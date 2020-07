Tipeee : notre bilan annuel

En avril 2016, nous supprimions la publicité de nos pages pour basculer sur un financement participatif sur Tipeee . Votre générosité a dépassé nos espérances, permettant au site de non seulement continuer à fonctionner comme avant (c’est-à-dire en écrivant beaucoup de bêtises et en les publiant en retard), mais également de couvrir plus régulièrement des salons et de concrétiser des projets qui traînaient dans les cartons depuis longtemps, comme du podcast, de la vidéo ou du streaming (le tout étant également rempli de bêtises et publié en retard). Et même de mettre de la trésorerie de côté, au cas où.

Le bilan

Le futur

Nous aider

Notre principale source de revenus est notre page Tipeee, sur laquelle vous pouvez déposer un pourboire ponctuel ou régulier.

Sur cette même page se trouve Clipeee, un lecteur vidéo sur lequel vous pouvez visionner un clip. Une petite partie des revenus publicitaires nous revient.

Bien que nous soyons encore débutants dans le Twitch game et ne proposons pas de contreparties particulières, notre chaîne est éligible à toute sorte de dons (bits, cheers, abonnements payants…) Mais si vous avez un compte Amazon Prime, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre chaîne tous les mois (oui, il faut renouveler l’abonnement tous les mois et oui c’est giga relou).

Nous avons enfin une boutique Spreadshirt, qui nous sert surtout à arborer nos couleurs en salon, mais sur laquelle vous devriez pouvoir trouver votre bonheur si votre but c'est d'en avoir pour plus d'une barre de fringues sur vous.

Ce petit topo annuel est lui-même un peu à la bourre de quelques mois. Ce n’est d’ailleurs pas la seule chose à la bourre par rapport à l’an dernier : plusieurs changements étaient dans les cartons, mais quasiment aucun n’a été implémenté faute de temps, de motivation, d’organisation ou les trois à la fois. Ce qui n’empêche pas l’horizon d’être toujours bien dégagé, grâce à votre formidable générosité.Au niveau des recettes, une fois déduites les commissions Tipeee et PayPal, nous avons touché sensiblement les mêmes sommes que l’an dernier :(4090,81 € l’an dernier). L’érosion des revenus Tipeee s’est malheureusement confirmée (environ -200 € annuels), mais dans le même temps nous avons réussi à compenser grâce à Twitch. Nous n’exploitons pas encore toutes les possibilités de rétribution que propose la plate-forme, néanmoins le système d’abonnement « gratuit » mensuel parDans le même temps, nous avons très légèrement réduit la voilure côté dépenses :. La répartition des dépenses est quasiment identique, avec en poste principal les différentes charges/impôts/cotisations, talonnées par la couverture des salons. Nous avons fait l’impasse sur l’E3 2019, mais à la place nous sommes allés à la Gamescom de Cologne pour un budget équivalent : le trajet coûte moins cher, mais à Los Angeles CBL peut nous héberger sur son canapé, à Cologne il a fallu faire chauffer la CB pour un Airbnb. Nous avons également couvert, pour un budget très raisonnable, l’ EGX Londonien et l’ Indiecade à Paris . Nous avons sorti très peu de Factorcast cette année, mais nous avons continué à prendre le train pour venir enregistrer Quickload chez Gamekult, là encore pour un budget quasiment identique à l’an dernier. Et enfin, le dernier poste de dépense reste l’hébergement (nous avions renouvelé le nom de domaine pour trois ans l’an dernier).La balance reste donc positive pour cette année, et s’améliore même :. Tout ça, c’est grâce à vous, et on ne vous en remerciera jamais assez.Pour les raisons que vous savez, tous les salons ont été annulés ou reportés. Pas d’E3 donc (mais nous avions prévu de le zapper, comme l’année dernière), ni de Gamescom (c’est plus gênant), et on attend de voir ce qu’il en sera pour l’EGX (en septembre à Londres, ça à l'air mal barré) et l’Indiecade Europe (en octobre à Paris). Nous enregistrons moins de Quickload, le dernier en date s’est fait à distance et le prochain le sera aussi, ce qui fait moins de billets de train. En clair, cet été 2020 est en train de nous faire économiser énormément sur nos dépenses habituelles. Dans le même temps, un tipeur à la générosité hors du commun s’est abonné au tip le plus élevé, 200 €. On ne vous cache pas qu'on est tombé de notre chaise en découvrant ça, donc encore merci à xglider.Cette situation inhabituelle fait qu’on va probablement accumuler pas mal de trésorerie dans les prochains mois. Nous n’avons pas encore décidé de ce que nous pourrions faire avec ce surplus, alors n’hésitez pas à nous donner des idées en commentaires. En attendant, nous avons bien l’intention de continuer sur notre lancée et d’alimenter régulièrement le site en contenus divers.Du côté des articles écrits , nous restons fidèles à la trinité news/previews/reviews tout en essayant de varier les plaisirs avec des formats différents (comme des articles techniques , des t ests de jeux de société ou des hot takes bien de chez nous ). Au rayon vidéo, Feed, billou et Ze_Pil0t streament très régulièrement sur notre chaîne Twitch . Nous ne sortons pas souvent de vidéos sur YouTube , mais quand on le fait on voit les choses en grand : hellpé nous a ainsi offert « Le monde a besoin de plus de gentillesse », une longue vidéo sur son passage à l’Indiecade. Enfin, côté podcasts, nous essayons de relancer le Factorcast tout en continuant les Quickload , enregistrés avec les copains de Gamekult.Sachez d’ailleurs que nous sommes toujours ravis d’accueillir de nouvelles plumes chez Factor. Nous sommes une équipe d’amateurs et d’amatrices écrivant sur leur temps libre, ce qui implique une disponibilité fluctuante et un turnover important. Nous avons eu ainsi le plaisir d’accueillir ces derniers mois dans nos pages Rozzo, Ricardo, Tonuglin, choo.t ou encore Kallen404 (à ma connaissance la première rédactrice pour Factornews). On en profite également pour remercier et souhaiter bon vent à hellpé et miniblob, qui ont décidé de s’éloigner un petit peu du jeu vidéo.Pour rappel, voici les différentes façons de nous aider financièrement.