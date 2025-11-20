ARTICLE
Xbox Partner Preview du 20/11/25 : le gros résumé
En début de semaine, Xbox nous avait donné rendez-vous pour un nouvel événement. Cette fois-ci, ce n’était pas un Xbox Showcase ou encore un ID@Xbox, mais le retour du Xbox Partner Preview, le dernier datant de l’an passé. Et il était très riche en annonces pour l’année 2025. Quant est-il de ce nouvel épisode ? Réponse dans ce gros résumé !
ArmatusOn commence avec une “World Premiere” comme ils disent chez eux, ce qui signifie juste qu’il s’agit d’une nouvelle licence. Enfin, nouvelle, calmons-nous un peu, puisque Armatus a tout l’air d’être une sorte de Darksiders avec une moustache, puisqu’il sera question d’incarner un guerrier masqué dans un monde totalement dévasté et gothique. Le tout avec un gameplay très axé sur la bagarre à coup de gros flingues et d'épées à la troisième personne et avec une grosse pointe de roguelite. Le plus bizarre dans tout cela est qu’il est développé par Counterplay Games. Oui, le studio auteur de GodFall, l’un des fameux jeux de lancement de la PS5, qui avait presque signé la fermeture du studio tellement il s'était viandé. C’est prévu pour une sortie courant 2026 sur Switch 2, PS5, Xbox Series et PC.
The Mound: Omen of CthulhuOn change d’ambiance ou presque, avec The Mound: Omen of Cthulhu, que l’on avait déjà vu en début d’année, qui semble être une adaptation de la nouvelle Le Tertre de H.P. Lovecraft. C’est le studio ACE Team qui est aux manettes, ça a l’air générique comme tout, mais il est tout de même question d’un jeu multijoueur. Donc si ça se trouve, ce sera bien. On verra cela courant de l’été 2026 sur PS5, Xbox Series et PC.
Dave the DiverApparemment, Dave the Diver n’était pas encore disponible sur Xbox. C’est maintenant le cas, puisqu’il sort dès aujourd’hui sur Xbox Series, avec heureusement une compatibilité parfaite avec les ROG Xbox Ally. Il sera suivi d’un DLC nommé In the Jungle, qui arrivera début 2026 sur Switch, PS4, PS5, Xbox Series et PC.
CrowswornAh bah mince. Un metroidvania qui sort après Hollow Knight: Silksong, dont notre test est disponible par ici. C’est pas de chance, surtout que Crowsworn n’a pas l’air si mal, même s’il n’a pas non plus l’air de révolutionner le genre, tellement il ressemble à un copier/coller de nombreux éléments de gameplay que l’on voit ailleurs, ou même dans sa patte graphique. Dans tous les cas, il faudra patienter puisque ce nouveau jeu n’a aucune date de sortie, mais est prévu sur Switch, PS5, Xbox Series et PC.
Echo Generation 2Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n’ai aucun souvenir de Echo Generation. Mais le studio Cococumber a prévu une suite, avec Echo Generation 2. On y retrouve tout ce qui était dans le premier, à savoir un design tout en voxel (je trouve les personnages absolument immondes), une ambiance très cliché des films d’action des années 80/90, et un gameplay qui ressemble mixe scrolling horizontal et des combats au tour par tour. Si jamais c’est votre truc, ça débarque courant 2026 sur Xbox Series et PC.
Vampire CrawlersIl semblerait que Poncle n’ait pas tout à fait terminé d’essorer le merveilleux Vampire Survivors. Cette fois-ci, pas de collaboration trop cool, mais un nouveau jeu dans le même univers, avec Vampire Crawlers. Et j’avoue, ça pourrait me brancher, puisque Vampire Crawlers est un bingo gagnant : dungeon crawler, avec un aspect roguelike, mais aussi du deckbuilding, le tout en vue à la première personne et une direction artistique tout en pixel art mais en 3D. Normalement, j’ai coché toutes les cases du SEO là. Sauf qu’il n’y a évidemment pas de date de sortie, mais c’est prévu sur Switch, PS4, PS5, Xbox Series et PC.
007 First LightAnnoncé en teasing pour nous donner envie de regarder ce Partner Preview des enfers, 007 First Light s’est ramené avec un joli placement produit que peu de monde ici pourra s’offrir dans la vraie vie : une Aston Martin Valhalla. Voilà. Super. On verra ce que ça donnera lors de la sortie du jeu le 27 mars 2026 sur Switch 2, PS5, Xbox Series et PC. En attendant, vous pouvez toujours notre preview de la Gamescom 2025.
Roadside ResearchLa mode est aux simulateurs de travail en magasin, chose un peu bizarre lorsqu’on connaît la pénibilité de ce genre de travail. Mais apparemment, c’est à la mode de “faire ce genre de métiers, mais en virtuel”, et surtout, d’en rigoler. Et pour rendre cela encore plus bizarre, Roadside Research mettra en scène des extraterrestres dans une station-service perdue dans la campagne. Ne comptez pas sur moi pour jouer à ce machin. C’est prévu courant 2026 sur Xbox Series et PC.
Total ChaosPassé totalement sous mes radars, le nouveau jeu de Trigger Happy Interactive à qui on doit Turbo Overkill, un chouette FPS bourrin avec un grappin. Cette fois-ci, c’est avec Total Chaos qu’ils débarquent, un autre FPS mais plutôt dans une ambiance survival-horror. On verra ce que cela donne, surtout que Akira Yamaoka, principalement connu pour son important travail sur la série Silent Hill, mais aussi pour Rumble Roses, Shadows of the Damned, Lollipop Chainsaw ou encore Killer is Dead, a composé quelques morceaux de la bande son. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule : c’est disponible dès maintenant sur PS5, Xbox Series et PC.
ReanimalJe passe rapidement sur Reanimal, que l’on connait déjà. Oui, c’est le prochain jeu de Tarsier Studios, à qui l’on doit les deux premiers Little Nightmares. Ce qu’il faut retenir ici, c’est qu’il sortira le 13 février 2026 sur Switch 2, PS5, Xbox Series et PC.
ErosionEncore un jeu tout en voxel avec Erosion. On y incarne un cowboy qui peut se déplacer avec une moto ressemblant beaucoup au speeder de Rey dans Star Wars 7, mais qui a surtout la particularité de revenir 10 ans dans le futur après avoir péri lors d’un combat. Et évidemment, tous les personnages que l’on a croisé ont pris de l’âge, le monde a potentiellement pas mal changé, etc. On verra ce que cela donne, mais cet intriguant roguelite en monde ouvert peut vraiment être intéressant. C’est prévu pour le printemps 2026 sur PS5, Xbox Series et PC.
ZoopunkVous vous souvenez de F.I.S.T. Forged in Shadow Torch ? Et bien Zoopunk en est la préquelle, et cela fait déjà un an qu’il fait le mort après sa première annonce. On a maintenant du gameplay pour ce jeu d’action beat’em up à la 3ème personne, et le moins que l’on puisse dire, c’est que cela semble au moins aussi moyen que son prédécesseur. Ça a l’air incroyablement mou alors que l’ambiance fait un peu penser à une équipe à la StarFox, à savoir des animaux anthropomorphes avec des flingues. Il a le temps d’évoluer puisqu’il n’a pas de date de sortie précise sur PS5, Xbox Series et PC.
CloverPitJe passe rapidement sur ce jeu dont je ne comprends pas l’engouement, CloverPit. À première vue, il s’agit d’un simple jeu de machines à sous avec une direction artistique rappelant la PlayStation première du nom. Je vous laisse me dire en commentaires pourquoi c’est trop bien. Dans tous les cas, CloverPit débarque sur Xbox Series dès maintenant, et un DLC intitulé Unholy Fusion est en cours de développement.
Hitman: World of AssassinationLa Fortnitisation de Hitman: World of Assassination ne s’arrête plus. Cette fois-ci, l’Agent 47 fera équipe avec Eminem pour éliminer Slim Shady. Ça débarque gratuitement le 1er décembre.
Tides of AnnihilationEt voici le gros morceau de cette conférence un peu chiante, il faut bien l’avouer. Tides of Annihilation, que l’on a découvert lors du State of Play de février dernier. Pour rappel, il s’agit d’un jeu d’action aventure solo, développé par le studio chinois Eclipse Glow Games. Encore une fois, la Chine prouve qu’il faudra maintenant faire avec eux pour nous mettre des baffes graphiques en pleine tête. Cependant, cette nouvelle vidéo, bien qu’assez propre, montre surtout un combat de boss mêlant temps réel et précalculés, ce qui se voit assez nettement dans la fluidité. On a encore le temps de le voir évoluer, puisqu’il n’a toujours pas de date de sortie, mais toujours prévu sur PS5, Xbox Series et PC.
Raji: KaliyugaOn termine avec la suite de Raji: An Ancient Epic, un jeu d'action aventure se déroulant dans l'Inde ancienne. Ici, il semblerait que Raji: Kaliyuga ne change pas de pays (cool) et s’offre même le luxe de rajouter un personnage, en l’occurrence Darsh, le petit frère de Raji. On verra ce que le studio Nodding Heads Games nous réserve, surtout d’un point de vue technique. Pas de date, mais prévu sur PS5, Xbox Series et PC.
Bon, comme le précédent Xbox Partner Preview, celui-ci passe de l’excellent jeu sans aucune date ou un vague 2026, au jeu qui arrive enfin sur Xbox, en passant par des titres que l’on sent plutôt moyen. J’ai presque du mal à comprendre le pourquoi de la tenue d’un tel rendez-vous, qui pourrait être tout simplement regroupé dans un Showcase un peu plus conséquent.