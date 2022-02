Nintendo Direct du 09/02 : le gros résumé

Fire Emblem Warriors : Three Hopes

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

No Man’s Sky

Mario Strikers: Battle League Football

Splatoon 3

Front Mission 1st: Remake et 2 Remake

Disney Speedstorm

Star Wars : The Force Unleashed

Assassin’s Creed The Ezio Collection

SD Gundam Battle Alliance

Chrono Cross : The Radical Dreamers Edition

Kirby et le monde oublié

The Show 22

Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud

Klonoa Phantasy Revere Serie

Portal: collection cubique

Live A Live

Nintendo Switch Sports

Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival

Triangle Strategy

Cuphead – The Delicious Last Course

Metroid Dread

EarthBound / EarthBound Beginnings

Mario Kart 8 Deluxe – Pass circuits additionnels

Xenoblade Chronicles 3

Comme prévu , un gros Nintendo Direct de 40 minutes s'est déroulé ce mardi à 23h. On se demandait ce que Nintendo allait nous montrer puisque la description était tout de même assez vague, avec un rendez-vous "centré principalement sur les jeux Nintendo Switch à venir pendant la première moitié de 2022." Du coup, jusqu'à fin juin. Oui, mais les jeux allant jusqu'à fin avec une date fixe, il n'y en a pas tant que ça. Et puis, les jeux Switch first party ? Ou alors des titres d'éditeurs tiers vont montrer le bout de leur nez ?Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'attente est déjà assez folle concernant certains titres ! C'est parti pour un gros résumé.On ne l'attendait pas, surtout que(notre test par ici ) date quand même de septembre 2017, mais une suitee, nommée, débarque le 24 juin. Dans les grandes lignes, on retrouve les personnages tirés de l'excellent(dont vous pouvez retrouver le test par là ), qui repartiront à la guerre dans le continent de Fódlan. Et pour le coup, c'est un retour à la sauce Muso, donc une bonne nouvelle pour celles et ceux qui aiment tabasser des centaines d'ennemis.Attendu initialement au début décembre 2021, mais repoussé pour on ne sait quelle raison, le remake des deux premiers Advance Wars de la GBA arrive finalement le 8 avril prochain. Bon, si on passe outre la direction artistique pas forcément folle et très typée “mauvais jeu mobile”, cela reste un titre excellent qui regroupe doncet d’, avec les ajouts bienvenus de création de maps et de jeux en ligne. Mais oui, il faut passer outre la DA, et c’est loin d’être simple.On ne présente plus, cette belle histoire du jeu vidéo qui avait franchement mal commencé pour devenir un jeu absolument gigantesque et vraiment cool à jouer seul ou en multi. Et bien surprise, le titre de Hello Games arrive sur Switch cet été. Pour un jeu de 2016, ça devrait normalement bien tourner, mais j’ai comme un doute. Va falloir tester la bête avant de partir en exploration, allongé tranquillement dans un parc.Le dernier épisode en date de cette série est, il date de 2007 et il est sorti sur Wii. Depuis, plus rien. On a bien attendu son arrivée sur Wii U, mais non, rien. C’est donc avec une extrême joie que l’on reçoit, attendu dans les stades pour le 10 juin prochain. Ca fait un peu long à attendre, mais il a l’air tout bonnement excellent, reprenant ce que fait le sel de cette petite série. Le meilleur étant la possibilité de jouer jusqu’à 8 joueurs, de jouer en ligne, de créer son Clubs (réunissant 20 joueurs et joueuses) et tout un tas de personnalisation de personnage.Dire que j’attendsest un euphémisme. Et si vous êtes dans mon cas, désolé, mais il va falloir continuer sur(le test est ici ), puisque le troisième épisode n’a toujours pas de date fixe, à part un vague été 2022. Et puis, cette bande annonce, même si elle est cool, n’est pas très vendeuse. Si vous n’y connaissez rien, vous serez laissé sur le carreau. Sérieusement, présenter le mode Salmon Run… Même si c’est cool, on attend plus que ça. Patience donc.Ça fait partie des classiques et ils arrivent en version Remake sur Switch. Le premier épisode, sorti sur Super Famicom en 1995, revient donc en version “plus jolie” cet été. Sa suite, sortie à la base sur PlayStation en 1997, arrivera quant à elle un peu plus tard. Dans tous les cas, c’est une excellente nouvelle de voir ce genre de Remake débarquer, vu la qualité de la série. Wishlist de suite.Pourquoi ? Juste, pourquoi ? Pourquoi des studios continuent à sortir des “faux Mario Kart” sur une console qui compte un peu de plus de 43 millions de Mario Kart 8 Deluxe, soit presque un joueur sur deux. Pourquoi ? C’est la question qu’on pourrait poser à Disney, qui tente le coup et qui, quitte à se planter, propose carrément Disney Speedstorm en free-to-play. Limite, ça peut marcher. Ça sort cet été et on sera toujours content de voir les personnages de Disney et Pixar se tirer la bourre.Déjà pas bien jojo lors de sa sortie sur Wii en 2008, aucun miracle de la Force ne sera accompli pour. Néanmoins, l’idée du motion control était chouette à l’époque, et Aspyr a gardé l’idée pour ce portage, donc pourquoi pas. Si ça vous branche, rendez-vous le 20 avril.Quand Ubisoft ne sort pas des casquettes en NFT, ils sortent une compile de jeux Assassin’s Creed. Ladébarque le 17 février sur Switch et vous avez déjà probablement tous les épisodes ici et là, sur PC ou d’autres consoles.Probablement une série d’Action-RPG les plus aimées au Japon et par les fans de la série, mais… j’y connais rien. Honnêtement. De fait, on verra si je peux en dire plus, mais plus tard. Et puis, le jeu est prévu sur un vague “cette année”.Véritable pépite parmi les pépites du genre J-RPG,arrive pour la première fois légalement chez nous, dans une version remasterisée. Mais avant de vous dire de passer à la caisse, il est de bon ton de réfléchir à cette remasterisation fait à l’arrache par Square Enix. Sérieux, ce n’est pas faire honneur à ce monument de la PlayStation. Et puis, l’excuse Switch n’est pas valable, puisqu’il sort aussi sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Bref, la bonne nouvelle c’est qu’il sort le 7 avril et qu’il est traduit en français d’après sa fiche eShop.Kirby post apo ! On savait déjà qu’il était prévu pour une sortie au 25 mars prochain, soit dans pas trop longtemps et qu’il s’agit d’un plateformer dans un monde post apo tout mignon. Mais ce qu’on ne savait pas, c’est que Kirby a de nouveaux pouvoirs : transmorphisme. En gros, la petite boule rose aura de nouvelles actions à réaliser en avalant certains objets plus ou gros, comme une voiture ou un distributeur automatique de boisson. Ça a l’air vraiment mignon et évidemment, le test sera dispo sur Factor.Si vous me le permettez, il est tard et j’ai moyennement envie de m’extasier devant The Show 22 (5 avril) qui sortira partout, parce que tout le monde aime le baseball (ou juste les USA et le Japon).Parlons aussi de cette manie qu’a Square Enix de nous embrumer l’esprit avec une énième version de Kingdom Hearts. Cette fois-ci, on parlera de, qui contient tous les Kingdom Hearts, du premier au dernier, en passant par 1.5+2.5 ReMIX, les DLC, le 2.8 Final Chapter Prologue et le Re MIND, mais je dois forcément oublier certains épisodes. C’est un vrai bordel cette série. Et maintenant, on pourra y jouer en streaming sur Switch pour seulement 100 euros. Oui. 100 balles pour un jeu en Cloud . Merci Square Enix.Dans les grandes lignes :etdans une toute petite compile le 8 juillet. Décidément, les jeux PlayStation arrivent tous sur Switch.Ce n’est pas parce que Valve sort son Steam Deck, qu’il faut en oublier tout le reste. Du coup, une autre compile, cette fois comportantetdébarque courant de cette année, sans plus de précision. Petite information cool, le mode multi pourra se jouer en écran partagé, en local sur deux consoles ou en ligne.Tant qu’il nous reste un vieux pot, autant y mettre de la bonne soupe non ? Et bien Live A Live arrive sur Switch, très longtemps après sa sortie en 1994 sur Super Famicom. Si vous aimez le J-RPG et les histoires sur différentes époques, ça devrait être votre came. C’est dispo dès le 22 juillet sur l’eShop.L’un des gros morceaux de ce Direct, c’est évidemment Nintendo Switch Sports, le Wii Sports de la Switch. On s’en doutait qu’un jour, Nintendo allait remettre le couvert, et il a donc fallu attendre l’année 2022 et les 5 ans de la Switch pour voir cette suite arriver. Pour l’instant prévu pour le 29 avril prochain,proposera du motion gaming comme à la belle époque de la Wii et pas mal de sports : football, volley-ball, bowling, tennis et chambara (le sabre), dans une sorte de complexe avec des Mii dedans. Plus tard en automne, Nintendo ajoutera du golf via une mise à jour gratuite, et il est fort probable que d’autres sports arrivent plus tard encore. Et pour tester les serveurs en ligne, un Online Play Test sera organisé les 19 et 20 février prochain.Si vous aimez les jeux de rythme et les musiques un peu à la con, c’est probablement votre prochain jeu. Cependant, même avec ses 76 titres de base et la possibilité de s’abonner pour ajouter 500 titres, il faudra croiser les doigts pour que Bandai nous sorte des accessoires de qualité, chose qui était loin d’être le cas sur le dernier épisode. Celui-ci arrivera cette année sans plus de précision.La fête au J-RPG n’est jamais terminée sur Switch, puisquerevient faire un coucou pour redire une fois de plus qu’il sera disponible le 4 mars prochain et qu’une nouvelle démo est dispo sur l’eShop.Beau mais dur,sortira son DLC le 30 juin prochain, comme prévu et attendu par bon nombre de fans. De mon côté, j’ai lâché au bout de deux boss. Mais, il est hyper beau.En parlant de difficulté,propose une mise à jour gratuite ! Au menu du jour, un mode terreur où le moindre coup est synonyme de mort et de Switch balancé contre le mur. Et tant qu’à faire, une seconde mise à jour arrivera en avril pour proposer un boss rush.Une petite légende du jeu vidéo, même deux légendes, arrivent sur Switch, le tout étant localisé en anglais. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, ces jeux sont dispo dans le catalogue des jeux Nes et Super Nes du Nintendo Switch Online.La grosse méga bombe de ce Nintendo Direct est bien évidemment un DLC pour. Même si les deux au fond de la salle vont tenter d’argumenter sur le fait qu’il s’agit d’un vieux jeu, 48 circuits issus des anciens épisodes de Mario Kart, ça ne se refuse pas ! Cependant, tout cela se fera sur une durée allant jusqu’à la fin d’année 2003, en six vagues exactement, un peu comme le Covid-19 sauf que cette fois-ci, on attendra impatiemment chaque vague. La première fournée qui arrivera le 18 mars, ajoutera des circuits tels que Wii Supermarché Coco, N64 Montagne Choco et Tour Traversée de Tokyo, et on peut s’attendre à du lourd pour les prochaines. En même temps, il y a de quoi faire !Pour le passage à la caisse (parce que oui, des gens ont travaillé sur le développement), il y aura plusieurs choix. L’achat individuel de ce season pass (pour les 6 vagues, donc 48 circuits) est à 24,99 €. Mais si jamais vous avez opté pour un abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel (pour un groupe de 8 personnes, pour rappel), ce season pass sera directement inclus dedans ! Et si jamais vous n’avez toujours pas Mario Kart 8 Deluxe, comme les 43 autres millions de personnes autour de vous, il est actuellement à -33% sur l’eShop.Vous reprendrez bien un petit J-RPG ? Sauf que cette fois-ci, il s’agit de, le prochain jeu de MonolithSoft. On en sait encore très peu sur ce titre à paraître en septembre 2022, mais on sait déjà qu’on incarnera Noah et Mio, dans une guerre opposant deux nations, Keves et Agnus. Evidemment, tout cela fera sens si vous avez faitet. Donc vous savez ce qu’il vous reste à faire avant septembre !