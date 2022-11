Gungrave G.O.R.E. trébuche grave le jour de sa sortie

Les joueurs qui attendaient impatiemment le défouloir assumé Gungrave G.O.R.E vont probablement vite déchanter. La presse vidéoludique qu'elle soit anglophone ou francophone a trouvé au mieux le jeu moyen, et parfois à la limite du médiocre. Le titre est sorti ce 22 novembre 2022, et bien que vous vous y déplaciez sur plusieurs destinations aux environnements parfois très réussis , l'aventure de 12 à 15 heures resterait très linéaire. Dans un shoot/beat 'em up, que l'histoire soit absurde peut encore passer, mais on aurait apparemment une sensation de répétitivité lors des affrontements, un bestiaire limité et très recyclé, des attaques de mêlée parfois imprécises, un level design inégal d'un niveau à l'autre, et on écouterait souvent la même musique de chapitre en boucle. C'est sûr que présenté comme cela, ça ne motive pas des masses à continuer l'épopée. Malgré tout, le jeu n'aurait pas que des défauts. Il serait généreux en ce qui concerne les capacités des armes et leurs évolutions... et c'est tout.Dans ce jeu à la troisième personne vous incarnerez Grave, qui devrait d'ailleurs avoir clairement le ton, vu qu'il ne devrait prononcer que trois ou quatre courtes phrases de tout le jeu. Ses deux pistolets Cerberus et son cercueil armé multiusage, le Death Hauler, ne seront pas de trop car on devra affronter le clan Raven. Celui-ci utilise à nouveau le Seed, cette drogue qui transforme les gens en monstres vachement flippants, mais on ne sera pas non plus tout seul dans notre quête, vu que d'anciens comme de nouveaux protagonistes viendront se joindre à la "fête".Pour les acharnés, Gungrave G.O.R.E. se subit sur PC, PS4, PS5, Xbox One ou Xbox Series.