Death Stranding : La corde et le bâton

Hideo Kojima, c’est un bonhomme qu’on ne présente plus. Contrairement au cinéma qui est une industrie qui met beaucoup en avant l’individu, qu’il soit réalisateur, producteur ou comédien, le jeu vidéo a toujours préféré laisser ses grands noms s’effacer derrière le collectif, la structure. Toute norme a des exceptions. Hideo Kojima est l’une d’elle. Il a su, très vite, s’imposer comme une idôle, mi-Rock-Star, mi-Game Designer. Quoi qu’on pense du travail du bonhomme, cette manière qu’il a de se placer toujours à la marge, de prendre à contre-pied ou d’épouser les tendances est remarquable. Chacun de ses jeux est donc un évènement, pour la presse spécialisée, mais aussi pour la presse généraliste. Qu’on les apprécie ou non, les jeux estampillés Kojima sont des jeux d’auteur : on sent l’emprise de l’homme derrière chaque mécanique, chaque idée un peu farfelue, chaque dialogue à rallonge. Death Stranding n’échappe pas à cette main-mise et c’est justement ce qui en fait un jeu qui divise.

Après toute une campagne de comm’ absolument obscure et malgré quelques vidéos de gameplay commentées visant à expliquer le jeu, les premiers pas dans Death Stranding se font dans la confusion et l’incompréhension. On dirige Norman Reedus , mais l’homme tueur de zonzons a troqué son arbalète pour un sac à dos et des bottes. Dans un monde qui a été ravagé par une apocalypse d’une violence terrible, Sam Porter Bridges est un Porteur. Sa vie, son combat, c’est de prendre des colis dans des cités sous terres et de les amener à d’autres cités sous terre. Mais pas que : à la demande de la présidente des UCA (United Cities of America), Sam part traverser l’Amérique pour reconnecter les différentes villes entre elles. Jusque-là, la référence a Postman est évidente et le propos assez limpide.

Kojima, c'est plus fort que toi



C’était sans compter sur une « complexification kojimesque » du contexte du jeu qui tire sur le fil jusqu’à frôler l’incompréhensible. Alors, l’apocalypse (Qu’on nomme le Death Stranding) est arrivé suite à une faille qui s’est ouverte entre le monde des morts et celui des vivants. On a découvert qu’il existait une dimension parallèle appelée la Grève et qui ressemble... à une grève. Ok. Du coup des gens qui sont encore bloqués entre le monde des morts et celui des vivants restent sur terre et sont invisibles à l’oeil humain. Pour les détecter, on a mis des bébés dans des bocaux alimentés. Parce que les bébés ils arrivent à les voir. On passe les détails sur les différents niveaux de proximité à la grève (qu’on appelle des DOOMS, allez savoir pourquoi), le fait qu’on tire des balles avec notre sang et la présence de Léa Seydoux. Tout ce paragraphe pour essayer de faire comprendre à quel point le jeu tombe dans les travers habituels, poussant tous les potards du n’importe quoi à fond les ballons.







Tout est mal-expliqué, sur-expliqué, re-expliqué. Que ça soit dans ses cinématiques trop longues, ses dialogues écrits avec les pieds, son rythme asmathique, Death Stranding se noie dans sa propre narration par le biais d’intrigues à tiroir qui s’escamotent et de séquences émotions qui n’en procurent pas. Derrière chaque bonne idée narrative se cache une manière de l'expliquer "gros-sabots", lourde ou malhabile. On sent même une pointe d'ironie lorsque Del Toro et Refn apparaissent à l'écran pour raconter des choses sans queue ni-tête... Venant de cinéastes efficaces, dont l'un a même fait un film qui s'appelle "



Les joies de la rando'



La beauté des environnements est épaulée par une patte graphique toujours cohérente avec l’univers. La tenue de Sam est fonctionnelle avant d’être esthétique et toute la direction artistique semble découler de cette idée. On ne verra jamais vraiment les villes souterraines, on ne pourra qu’imaginer à quoi elles peuvent ressembler. La grande majorité des conversations que l’on aura avec autrui se déroulera par le biais d’écrans, d’hologrammes, de messages, comme pour renforcer la solitude du joueur. Aux côtés des grands noms (Reedus, Seydoux, mais aussi Mikkelsen), on sent qu’un effort en motion capture a été fait sur beaucoup de personnages pour leur donner vie. Et ça marche, même si ce qu’ils racontent est trop souvent médiocre, les regarder se mouvoir durant les cinématiques est toujours un plaisir. La bande-son du jeu, avec beaucoup de musiques du groupe







À notre grand soulagement, toute cette narration boiteuse et tout ce travail sur l’enrobage du jeu vise à servir un gameplay assez unique. Comme beaucoup l’avaient pressenti et comme les images l’avaient laissé entendre, Death Stranding est un jeu de randonnée. Mais il n’y a rien de péjoratif là-dedans. C’est simple, rarement oeuvre vidéo n’a autant véhiculé le sentiment de voyage. On sent le poids de nos affaires sur notre dos, on sent l’effort de Sam lorsqu’il marche, on entend nos bruits de pas qui résonnent dans les vallées. L’environnement est souvent notre principal antagoniste. Sac sur le dos, on lutte contre le terrain accidenté, contre la pluie, contre le vent, contre la neige. On tend des cordes pour descendre des falaises, on place des échelles au-dessus du vide dans des canyons. Le moindre dénivelé devient vite un obstacle, la moindre rivière peut forcer au détour. C’est dans ces moments-là, lorsque l’on avance accompagné par le son de notre propre respiration au milieu d’une plaine battue par la pluie, les deux mains sur les sangles de notre sac, que le jeu atteint sa propre perfection.



C’est dommage que comparés à ces phases de rando’, les autres aspects du gameplay tombent parfois à plat. Les phases d’infiltration, qu’elles soient au milieu des ennemis humains ou des ennemis fantômes ne semblent pas avoir bénéficié d’autant de traitement. C’est même tout l’inverse : Il est souvent bien plus simple de rentrer dans le tas que de se planquer. Parfois trop simples (dans le cas des ennemis humains) ou trop redondantes, les situations peinent à se renouveler. Passé une poignée d’heures, on ne ressent plus vraiment de danger, seulement de la frustration… C’est dommage, car on sent bien l’idée derrière de créer un gameplay émergent.



C’est aussi bancal dans les affrontements, qui sont un retour vers les heures sombres de MGS V. Les boss-fights sont au mieux passables, au pire frustrants. Les phases en véhicules sont aussi parfois énervantes, avec des motos qui ricochent sur les parois ou des pick-ups qui se bloquent entre deux rochers. En dehors de quelques bugs imputables à l’étendue de son monde, notre personnage réagit bien, avec un bon compromis entre lourdeur naturelle et vivacité quand c’est nécessaire. Ça, c’était pour les grandes lignes, parce que, Kojima oblige, le jeu est littéralement rempli de petites mécaniques qui sont autant de friandises pour le joueur. On peut prendre notre BB (l’enfant dans un bocal) et le bercer, on peut faire pipi, notre personnage est plus rapide lorsqu’il est sous adrénaline, on boit du Monster (Oui oui, la vraie marque) pour reprendre de l’énergie, on peut envoyer des fioles de cacas sur les fantômes, on livre des pizzas, etc.



Toujours plus de Likes sur DeathBook