Summer Game Fest 2026 : le gros résumé

Comme chaque mois de juin, on fait trois tonnes de news

Pour se farcir les directs, le seul moyen de bosser



Newsez bourrés… Newsez bourrés

Newsez bourrés, Newsez bourrés, Newsez bourrés



Y'a tant d'annonces pendant chaque conférence

Au bout de quelques jours, le tout n'a plus aucun sens



Newsez bourrés… Newsez bourrés

Newsez bourrés, Newsez bourrés, Newsez bourrés



Un ou deux verres ça va, pour écrire une petite news

Mais pour survivre l'E3, faut des cagettes de binouzes