ACTU Les 4A-génaires reprennent le métro CBL il y a 1 h par email @CBL_Factor

Comme prévu, 4A a présenté Metro 2039, le nouvel opus de sa série phare. On y incarne The Stranger qui est contraint de retourner dans les tunnels du métro de Moscou après avoir juré de rester en dehors. Il est en proie à des cauchemars violents et c'est la première fois qu'un protagoniste de Metro parlera et sera doublé. Les choses ne sont pas arrangés dans le métro : toutes les factions se sont unies et sont sous la coupe d'un dictateur fasciste qui leur promet un retour à la surface.



Selon 4A, ce sera l'opus le plus sombre et il est écrit par Dmitry Glukhovsky, auteur russe des livres Metro. Ce dernier vit en exil après avoir critiqué le gouvernement Poutine pour la guerre en Ukraine. La guerre semble peser sur ce nouvel opus et une partie des développeurs sont toujours en Ukraine et doivent faire face aux bombardements. Le jeu utilise toujours un moteur interne et le peu qu'on voit du gameplay semble superbe. Metro 2039 est publié par Deep Silver et sortira cet hiver sur PC, Xbox Cerises et PS5.





