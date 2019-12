Prise chaude : non, la Xbox Series X n'est pas un PC

On ne pourra pas changer d'OS

On ne pourra pas changer de matos

On ne pourra pas installer ce qu'on veut sans avoir à hacker la console

On ne pourra pas développer, créer ou bosser dessus

On ne pourra pas brancher n'importe quel périphérique dessus

Histoire d'ajouter à la confusion autour du nom de la Xbox Series X, la nouvelle console de Microsoft, on lit un peu partout que la XSX est grosso-modo un PC comme dans cet article de The Verge . L'argument est que la XSX ressemble à un PC et embarque des composants de PC. Déjà il serait temps que les grands journalistes regardent à quoi ressemblent les PCs modernes. Le délire actuel consiste à avoir des parois en verre trempé et des diodes colorées qui transforment des circuits imprimés en arbres de noel. Allez, disons juste que la XSX a un petit côté Corsair One Mais même si la XSX, tout comme la XO et la Xbox première du nom avant elle, est une machine comportant des composants de PC faisant tourner une version modifiée de Windows, ce n'est pas un PC. Avec une quasi-certitude :Ce sera une boite noire au sens propre comme au sens figuré qui se contentera de faire tourner le matos, les applis et jeux autorisés et signés par Microsoft.