XBOX Games Showcase 2026 - Le gros résumé

Pour une fois, remercions Xbox… ah non, XBOX parce que c’est comme ça le nom maintenant, de proposer son XBOX Games Showcase 2026 à une heure pas trop mal, donc un dimanche à 19h en France. Cela va m’éviter de me coucher à 2h du mat’ pour vous livrer un gros résumé. Et qu’est-ce qu’on attend dans ce gros résumé ? Bah des jeux. Parce que XBOX en ce moment, c’est pas fifou.

Gears of War: E-Day

6 octobre 2026.



Ça aurait pu être le bouquet final de la conférence, mais XBOX en a décidé autrement, puisque c’est le premier jeu à être présenté ! Et ce Gears of War: E-Day a sacrément de la gueule, dans un univers un peu plus proche du nôtre et bien moins dans un futur post-apo. On y retrouve Marcus Fenix et ses potes, mais aussi et surtout le gameplay cover shooter de la série, les gros flingues, les Locuste durant la fameuse émergence à Kalona. Si vous étiez déjà fan de la licence, disons que The Coalition ne prend aucun risque pour vous mettre dans ses chaussons. C’est prévu le

Asha Sharma

uniquement disponible sur Xbox Series en attendant la suite. Les joueurs et joueuses sur PS5 n'auront pas cet épisode, alors que Xbox a sorti



D'ailleurs, si ça se recentre sur la console maison histoire d’en vendre un peu, cela n'oublie pas le PC, puisqu'une sortie XBOX console exlcusive ne veut pas dire exclusivement sur Xbox Series. En gros, il sortira aussi sur PC. Et oui, c'est un joyeux bordel puique Microsoft semble vouloir brouiller un peu les cartes pour au final juste dire que ça sort pas vraiment que sur console.



Je vous colle directement la vidéo de présentation de la Xbox Series collector pour le jeu.



La nouvelle CEO débarque pour nous dire que le futur, c’est sur XBOX. Et que pour le coup, Gears of War: E-Day sera une exclusivité XBOX console, donc pour le momenten attendant la suite. Les joueurs et joueuses sur PS5 n'auront pas cet épisode, alors que Xbox a sorti Gears of War: Reloaded en août 2025 sur PS5, Xbox Series et PC. Est-ce qu' Asha Sharma pense que c'est suffisant pour que les possesseurs de PS5 passent du côté de Xbox ? Apparement. Et j'écris cela en rigolant un peu. Est-ce que le reste de la conférence sera du même ton ? Spoiler : pas du tout.D'ailleurs, si ça se recentre sur la console maison histoire d’en vendre un peu, cela n'oublie pas le PC, puisqu'une sortie XBOX console exlcusive ne veut pas dire exclusivement sur Xbox Series. En gros, i. Et oui, c'est un joyeux bordel puique Microsoft semble vouloir brouiller un peu les cartes pour au final juste dire que ça sort pas vraiment que sur console.Je vous colle directement la vidéo de présentation de la Xbox Series collector pour le jeu.

Fable

23 février 2027 sur PS5, Xbox Series et PC.



Il était attendu, Fable débarque avec une nouvelle bande-annonce. Et si Playground Games ne se plante pas, cela pourrait signer le retour de cette licence qui s’est perdue après Fable III en 2010. Oui, ça commence à dater et pour cette nouvelle vidéo, on découvre Isabel, incarnée par l’actrice Hayley Atwell. On y découvre non pas une héroïne, mais plutôt une antagoniste qui n'est pas tout à fait ok pour laisser ces “héros”, prendre la lumière et sauver Albion. Et personnellement, j’adore ce genre d'idées. Vivement dans quelques mois, puisque Fable sortira le

Halo: Campaign Evolved

28 juillet 2026 sur PS5, Xbox Series et PC.



Alors que Gears retourne à la maison avec un nouvel épisode, le Master Chief va faire un saut dans le passé tout en allant voir si l’herbe n’est pas plus verte chez la concurrence. Il était attendu et il était présent, Halo: Campaign Evolved s’est donc remontré une nouvelle fois. Pour rappel, il s’agit d’un remake du premier épisode de 2001 sur Xbox, mais avec une grosse refonte, trois nouvelles missions prologues totalement inédites, du co-op local comme à la belle époque (en plus du online), bref, ce qu’on aime d’Halo. Et il ne faudra pas attendre trop longtemps, puisque sa sortie est fixée au

Resonance: A Plague Tale Legacy

27 août 2026 sur PS5, Xbox Series et PC.



Je suis passé à côté de la licence A Plague Tale , mais c’est dans le backlog. Peut-être qu’un jour… En tout cas, je connais tout de même assez bien la direction artistique et je dois avouer que les premières minutes de cette bande-annonce de Resonance: A Plague Tale Legacy ne m’ont pas du tout fait penser à cette licence. On verra ce que ça donne et si ça ne s’éloigne pas trop, mais on fait confiance à Asobo Studio et Focus Entertainment pour rester sur les rails. C’est prévu pour le

Persona 4 Revival

State of Decay 3

courant 2027 sur PS5, Xbox Series et PC.



Alors lui, on peut dire que c’est un mort-vivant du jeu vidéo. On attend State of Decay 3 depuis 2020. À l’époque, c’était déjà compliqué et nous n’avions plus eu de nouvelles pendant des années. Et bien il est de retour et apparemment, sur le bon chemin. On retrouve Undead Labs aux manettes du développement et on retrouve toutes les promesses : des zombies à défoncer, une base à défendre, du multijoueur. C’est prévu pour

Sea of Thieves

18 juin sur PS5, Xbox Series et PC.



Vous reprendrez bien un peu de Sea of Thieves ? Pour cette 20ème saison (!!!), le jeu de pirates de Rare offre son plus gros coffre : une mise à jour gratuite, Custom Seas, permettant de faire ce que vous souhaitez dans le jeu. En gros, il est clair que le développement de ce jeu s’arrête maintenant, après 8 ans de vie sur les mers. C’est disponible dès le

Metro 2039

février 2027 sur PS5, Xbox Series et PC.



On l’a vu passer il y a peu avec une grosse présentation, Metro 2039 revient encore une fois pour nous montrer de quel bois il se chauffe contre les fascistes de merde ! Rien de spécial à dire de plus à part que c’est vraiment très classe techniquement, mais qu’il faut aimer l’ambiance “pas cool” du fascisme. C’était prévu pour l’hiver prochain et bien ça se précise, avec un

Bad Magpie

courant 2027 sur Xbox Series et PC pour y toucher.



Oh ! Ça fait plaisir de voir un nouveau jeu qui n’est pas ni un jeu de guerre, ni un Souls Like. Dans Bad Magpie , on y dirige un petit oiseau qui fait des conneries et ça a l’air ultra choupie. C’est en wishlist de suite, parce qu’il faudra patienterpour y toucher.

Wo Long 2: Wings of Ember

Join Us

mars 2027 sur PS5, Xbox Series et PC.



On en a déjà parlé je ne sais plus quand, mais un jeu dans lequel il faudra faire sa secte, ça se garde du coin de l'œil. J’aime moyen la balade à dos de cochon, mais tout le reste a l’air assez con pour passer un bon moment. Join Us débarque en

Senua

courant 2027 sur PS5, Xbox Series et PC. Ok, à la base, je me suis dit que c’était un DLC de Senua's Saga: Hellblade II , parce que soyons honnête, on a plus passé de temps à l’attendre qu’à y jouer. Au final, c’est un nouveau titre dans l’univers de cette courte saga, et il aura pour nom, Senua . Tout simplement. Et pour le coup, il semblerait que le jeu change aussi un peu sa façon de raconter des histoires, à base de gros combats. On verra ce que cela donne et de toute façon, ce n’est pas prêt de sortir : prévu pour

Fallout 76





On passe chez Bethesda avec Fallout 76 qui n’est pas mort. D’ailleurs, il sera en accès libre du 8 au 15 juin avec des récompenses à la clé. Merci. Au revoir.

Doom: The Dark Ages - Revelations

7 juillet 2026 sur PS5, Xbox Series et PC.



Le dernier Doom a ajouté une petite touche médiévale pas dégueulasse. Et id Software a décidé de continuer dans le même délire. Il n’y a rien à comprendre, juste des démons à défoncer avec du gros métal en bande son, le tout avec des armes dignes de plus grands gladiateurs. Et des gros flingues. L’extension Doom the Dark Ages - Revelations sortira le

Crazy Taxi World Tour

prévu pour 2027 sur Switch 2, PS5, Xbox Series et PC.



YA YA YA YA YA ! C’est bon, c’est véritablement officiel, le retour de Crazy Taxi est sur la route. Dès les premières images, c’est le retour de l’arcade comme j’aime, le retour de la Dreamcast et aussi le retour des personnages que j’aime tant. On retrouve aussi quelques chemins et clients que l’on connait, donc il se pourrait que le parcours du premier épisode se retrouve dans ce Crazy Taxi World Tour . C’est

Xbox Series X25

novembre 2026.



Apparemment, XBOX veut absolument fêter ses 25 ans en sortant une nouvelle édition limitée de la Xbox Series X dans le même vert translucide que l’une des éditions limitées de la première Xbox. Dommage, elle arrive 5 ans trop tard, elle sera vite hors stock et revendu à des prix indécents sur le net. Mais ce vert est parfait. C’est prévu pour

Age of Empires IV - Raiders of the North

l’automne 2026 sur Switch 2, PS5, Xbox Series et PC.



On ne s'étale pas, il s’agit juste d’un DLC pour Age of Empires IV avec les vikings qui arrive à

Minecraft Dungeons 2

29 septembre 2026 sur Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series et PC.



Cette licence est toujours aussi dégueulasse esthétiquement, mais ça fonctionne pour tout un tas de raisons. D’ailleurs, Mojang aurait tort de se sortir un peu les doigts pour ce Minecraft Dungeons 2 qui remplace trait pour trait au premier. Mais au moins, ce dernier a de bons retours, donc c’est déjà bien pour sa suite. Ça sort le

Magicians: The Devil's Deal

coutant 2027 sur PS5, Xbox Series et PC.



Ah ça, ça a l’air très sympa ! Uppercut Games et Focus Entertainment nous présente Magicians: The Devil's Deal , une FPS sans guerre ni meurtre, mais un FPS avec des pouvoirs de magiciens qui fait des tours de cartes, suite à un pacte avec le diable. L’ambiance a vraiment l’air chouette, donc on garde ça sur un post-it collé sur le bas de l’écran. C’est censé sortir

Valor Mortis

The Elder Scrolls Online

Nouvelle guilde qui débarque, celle des voleurs. Ce sera disponible le 8 juillet 2026 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.





Microsoft Flight Simulator 2024

4 juillet 2026 sur PS5, Xbox Series et PC.



Grand jeu des fans de joysticks et autres accessoires sur PC, Microsoft Flight Simulator 2024 débarque avec son update 22 qui ajoutera les US National Parks. C’est prévu le

Where Winds Meet

courant juillet 2026 sur PS5, Xbox Series et PC.



Le gros MMO free to play chinois annonce une mise à jour qui aura pour nom Hidden Mountain. Voilà. J’en sais pas vraiment plus, je n’ai pas eu le temps de toucher ne serait-ce qu’une seconde à Where Winds Meet . Si jamais vous êtes dans l’aventure, cette mise à jour arrive

Castlevania Belmont's Curse

15 octobre sur PS5, Xbox Series et PC.



La série a 40 ans cette année, donc c’est l’occasion de fêter ça comme il faut. Retour donc sur Castlevania Belmont's Curse qui a vraiment de la gueule. Normal, c’est français (chez Evil Empire ). C’est prévu pour le

Vivarium

pas avant 2027 sur Xbox Series et PC.



Serenity Forge et Studio Meadowflower présentent son petit Animal Crossing dans le fond, mais pas dans la forme puisqu’on est plus proche d’un Ghibli. C’est terriblement joli et évidemment, Vivarium entre directement dans ma wishlist de l’an prochain. Ca tombe bien, il n’arrivera

Persona 6

Pas de date, mais prévu sur PS5, Xbox Series et PC. Franchement très déçu de cette annonce.



Ok. Stoppez tout. Atlus vient de montrer Persona 6 , ou au moins une vidéo prouvant que le jeu est bel et bien en développement. On peut y voir quoi ? Et bien pas grand chose, à part des tombes sous une pluie battante…. Franchement très déçu de cette annonce.

Spyro : A Realm Beyond

printemps 2027 sur Switch 2, PS5, Xbox Series et PC.



Et bien, je ne l’attendais pas celui-ci ! Spyro revient donc avec un nouvel épisode, 18 ans après The Legend of Spyro: Dawn of the Dragon sorti sur DS. Ça va parler aux plus anciens, mais est-ce que Spyro : A Realm Beyond va plaire… On ne sait jamais. Ça arrivera au

Clockwork Revolution

en 2027 en exclusivité console sur Xbox Series, mais aussi sur PC.



Le très ambitieux Clockwork Revolution chez Inxile n’en finit pas de se faire attendre, mais il a l’air terriblement intéressant. Voyage dans le temps, ambiance steampunk, personnages charismatiques et un gros air de Bioshock ici et là. C’est prévu

Call of Duty: Modern Warfare 4

le 23 octobre 2026, donc sur Switch 2, PS5, Xbox Series et PC.



Enfin, terminons ce long showcase par Call of Duty: Modern Warfare 4 , qui revient avec sa petite K-Pop sucrée comme on aime, mais surtout son moteur de jeu qui fait un peu penser au dernier épisode. En gros, c’est joli, ça pète de partout, mais c’est techniquement pas dingue. Pour rappel, ça sort partout