Gamescom 2025 : premier parkour de santé sur Reach

Là encore, le naturel de la gestuelle prend immédiatement sur nous et on part dans des séquences de parkour improvisé en courant, glissant, sautant, en s'agrippant sur des tubes ou des briques ressortant des murs. Enfin, dernière petite astuce : en étant acroché des deux mains, par exemple sur une gouttière, on peut se jeter vers une corniche à quelques mètres de nous en balançant les bras de gauche à droite comme si on s'élançait pour de vrai.Comment des développeurs n'y ont-ils pas pensé plus tôt ? C'est une fois de plus un mouvement naturel qui s'intègre parfaitement dans la panoplie en place, et couplé à l'interactivité poussée des environnements, ça force encore plus l'envie de parkour. On se prend à courir comme un fou, attraper une caisse pour faire du saute-mouton, glisser sous une table au bord d'une terrasse, se rattraper sur une corniche et s'éjecter pour attraper une tyrolienne. La sensation de présence est ultra-satisfaisante, et les déplacements sans artifices liés à la pression d'un bouton renforcent l'immersion. On imagine que les speedrunners s'en donneront à coeur joie.