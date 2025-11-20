Xbox Partner Preview du 20/11/25 : le gros résumé

Bon, comme le précédent Xbox Partner Preview, celui-ci passe de l’excellent jeu sans aucune date ou un vague 2026, au jeu qui arrive enfin sur Xbox, en passant par des titres que l’on sent plutôt moyen. J’ai presque du mal à comprendre le pourquoi de la tenue d’un tel rendez-vous, qui pourrait être tout simplement regroupé dans un Showcase un peu plus conséquent.