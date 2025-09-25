Xbox Tokyo Game Show 2025 Broadcast : le résumé

Pour le Tokyo Game Show 2025
, Phil Spencer introduit une présentation de 53 minutes, mélangeant bandes-annonces et démonstrations. La vidéo complète est disponible ici
, nous allons nous attarder de notre coté sur les productions vidéoludiques qui arrivent sur les Xbox. Bon visionnage.
Gungrave GORE Blood Heat
On peut dire que Gungrave G.O.R.E.
était un jeu prometteur, mais qui aura au final déçu
pas mal de monde. Pourtant l’ambiance et le potentiel était là. Iggymob
a décidé de retenter sa chance avec un "remake
" (oui, attendons de voir s’il ne s’agit pas en réalité d’un remaster
) sous Unreal Engine 5. Outre les visuels améliorés, nous devrions avoir également une amélioration du gameplay
. Le jeu n'a pas de date de sortie
, mais il est prévu sur Xbox Series, PS5 et PC.
Monster Hunter Stories Series
La saga des Monster Hunter Stories de Capcom
arrivent enfin sur les consoles de Microsoft. Monster Hunter Stories
et Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin
, RPG avec un système de combat au tour par tour, arriveront sur Xbox One à partir du 14 novembre 2025
, et seront disponibles sur la génération actuelle via la rétrocompatibilité. Préparant ainsi la venue de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
qui se pointera le 13 mars 2026
sur Xbox One.
Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake
Avec Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake
, nous avons là encore très probablement le droit à un remaster
de Project Zero II: Crimson Butterfly
, l’appellation occidentale de la série. Le jeu avait été bien reçu en 2003, par la presse comme par les joueurs. Cela pourrait être une bonne surprise de Koei Tecmo Games
sur Xbox Series, PS5 et PC pour cette année 2026
qui vient, décidément bien chargée en sortie annoncée.
Double Dragon Revive
Toujours attendu pour le 23 octobre 2025
sur Xbox, Playstation et PC, la collaboration du studio Yuke's
et d’Arc System Works
, c’est-à-dire Double Dragon Revive
, en profite pour présenter ses modes supplémentaires dans cette nouvelle bande-annonce.
HITMAN World of Assassination
IO Interactive
présente la prochaine cible fugitive dans Hitman World of Assassination
, et je vous rassure tout de suite, ce n’est pas Bruce Lee. J’aurais été incapable de m’en charger. L’agent 47 doit faire en sorte que l’agent Lee remporte le tournoi international d'arts martiaux se déroulant à l'hôtel Himmapan de Bangkok, et ceci dès à présent
sur toutes les plateformes.
Hotel Barcelona
On en avait déjà à de nombreuses reprises parlé sans grand enthousiasme du hack 'n' Slash
, roguelite
, JcE et JcJ de Suda51 et Swery65 à venir Hotel Barcelona
. Rien de neuf, mis à part que vous aurez la confirmation que vous aurez la possibilité d’affronter tout plein de serial killers dès demain
sur Xbox Series, PS5 et PC.
Dragon Quest I & II HD-2D Remake
Dragon Quest I & II HD-2D Remake
nous présente ses combats là sous la mer
. On n’attendait plus que la date de sortie et le jeu arrivera très bientôt, c'est-à-dire le 30 octobre 2025
sur Xbox Series, Switch 1 et 2, PS5 et PC,
007 First Light
Vous pourrez gratter quelques séquences de gameplay
de 007 First Light
, enfin si vous ne cligner pas trop souvent des yeux. Mais de toute façon l’intérêt de cette courte bande-annonce est d’introduire le personnage du Docteur Selina Tan dans le futur jeu. Elle sera interprétée par Gemma Chan, actrice et mannequin britannique qui a joué entre autres dans quelques films de Marvel Studios. Le titre d’IO Interactive est quant à lui toujours attendu le 27 mars 2026
sur Xbox Series, PS5 et PC.
Aniimo
La nouvelle bande-annonce du futur Pokemon-like
de Pawprint Studio
est là. Vous n’aurez le droit qu’à une cinématique et pas de gameplay
, parce que Phil Spencer a dit que vous n’avez pas été sage cette année. Aniimo
, ce titre tout mimi et attendu avec grande impatience par le lectorat de Factor, est toujours prévu pour l’année 2026
sur Xbox Series et PC.
Ninja Gaiden 4
Joe Muntal de la Team Ninja
présente le fait que l’on pourra personnaliser la difficulté. On rappelle que le jeu est co-développé avec PlatinumGames
. À la publication de Ninja Gaiden 4
, on retrouve en co-édition Xbox Game Studios
et la Koei Tecmo
. Mais on vous rassure, le jeu sortira bien tout seul comme un grand le 21 octobre 2025
sur Xbox Series et PC.
Forza Horizon 6
Se pourrait-il que je n’aie pas flingué mon après-midi pour rien ? Bon, dans la courte cinématique de la bande-annonce de Forza Horizon 6
, même si on entend vrombir un moteur, on ne verra même pas une jante de voiture. En revanche, c’est bien le Mont Fuji que l’on aperçoit très clairement ! Playground Games
a ainsi décidé de nous faire visiter cette fois le Japon au travers de courses endiablées, là encore pour l’année 2026
qui vient sur Xbox Series et PC
Microsoft Flight Simulator 2024
Ça ne ressemble pas à leurs habitudes, mais sur le coup on peut dire que Microsoft
a été malin de présenter la mise à jour 20 de Microsoft Flight Simulator 2024
, qui se concentre sur le Japon, aujourd’hui au Tokyo Game Show 2025. Toutefois, n’allez pas non plus vous habituer ! La vidéo met vraiment en valeur à la fois l’archipel nippon et le jeu, et c’est disponible dès à présent
sur Xbox Series et PC, à tous les possesseurs de la simulation.
Winter Burrow
Winter Burrow
est un jeu de survie assez chill
où une petite souris a décidé de restaurer sa tanière d'enfance. Comme le titre le mentionne, il va faire frisquet, il ne faudra pas hésiter à se confectionner des pulls, histoire de rendre l’exploration plus confortable. La bande-annonce nous donne la date de sortie inconnue jusque-là, et le jeu arrivera ainsi sur Xbox One, Xbox Series et PC le 12 novembre 2025
.
Terminull Brigade
Terminull Brigade
est un looter shooter free-to-play
en coopération. Outre la collaboration avec la licence Evangelion disponible maintenant sur PC, le titre arrivera sur Xbox Series le 31 octobre 2025, pour ceux que cela intéresse.
Mistfall Hunter
On reparle dans la présentation du RPG d'extraction JcJcE Mistfall Hunter
, mais avec quand même pas mal de concept arts
. Le jeu est semble-t-il toujours attendu pour cette année
sur Xbox Series et PC.
Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven
Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven
est sorti depuis 2024, mais il arrive dès aujourd’hui
sur Xbox Series et PC. Mieux vaut tard que jamais.
Project Evilbane
Si vous êtes friands des RPG hack 'n' slash
en coopération à quatre personne, Project Evilbane
pourrait vous intéresser. Développé par Netmarble Monster
, le jeu à la troisième personne vous propose d’affronter des humains et des démons dans un cadre médiéval-fantastique. Alors, je pourrais être sarcastique sur le sentiment de déjà-vu, mais si ça se trouve le titre sera bien. Il arrivera sur PC au deuxième semestre 2026
.
Age of Mythology: Retold - Heavenly Spear
Même si personne n’a demandé mon avis, je vais quand même confirmer que le Tokyo Game Show est le bon endroit pour parler d’une extension d’Age of Mythology: Retold
autour de la mythologie japonaise. Dans une campagne de 12 missions, Heavenly Spear
vous permettra d’à nouveau utiliser votre appétit pour la conquête dans ce jeu de stratégie à partir du 30 septembre 2025
sur Xbox Series et PC.
Starsand Island
Il s’agit d’un stardew valley-like
avec des graphismes tout mignon. Il faut aussi jouer à des jeux tranquilles parfois, et il y a de grandes chances que Starsand Island
se révèle être un trop-plein de bonne humeur, mais qui peut permettre de décompresser après une journée chargée. On le saura dès le 01 février 2026
, sur Xbox Series et PC.
Call of Duty: Black Ops 7
On arrive heureusement sur la fin du résumé, ouf ! Comme le dit le titre de la vidéo, cela parle de comment le Japon a inspiré les cartes multijoueurs de Call Of Duty. Ou bien celle du jeu qui va sortir. En fait, comme ça m’intéressait vraiment pas, je n’ai pas eu le courage de la regarder, mais je mets quand même la vidéo pour les personnes qui voudraient la visionner. Call of Duty: Black Ops 7
arrivera le 14 novembre
sur Xbox Series, PS5 et PC.