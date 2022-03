Mario Kart 8 Deluxe - Pass de circuits additionnel

Étendard de la Switch au côté d’autres grosses licences, Mario Kart 8 Deluxe a toujours créé un peu débat : c’est un portage de la Wii U. C’est vrai. Mais c’est aussi un excellent jeu qui n’a pas mérité de se prendre un mur à cause du support sur lequel il est sorti. Actuellement, MK8D est une vraie pépite, qui se voit enfin augmenté d’un DLC pour repartir de plus belle !

Mais pourquoi pas un Mario Kart 9 ?

jeu le plus vendu sur Nintendo Switch

installé sur presque 50% du parc Switch

le Mario Kart le plus vendu de l’histoire

second jeu le plus vendu de l’histoire de Nintendo

en seulement 5 ans

Un DLC façon pass de saison

Contenu de la vague 1

Promenade à Paris (Mario Kart Tour)

Circuit Toad (Mario Kart 7)

Montagne Choco (Mario Kart 64)

Supermarché Coco (Mario Kart Wii)

Traversée de Tokyo (Mario Kart Tour)

Corniche Champignon (Mario Kart DS)

Jardin Volant (Mario Kart: Super Circuit)

Dojo Vinja (Mario Kart Tour)

Avant de passer au contenu de ce pass circuits additionnels, roulons un peu à contresens et repartons de la ligne de départ. Lors de son annonce pendant le Nintendo Direct du 9 février 2022 , beaucoup de personnes ont crié au scandale de ne pas voir Nintendo présenter un Mario Kart 9. Mettons tout de suite de côté la fameuse phrase de comptoir : “il n’y a jamais eu deux Mario Kart sur la même console”. C’est vrai, en tout cas pour les épisodes principaux (parce qu'il y aussi Mario Kart Live: Home Circuit sur Switch), mais ce n’est pas un argument à faire valoir. Tout n’est pas gravé dans le marbre et Nintendo pourrait très bien faire de Mario Kart une série annuelle, si le cœur et l'envie le lui en dit. Ou même, si on souhaite partir en sucette, un game as a service avec un abonnement, blindé d'achat in app.Mais alors pourquoi diable ne pas partir dans un neuvième épisode ? Surtout que la Nintendo Switch se vend extrêmement bien ! En prenant en compte les chiffres arrêtés au 31 décembre 2021, Nintendo a distribué 103,54 millions de Nintendo Switch dans le monde et est devenue officiellement la troisième console la plus vendue de Nintendo, derrière la Game Boy et la Nintendo DS, en se permettant de dépasser la Wii. En seulement 5 ans.Quant à Mario Kart 8 Deluxe , ses ventes ne ralentissent presque pas depuis sa sortie le 28 avril sur Switch, et est arrivé à 43,35 millions d'unités à la fin 2021. Bien loin devant les 8,46 millions de ventes de sa version Wii U (comme quoi, le support…), et même devant Mario Kart Wii et ses 37,38 millions d’exemplaires. Pour accentuer un peu le point, Mario Kart 8 Deluxe, se paye le luxe d’avoir dépassé le total de ventes du premier Super Mario Bros. , pour se placer juste derrière Wii Sports , le jeu le plus vendu de l’histoire de Nintendo (mais livré directement avec la Wii dans pas mal de pays).On peut donc en conclure que Mario Kart 8 Deluxe cumule quelques faits :C’est bon ? Vous avez compris pourquoi Nintendo peut se permettre de prendre le temps qu’il faut pour développer un Mario Kart 9 et préfère ajouter un DLC à ce Mario Kart 8 Deluxe que de repartir à zéro avec un nouvel épisode ?Dans sa version de base, Mario Kart 8 Deluxe propose 42 personnages et 12 coupes contenant chacune 4 circuits, donc 48 au total. Ce gros DLC proposera de doubler la mise sur les pistes, allant jusqu’au final à faire grossir le jeu avec 24 coupes pour un total de 96 circuits. Cependant, il ne s’agira pas de nouveaux circuits totalement inédits, mais bien de parcours que l’on a connu sur d’autres jeux de la licence. De fait, Nintendo ira piocher dans les anciens épisodes, tout en travaillant évidemment à les remettre au goût du jour.Aussi, Nintendo a choisi une manière déjà utilisée chez eux pour proposer ce contenu, un peu comme le Fighters Pass de Super Smash Bros. Ultimate . Il s’agit au final d’une sorte de pass de saison, sauf que l’on achète directement l’intégralité du contenu. En effet, Nintendo proposera ces 48 circuits en 6 vagues de 2 coupes, et ce, jusqu’à fin décembre 2023. C’est bizarre et en même temps assez malin de leur part, puisque cela permettra de replacer les lumières sur le jeu très régulièrement, que ce soit pendant des Nintendo Direct, les actualités directement proposées dans l’interface de la console ou même lors des salons et événements. Cela aura forcément un impact aussi sur les gens qui avait mis de côté Mario et ses potes, tournant un peu en rond depuis un moment.Le format de l’achat est lui aussi un peu spécial, puisque ce pass de circuits additionnels est proposé dans l’ eShop pour 24,99 €. Mais il est aussi directement intégré à l'abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel . Pour rappel, l’abonnement peut-être pour une seule personne à 39,99€ / an, ou pris sous forme d’un groupe “famille de 8 personnes” pour 69,99€ / an. Et surtout, il comprend aussi le DLC Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise (qui peut-être acheté seul pour 24,99€) et des classiques de la Nintendo 64 et de la SEGA Mega Drive. Et à cette allure, il est clair que Nintendo ajoutera d’autres choses dans les mois à venir. Je vous laisse réfléchir au meilleur choix selon vos goûts.Maintenant que le tour du propriétaire est fait, passons au contenu de ce premier lot et par la même occasion, de son intérêt. Comme précisé au dessus, la vague 1 se compose de 2 coupes avec 4 circuits chacune.La bonne nouvelle pour les gens comme moi qui n’ont clairement pas accroché à Mario Kart Tour sur Android et iOS à cause de son gameplay, c’est que ces deux coupes proposent directement 3 circuits provenant de cette version. Honnêtement, ils sont plutôt cools, surtout le Dojo Vinja qui a pas mal d'embranchements verticaux. Cependant, version mobile oblige, j’ai l’impression que les pistes sont très larges comparé à d’autres circuits. Cela dit, c’est l’occasion de placer quelques ultra mini-turbos et de passer en deltaplane sous la tour Eiffel.Pour le reste, tout est évidemment une question de goûts et on peut noter qu’il n’y a aucune piste provenant de la Super Nintendo et de la Game Cube. Peut-être dans la vague 2, qui sait ? En tout cas, c’est un vrai plaisir de pouvoir foncer en 60 images secondes sur des circuits de Mario Kart 64 (Nintendo 64), Mario Kart: Super Circuit (Game Boy Advance), Mario Kart DS (Nintendo DS), Mario Kart 7 (Nintendo 3DS) et Mario Kart Wii (Wii). Et surtout, mention spéciale au boulot effectué par l’équipe de développement qui n’a pas juste passé un filtre rapidement sur les niveaux.Si vous débarquez comme ça sans trop connaître, ou alors juste de mémoire, le boulot n’est peut-être pas flagrant. Néanmoins, il y a une vraie refonte sur l’aspect graphique et sonore, tout en gardant quand même les spécificités des différentes versions. Par exemple, Montagne Choco garde le brouillard spécifique à la N64, sauf que cette fois-ci, il est parfaitement intégré dans le décor de façon à présenter le circuit comme étant vraiment au-dessus des montagnes. Honnêtement, j’ai juste redécouvert les lieux, alors que j’ai passé mes années de collège sur Mario Kart 64.Aussi, il est bon de noter que si les courses ont ici et là des parcours un peu changeants, notamment des sauts pour enclencher le deltaplane ou du relief (tout était plat sur GBA), aucune séquence anti-gravité n’est proposée. C'est un peu bizarre puisqu'il s'agit de la marque de fabrique de cet épisode. Enfin, et ça c'est une bonne nouvelle : les circuits sont jouables sans achat en mode multijoueur local ou en ligne, afin de ne pas couper la communauté en deux.