comme pour les autres titres de la série, on doit défendre un ou plusieurs points particuliers, nommés “failles”, contre des hordes d’orcs, ogres et autres trolls, en plaçant des pièges un peu partout (au sol, aux murs, au plafond, j’ai dit partout !). Tandis que les ennemis relativement décérébrés se ruent vers les failles du joueur, on peut également utiliser les armes des personnages à sa disposition pour les déglinguer, le jeu se jouant à la troisième personne. S’il était possible de jouer à deux dans les jeux précédents (voire même à trois pour Orcs Must Die! Unchained ), ce dernier opus permet de naviguer dans ce joyeux bordel à quatre joueurs !Chaque partie prend place dans une arène plus ou moins grande avec plus ou moins de portes par lesquelles va arriver la horde, et une ou plusieurs failles à défendre. Les attaquants viennent par vague, laissant le temps au joueur, entre chacune, pour poser de nouveaux pièges et peut-être vendre les anciens pour faire de la place. La sélection de pièges est choisie au tout début de la partie, poussant à équilibrer la courte liste disponible en fonction de ses envies ou besoins estimés.Si vous n’êtes pas familiers avec le concept, vous aurez droit à un didacticiel plutôt décevant. En effet, celui-ci consiste quasi exclusivement à dévoiler des vidéos expliquant le fonctionnement du jeu, sans aucune mise en situation. Petit bonus, ces vidéos sont en anglais non sous-titrées. Par ailleurs, lorsqu'on ouvre les différents menus, on a également droit à des bulles de textes explicatives alors qu'on n'a potentiellement pas encore joué sa première partie, et il est alors possible qu'on n'y comprenne pas grand-chose.Comme dans beaucoup d’autres tower defense, il est possible de rediriger les ennemis suivant certains chemins pour créer des goulots d’étranglement propices au massacre à la chaîne, via des pièges savamment placés. Pour rendre cela possible, la licence repose sur un piège particulier, appelé barricade, à placer à différents endroits afin de bloquer des chemins et en ouvrir d’autres. Attention cependant à ne pas bloquer complètement la route vers la faille, sous peine de voir les orcs détruire ses barricades. Évidemment, les ennemis volants passent également au-dessus desdites barricades.Mais, voyez-vous, chaque piège doit être payé pour être posé. Pour engranger de la thunasse, après celle qui octroyée en début de partie, il faut massacrer des affreux. Ainsi, jusqu’à maintenant, il était crucial de choisir entre le contrôle du chemin des ennemis et la pose de pièges causant des dommages. Une importante nouveauté de ce titre est de nous donner un stock gratuit, mais limité, de barricades.Le choix est donc simplifié et je dois avouer ne pas savoir quoi en penser. L’inconvénient de l’ancien système est qu’un emplacement de piège est toujours occupé par les barricades, voire même peut-être qu’un seul joueur les a prises, et qu’une bonne partie de ses sous iront dans ces obstacles, qui ne sont pas les constructions les plus drôles à ériger. D’un autre côté, il y a la disparition d’une forme de choix qui mène à une foire à la barricade, la limite donnée étant plutôt haute (et il reste toujours une barricade payante et illimitée, accordant un effet supplémentaire). Le contrôle du chemin n’est donc plus aussi chaotique, puisqu’on peut, dès le début de la partie, analyser les chemins et placer une chiée de barricades dès la première vague d’ennemis.Cependant, la boucle de jeu solide de la série est toujours aussi jouissive à mes yeux. Même si elle est à première vue plutôt répétitive, c’est toujours un bonheur de défoncer des orcs débiles à l’aide de pièges absurdes. Plusieurs types d’adversaires apportent un peu de variété, entre ceux qui cherchent à taper les joueurs, ceux qui courent à fond vers la faille, les autres qui regagnent progressivement de la vie, etc.Mais, parce qu’il y a un mais assez massif, j’ai rapidement compris pourquoi ce jeu ne s’appelle pas “Orcs Must Die! 4”. En effet, on sent le budget fortement réduit du titre instantanément, via une structure qui m’a fortement étonné.Les épisodes principaux de la série nous font suivre des histoires scénarisées, pas toujours franchement inspirées mais assez variées. Ainsi, on suit différents protagonistes, qu’on voit vieillir dans les épisodes suivants, avec différents objectifs à long terme, pour justifier le cassage de bouches orques. Par exemple, Orcs Must Die! 3 nous faisait incarner deux nouveaux personnages qui, suite à la disparition d’un des protagonistes historiques, se retrouvaient à défendre les failles contre les hordes, en alternant avec des passages en flashback dévoilant deux autres personnages du passé, avec leurs pièges et pouvoirs spéciaux. Chaque mission se déroulait ainsi dans une arène, avec un certain nombre de vagues d’ennemis à repousser, et des récompenses à gagner, sous la forme d'une monnaie permettant d’acheter ou d'améliorer pièges et armes, si le niveau était complété rapidement et/ou sans qu’aucun ennemi n’atteigne la faille.Deathtrap, lui, utilise un mode spécial du troisième opus, qui consiste à jouer quatre arènes d’affilée, ayant chacune six vagues d’ennemis, tout en permettant de choisir une amélioration personnelle après chaque vague, à la manière d’un Roguelike. À chaque passage d'une nouvelle arène, on peut en choisir une parmi trois qui ont chacune leur difficulté, leurs spécificités (agencement, météo, type de faille, etc.) et un malus associé (tel type d’ennemi fait 100% de dégâts en plus, impossibilité de vendre les pièges posés, etc.). Ces derniers s'appliqueront à toutes les arènes suivantes de la partie. Une fois les quatre niveaux terminés, un dernier est proposé avec une seule vague accompagnant un boss. Pour gagner, il faut évidemment vaincre ce dernier mais, si les points de vie de la faille atteignent zéro dans l'une des cinq arènes, la partie est terminée et on recommence depuis le début. Bien sûr, la santé de la faille est conservée d’une arène à l’autre.Le point positif, c'est qu'on peut enfin tester ce mode de jeu qui était inaccessible dans le troisième volet, puisque les désynchronisations et déconnexions permanentes du multijoueur faisaient perdre la progression Roguelike. Je n’ai d’ailleurs pas eu de soucis technique durant mes quelques parties mais un camarade semblait voir les ennemis se téléporter lorsqu’ils se déplaçaient rapidement, ce qui pouvait s’avérer être gênant pour les éliminer ou les esquiver.Le point moins positif, c'est qu’il n’y a donc pas de fil conducteur ou de semblant d’histoire dans ce volet de la série. Ayant personnellement tendance à être guidé par les motivations extrinsèques dans les jeux (histoire, objectifs, défis, etc.) plutôt que celles qui sont intrinsèques (le plaisir de jouer), je me retrouve donc face à un titre auquel j’ai terriblement envie de jouer, mais qui ne me guide pas et ne me retient pas avec un scénario, un but, ou même des défis intéressants. Par exemple, le retrait des récompenses pour terminer rapidement une arène mène à un allongement du temps de réflexion et de pose des pièges entre chaque vague (pourquoi s’en priver ? Ça ne sert plus à rien de se presser), là où je faisais tout pour réduire la durée de cette étape dans le jeu précédent, même s’il fallait poser les pièges pendant que les ennemis se ruaient vers nous.Il y a bien quelques objectifs qui servent de progression mais je les trouve tout à fait fades. Par exemple, il y a des défis à remplir pour débloquer de nouvelles améliorations possibles entre chaque vague mais ils ne sont franchement pas intéressants, comme par exemple “faire X milliers de dégâts”, ou “tuer X ennemis”. Quiconque à déjà vu un succès / trophée / haut-fait dans sa vie sait que ces objectifs sont chiants.Du reste, il y a un arbre de talents qui donne des bonus dingues comme +5% par-ci ou par là, en échange de crânes, la monnaie du jeu. Pareil, pas besoin d’être un génie pour savoir que ces améliorations incrémentales ridicules ne sont pas amusantes.Comme dans les opus précédents, on peut dépenser ses crânes pour améliorer ses pièges mais comme les améliorations sympas ou rigolotes se font lors du choix des bonus entre chaque vague d’ennemis, les améliorations permanentes achetables sont tout à fait nulles. Quand le jeu précédent nous permettait d’ajouter des effets à un piège en l’améliorant, ou de changer le type de dégât infligé (pour contourner des résistances ennemies), ici on peut acheter cinq niveaux de trois statistiques fades comme augmenter les dégâts de X%, réduire le coût de pose du piège de Y% ou réduire le temps de recharge du piège de Z%, avec à chaque fois des petites valeurs insignifiantes.J’aime toujours autant fracasser les malfaisants (même s’il ne faut vraiment pas se poser deux secondes pour réfléchir au bien fondé du génocide qu’on perpétue à longueur de parties), et la série est bourrée d’humour à la papa bien lourd avec des pièges tirant plutôt vers le comique, comme le canon qui aspire les adversaires pour les propulser sur leurs camarades, ou le piège mixeur constitué d’épées et de haches fixées sur un cylindre rotatif, et des orcs imbéciles qui racontent tout un tas de conneries quand ils se promènent et meurent, mais le jeu manque d’un élément qui me donne un goût de reviens-y, une envie de continuer à jouer pour en voir plus, après avoir visité le marchand de pièges et acheté les trois qui me donnaient envie.La réduction du budget se voit aussi au niveau des finitions. Orcs Must Die! 3 était totalement doublé en français, y compris pour les orcs et leurs idioties, alors qu’ici, toutes les voix sans en anglais et plusieurs textes ne sont pas traduits, menant à des situations étranges où un bonus est proposé avec son titre en français mais sa description reste en anglais. Ceux d’entre nous qui jouaient à la manette se sont aussi plaints de menus inadaptés et peu pratiques, ce qui aurait aussi mérité un peu de temps de finition.À l’inverse, la zone du jeu dans laquelle on navigue entre chaque partie est un menu déguisé en château trop grand. Chaque fonctionnalité est liée à un PNJ bien trop loin des autres, qui ne fait qu’ouvrir un menu, et on aurait gagné plein de temps à n’avoir qu’un joli menu où tout serait accessible en deux clics. Certes, cet agencement permet d’avoir une zone pour tester ses pièges, armes et compétences mais je ne l’ai jamais utilisée et je ne suis pas sûr qu’elle le soit beaucoup par les autres joueurs.En parlant de temps perdu, et vous avez peut-être vu le truc venir quand j’ai parlé de quatre arènes avec six vagues plus une arène de boss, une partie dure très longtemps. Là où le titre précédent permettait de finir un niveau en une dizaine ou vingtaine de minute (d’autant plus en nous poussant à aller vite), on se retrouve ici à passer entre une heure et demi et deux heures pour finir une partie de cinq arènes, avec la possibilité de sauvegarder sa progression. Chaque arène est une torture à parcourir, les cinquième et sixième vagues nous frappant avec toute la force de leur ennui. J’aurais nettement préféré avoir moins de vagues mais une difficulté grandissant plus rapidement, pour réduire la durée globale d’une partie et que je m’y emmerde moins. Surtout en considérant que lorsqu’on échoue, on gagne une récompense minable et qu'on doit recommencer de zéro.Sur ce point, on en revient aux barricades. Si vous bloquez la plupart des chemins pour n’en garder qu’un seul qui mène à votre faille, et ainsi le blinder de pièges, tous les ennemis de l’arène vont devoir faire tout le tour pour rejoindre ce chemin, alors que si vous les aviez tués directement devant leur porte d’entrée, vous auriez probablement divisé le temps par deux, ne devant pas attendre qu’ils rejoignent le goulot d’étranglement en passant par des chemin parfois très longs. Ainsi, mes parties n’ont pas du tout le même rythme que dans l’opus précédent, dans lequel je devais rapidement éliminer les vilains en les attaquant près de leur porte de départ et en posant quelques pièges de sécurité plus loin pour les quelques-uns qui seraient passés entre les mailles. Désormais, je pose les nombreuses barricades données dès le début pour créer un seul chemin tapissé de pièges et j’attends que les adversaires meurent en marchant dedans. C’est moins stressant et plus optimisé mais c’est aussi quand-même bien moins rigolo.Après ce constat, je me suis dit “peut-être devrais-tu augmenter la difficulté, Connard”, pour pimenter un peu tout ça, mais l’augmentation minimale m'a juste conduit dans un mur, me faisant perdre les parties extrêmement rapidement sans vraiment comprendre pourquoi (enfin si, les ennemis ont plus de vie et ne crèvent pas).Pour être honnête, je me plains parce que c’est ce que je sais faire le mieux mais je me suis quand même pas mal amusé pendant mes parties. J’aurais aimé que celles-ci ne durent pas deux heures et ressentir une certaine progression satisfaisante mais on ne peut pas toujours avoir ce qu’on désire. En discutant avec mes camarades de jeu qui n’avaient pas joué à d’autres titres de la série, leur réception a été bien plus positive, car là où je vois parfois un recul, eux découvrent le plaisir de défoncer des ogres en se coordonnant avec les copains (ou même tout seul !).Le passage à quatre joueurs apporte tout de même un net avantage, avec des arènes plus grandes et plusieurs chemins (même si nous sommes tombés sur une arène minuscule avec un seul chemin qui était chiante à mourir, tous les ennemis étant flingués dans les dix premiers mètres). Il en est de même des compétences des différents personnages, et le fait de leur avoir chacun assigné une arme personnelle (à l’inverse de la possibilité d’acheter n’importe quelle arme avec n’importe quel personnage dans les volets précédents). C'est censé inciter à essayer différentes combinaisons, mais de notre côté, nous avons tous eu tendance à toujours jouer le même personnage.