Il existe des sociétés qui sont connues de millions de personnes dans le monde, mais pas de la même manière. C’est le cas d’ Epic Games , que j’ai connu par Unreal Tournament (1998) et son fameux moteur Unreal Engine , puis Gears of War (2006) qui m’avait fait acheter une Xbox 360. Mais les plus jeunes et le grand public actuel ? Et bien c’est probablement par Fortnite , donc c'est assez récent. Mais Epic Games a aussi une boutique sur PC, et elle est très généreuse.

Epic Games Store

70 jeux offerts en 2019

99 jeux offerts en 2020 (sur 103 annoncés)

79 jeux offerts en 2021 (sur 89 annoncés)

78 jeux offerts en 2022 (sur 99 annoncés)

77 jeux offerts en 2023 (sur 86 annoncés)

et 48 jeux offerts en 2024, en date du 17 juillet

Quid de l'appartenance

Accès : site Epic Games Store Support : disponible sur Windows et MacOS via une application ( ici Prix : gratuitJ’ai un comptedepuis pas mal d’années. Je ne sais plus pourquoi je l’ai créé, probablement pour Unreal Tournament ou une beta, mais en regardant mes mails, j’étais déjà prêt à l’ouverture de l’ Epic Games Store en décembre 2018. Et à cette époque, Epic Games commençait doucement mais sûrement à voir son chiffre d'affaires grimper en flèche, bien aidé par un certain Fortnite (surtout le mode Battle Royale), sorti en septembre 2017.Et c'est un phénomène qui s'est créé, puisqu’en fin 2023, Fortnite continue encore d'apporter environ 4 ou 5 milliards de dollars par an à Epic Games (estimation effectuée par Canard PC ), même si ça ne les a pas empêcher de virer 830 personnes le 28 septembre 2023 ( voir leur blog ), mais c’est une autre histoire. Dans tous les cas, on comprend mieux l’idée de créer une boutique façon Steam, puisqu'Epic Games est déjà développeur et éditeur, mais propose aussi leur moteur et tout un tas d'outils. Créer une sorte de boutique était plus que logique et, bien aidé par les comptes générés pour Fortnite, celle-ci annonçait au début de l’année 2024 avoir pas moins deCependant, là où Epic Games a été malin, c’est qu’ils n’ont pas misé exclusivement sur une boutique proposant des jeux en vente, avec des promotions ici et là. Il fallait absolument se démarquer de Steam et consorts, et pour faire monter la sauce rapidement, ils ont mis en place un système très simple : on se fait des millions avec Fortnite, donc on va investir et, donc de nouveaux comptes, et donc, de nouveaux potentiels clients pour la boutique mais aussi pour les jeux maison.Dès l’ouverture de la boutique, le message a été clair : un jeu sera offert toutes les deux semaines jusqu’à fin 2019. C'était une sorte de one shot, probablement pour jauger un peu le public et inciter à la création de compte. Mais dès le milieu d’année, ce système est passé à un jeu toutes les semaines. Depuis, les jeux offerts sont toujours présents, mais cela a un peu changé. Par exemple, il est possible d’avoir, et très. Par contre, à force, les jeux tournent et parfois, oh malheur des malheurs, le jeu proposé a déjà été offert avant. Bref, c'est une aubaine si vous avez un PC.De mon côté, j’ai réussi à me faire une assez grosse ludothèque sur cette plateforme. Et encore, j’ai loupé quelques jeux ici et là, ou tout simplement, je l’ai déjà ma bibliothèque, ou encore, je ne les ai pas ajoutés sur mon compte (ce qui est le cas pour les jeux de chasse et de pêche par exemple). Voici mes petites statistiques :J’ai donc eu un total deet j’ai claqué un peu moins de 55 € pour des coups de cœur, comme Tetris Effect par exemple, principalement pour y jouer en VR (lors de mon achat, il n'était pas disponible sur d'autres boutiques PC). Et j’avoue qu’il ne me vient pas souvent à l’idée de sortir ma carte bancaire quand je vais faire un tour dans cette boutique, même pendant les soldes, tout simplement parce que je me dis que je ne suis pas forcément trop pressé et qu'au final,. Merci à eux, c'est très gentil. N'oubliez pas d'acheter vos battle pass, c'est important.Pour ce qui est des choix, on y trouve un peu de tout dans ce qui est offert. Parfois des petits jeux presque inconnus, des classiques qui ont 10 ou 15 ans, ou même des titres très récents sortis dans les douze derniers mois. Si vous n’êtes pas du genre pressé, c’est vraiment un bon plan.Par contre, il faut y aller régulièrement, parce que les jeux ne sont pas directement ajoutés dans notre compte. Personnellement, j'y vais une fois par semaine, directement par le lien web histoire de ne pas à devoir lancer l'application un peu lourde et de pouvoir acquérir mes jeux gratuitement de n'importe quel appareil.Offert sans forme d'abonnement outre le fait d'avoir un compte,jusqu'à ce qu'Epic change d'avis ou ferme ses portes. Et vu les milliards de dollars qu'ils se font et le nombre astronomique de comptes, j'ai assez peu de doute sur la stabilité financière de la boite. Pour le reste, je les vois mal passer leur boutique sur un abonnement, surtout après toutes ces années à offrir des jeux. Donc normalement, et comme le jeu vidéo est le business principal d'Epic Games, ça semble être un deal plutôt fiable. Par contre, peut-être qu'un jour, ils vont arrêter de faire des cadeaux de ce style, donc profitons-en pour le moment.