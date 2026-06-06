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Summer Game Fest 2026 : le gros résumé
par CBL, email @CBL_Factor
Comme chaque mois de juin, on fait trois tonnes de news(Merci Au Bonheur Des Dames pour l'inspiration)
Pour se farcir les directs, le seul moyen de bosser
Newsez bourrés… Newsez bourrés
Newsez bourrés, Newsez bourrés, Newsez bourrés
Y'a tant d'annonces pendant chaque conférence
Au bout de quelques jours, le tout n'a plus aucun sens
Newsez bourrés… Newsez bourrés
Newsez bourrés, Newsez bourrés, Newsez bourrés
Un ou deux verres ça va, pour écrire une petite news
Mais pour survivre l'E3, faut des cagettes de binouzes
Pour se farcir les directs, le seul moyen de bosser
Newsez bourrés… Newsez bourrés
Newsez bourrés, Newsez bourrés, Newsez bourrés
Y'a tant d'annonces pendant chaque conférence
Au bout de quelques jours, le tout n'a plus aucun sens
Newsez bourrés… Newsez bourrés
Newsez bourrés, Newsez bourrés, Newsez bourrés
Un ou deux verres ça va, pour écrire une petite news
Mais pour survivre l'E3, faut des cagettes de binouzes
C'est l'heure du premier show de Geoff Keighley de l'année. Comme d'habitude il a revetu son costume le plus flashy possible histoire d'annoncer tout sourire une série de WORLD EXCLUSIVES qu'on va tenter de résumer en quelques mots en commençant par Resident Evil - Code Veronica, remake du jeu méconnu car sorti à l'origine sur une console décédée trop tôt.
A part le fait que c'est vu à la première personne, cette première vidéo ne montre pas grand chose mais nous laisse entrevoir Claire Redfield. Ca devrait sortir en 2027.
Pour ceux qui se demandaient ce sur quoi bossent MDHR, créateurs de Cuphead, voici la réponse : un nouveau jeu appelé Mighty Cuphead Adventure World. Mais comme c'est très loin d'être prêt, MDHR bosse aussi sur un plus petit projet appelé Mighty Cuphead Adventure, un genre de Cuphead à la sauce 8 bits qui sortira prochainement sur PC et consoles.
Les rumeurs avaient raison ! The Creative Assembly bosse bien sur Alien Isolation 2 et il sortira sur Steam, PS5, Xbox Cerises et Switch 2. Les environnements semblent plus ouverts mais ça semble toujours aussi flippant.
GenDesign avait été fondé par Fumito Ueda (Ico, Shadow Of The Colossus...) après son départ de Sony en 2011. Le studio avait été discret jusqu'à présent mais vient de dévoiler son premier jeu : gen Atlas. Il s'agira d'un jeu d'action-aventure dans un monde ouvert sur une planète abandonné remplie de robots géants.Visuellement ça l'air assez fou. C'est publié par Epic Games donc ce sera une exclu EGS sur PC mais ça sortira aussi sur PS5 et Xbox Cerises car il faut bien faire rentrer des sous.
Blood Message avait été présenté il y a un an et revient avec une nouvelle bande-annonce centrée sur l'histoire. Il est question de la dynastie Tang qui a régné sur l'occident dans les années 80 grâce à son faux jus d'orange en poudre.
Snoop Dogg dans Stranger Than Heaven, on ne l'avait pas vu venir. Tupac, on l'avait encore moins vu venir. Probablement car il est mort depuis 30 ans.
Dead Astronauts est un studio suédois fondé par des anciens de Massive Entertainment (The Division). Ils bossent sur nouveau shoot multi coop à base d'Unreal Engine 5 appelé Haex. Il est question de structures cyclopéennes dans la forêt, de zombies étranges et d'apéricubes à manipuler. Sortie en 2027 sur PC.
Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin avait été annoncé il y a trois ans et à l'époque c'était un jeu de Black Forest Games publié par THQ Nordic. Le jeu vient d'être ré-annoncé et il est désormais développé par PlatinumGames (Bayonetta, Nier: Automata...). Ca semble être tout frais vu que la bande-annonce est totalement vide.
Je crois n'avoir jamais parlé de Gundam sur Factor. Je crois n'avoir jamais joué à un jeu Gundam de ma vie. Ou regardé un animé. J'ai aidé mon fils à assembler un Gunpla une fois. Bref je ne suis donc pas très qualifié pour vous parler de Gundam Rogue Orbit, le nouveau jeu de Bandai Namco mais y'a des gros robots qui se tirent dessus donc ça mérite probablement le détour. Ca sortira sur PS5, Xbox Cerises et Steam en 2027.
Le nouveau opus de Crossfire, le Call of Duty coréen de Smilegate, s'appelle juste Crossfire et il s'agira d'un jeu solo.
Guild Wars 2 va sur ses 14 ans donc ArenaNet s'est dit qu'il était temps d'arrêter de jouer les Valve et de passer au numéro 3. Guild Wars 3 sortira en 2017 sur PC et PS5 et le peu qu'on en voit à l'air magnifique.
Le nouveau Virtua Fighter de RGG Studio a désormais un nom : Virtua Fighter Crossroads. Il aura même une histoire centrée autour de la mafia chinoise. Sortie prévue en 2027 ce qui semble être le mot d'ordre de cette conférence.
Ou pas en fait vu que Mafia: The Old Country recevra une extension payante le 14 août. Elle s'appelle Man Of Honor et comportera deux chapitres. Voici la bande-annonce.
Il y a plus de 10 ans, Patrice Désilets via son studio Panache récupérait les droits de 1666, un jeu qu'il essaye de faire depuis presque 15 ans. Mais cette fois c'est la bonne vu que 1666 Amsterdam (son nom final) a une bande-annonce et même un prologue que vous tester là maintenant tout de suite sur Steam. Comme dans Assassin's Creed, ça se passe dans deux époques : le passé en 1666 et le "présent" en 1999. Y'a pas à dire : le mec a de la suite dans Désilets.
Saw: Genesis est un genre d'épisode zéroe de la série de films d'horreur. C'est co-développé par la Bloober Team avec Broken Mirror Gameset Anshar Studios. Il s'agit d'un jeu multi asymétrique en 3 contre 1 dans des cartes générées de manière procédurale. Ca sortira cette année en accès anticipé.
Lords of the Fallen 2 a une nouvelle bande-annonce et sortira prochainement sur PS5, Xbox Cerises et PC. Les amateurs de grim dark ont de quoi faire ces derniers temps vu que The Blood of Dawnwalker a aussi une nouvelle bande-annonce.
Star Wars Zero Company est toujours un XCOM à la sauce Star Wars. Ca sort le 27 août sur PC, Xbox Cerises et PS5 et il y a une nouvelle bande-annonce avec Anakin Skywalker.
Le mois de septembre est déjà bien chargé et les choses ne vont pas s'améliorer avec la sortie de Hot Wheels Infinite Rush le 24 septembre sur PC, PS5, Xbox Cerises et Switch 2. C'est toujours développé par Milestone qui a développé les deux Hot Wheels Unleashed.
Voilà qui finira probablement dans une nouvelle édition des Jeux Du Fiston. Dans An Eggstremely Hard Game, on contrôle deux oies qui tentent d'amener un oeuf à bon port en évitant tout une série de périls. Ca a l'air rigolo mais les doublages (voix off ?) sont insupportables. C'était dispo à l'origine sur Itch.io. Ca sortira le 26 juillet sur PC et consoles.
Maverick Games a été fondé par des anciens de Playground Games (Forza Horizon) et ils bossent sur Clutch, Forza Horizon avec une moustache. Et une histoire apparemment car ça a vachement réussi à Need For Speed. Ca sortira en 2027 sur PS5, Xbox Cerises et PC.
Petite surprise vu que Nintendo vient de présenter un nouveau Pokémon en dehors d'un Nintendo Direct. Ah non. On me dit dans l'oreille que c'est une bande-annonce de Palworld pour annoncer le passage en 1.0 le 10 juillet. Ils ont de bons avocats apparemment.
The Wolf Among Us 2 n'est pas mort. Il sortira même en 2027 nous dit la bande-annonce.
Stellar Blade 2 a désormais un nom définitif : Stellar Blade: Blood Rain. C'est la suite du premier niveau histoire mais on incarne une nouvelle protagoniste moins ... fournie ? Elle s'appelle Eve.
Je profite de cet article pour faire mon coming-out : je n'ai jamais joué plus de 30 minutes à Final Fantasy VII. Ni aux autres Final Fantasy. Donc autant vous dire que je ne suis pas le plus calé pour vous parler de la troisième partie du remake de FF VII. Il s'appelle Final Fantasy VII Revelation et conclura la trilogie dont le développement a commencé il y a plus de 10 ans. Le jeu utilise toujours l'Unreal Engine 4 et sortira au printemps 2027 en même temps sur PS5, Xbox Cerises, PC et Switch 2.
Voilà voilà. Le Summer Game Fest représente bien les poids lourds du jeu vidéo à savoir quelques bonnes surprises et pas beaucoup de risques.