Série d'interviews "Kifékoi ?"

Créer un jeu vidéo, c’est compliqué. Généralement, ça se fait à plusieurs. Et je sais que vous êtes tous des petits pandas curieux ! C’est pourquoi j’ai décidé de publier une série d’interviews de professionnels dans le milieu du jeu vidéo ! :D

On remerciera gentiment mon poto Tolkien d’avoir prêté sa citation à FactorNews.

Les Progs

Dans la série “Kifékoi”, en premier, je demande les “progs” ! Tout d’abord, faisons une bonne action et dispersons vos doutes, si jamais vous en aviez. Un programmateur, c’est ça :

(Source image : ©HBF)

▬ [Interviews] Kifékoi - Les Progs

Interview d’Alexandre, programmeur gameplay à Limbic en Allemagne, adepte d’ultimate frisbee et de roundnet à ses heures perdues

Interview de Clément, programmeur tools chez Shiro Games qui commençait déjà à créer des programmes sur calculatrice au collège (comme quoi, des fois, il y a des indices :P) à paraître le 29/11/2024

Les Designers Dans la série “Kifékoi”, en second, je demande les “Designers” !



Aaaaaah, les Designers. Quelle grande histoire ! Là d’où je viens, quand il y a un problème, on dit que c’est toujours de leur faute. Autant avouer de suite que ce n’est pas “vraiment vrai”, mais c’est toujours plus simple de pratiquer injustement la mauvaise foi. Après tout, qui aime bien châtie bien, n’est-ce pas ? :P



Les Designers sont souvent des êtres qui aiment les fichiers Excel, les schémas, les graphiques, les documentations écrites qui font beaucoup trop de pages ou les plans de niveaux. Ce sont généralement eux aussi qui sont assez fous pour apprécier s’occuper du scripting et du branchement de tout un tas de trucs dans le moteur.



Dans les “Designers”, on retrouve tout un tas de métiers vraiment très différents, qui passent de l’invention des règles du jeu (Game Design) à la forme générale qu’auront les niveaux (Level Design), mais aussi aux effets sonores (Sound Design), à l’histoire (Narrative Design) ou encore aux cinématiques (Cinematic Design). Mais pas que !



Après les guimauves, c’est l’heure maintenant de prendre une bonne chope de bière (ou autre breuvage, hein, je n’impose rien) et de regarder le ciel pensivement tout en écoutant leurs aventures. ▬ [Interviews] Kifékoi - Les Designers Jonathan, Game Designer anciennement biclassé programmeur/designer UI/UX à Eko Software et (je vous le disais !) amoureux des tableaux Excel à paraître plus tard Les Artistes



Une vraie bande de déglingos, ceux-là, adeptes des polygones et fervents serviteurs cultistes des pixels. Qu'ils peignent en 2D ou sculptent en 3D, c'est grâce à eux que vous avez des jolis décors et personnages dans vos jeux. En passant du brin d'herbe à la mèche de cheveux qui rend trop bien, ils habillent les jeux et leur appliquent un style visuel. Mais ce n'est pas que ça !



Parmi eux, on retrouve aussi ceux qui placent les lumières ou encore ceux qui composent la musique (vous savez, celle qui reste dans la tête ou encore celle qui vous crée des PTSD car elle rappelle un combat de boss vécu bien trop de fois), mais également parfois des gens spécialisés dans la création de matériaux, d'effets spéciaux, d'armes ou de véhicules.



Si on fouille bien, vous verrez qu'il y a vraiment tout plein de spécialités très diverses et variées !

C'est parfait pour le dessert ;)

Let's go ! ▬ [Interviews] Kifékoi - Les Artistes Guillaume, Lighting Artist depuis moult années, qui a travaillé dans de gros studios tels que Ubisoft ou encore Ready at Dawn à paraître plus tard Les "Autres" Et enfin, dans la série “Kifékoi”, je demande les “autres” !



Alors oui, forcément, ça n’a pas l’air giga-glorieux dit comme ça, mais détrompez-vous ! Ce n’est pas parce que je n’ai pas su dans quelle catégorie les ranger qu’ils sont dispensables ou inutiles ! Ce sont des métiers qu’on retrouve tout de même régulièrement dans les studios de jeux vidéo : Producer, testeur QA, Voice Actor, Mocap Actor, éditeur, Outsourcing Manager, RH, playtesteurs...



“Kifékoi ?” est donc une série qui se propose de présenter au grand public en quoi consiste les métiers des professionnels du jeu vidéo, mais aussi de permettre aux personnes issues de ce milieu de savoir un peu plus comment ça se passe dans d'autres boîtes, d'autres pays, bref… “ailleurs”. Je regrouperai ici les liens des différentes interviews (qui seront des articles postés au fur et à mesure que je les aurais réalisées), pour faciliter un peu les choses et soutenir les pandas flemmards qui peuvent nous lire et n’ont pas envie d’aller chercher tout ça par eux-mêmes (sachez-le, je vous comprends). Donc, pour les lecteurs les plus organisés, je vous conseille d’épingler cet article à vos favoris, si le sujet vous intéresse ;)“Un article pour les gouverner tous, un article pour les trouver. Un article pour les amener tous et dans la connaissance les lier.”Allez, trêve de bavardages…*raclement de gorge de personne sérieuse*Et un programmeur, c’est ça :Communément appelés “développeurs” en dehors de la sphère du jeu vidéo (ce qui n’est pas évident car dans un studio de développement de jeux vidéo, techniquement, tout le monde est “développeur”), les programmeurs sont parfois connus pour incarner des êtres mi-ours, mi-ratel et re mi-ours derrière. Ils sont indispensables au développement d’un jeu vidéo et ce sont les premiers à en avoir créés dans la Grande Histoire du Monde.Leurs arcanes secrètes à base de langages aux noms obscurs tels que C++, C# ou encore Python (mais aussi Haxe, Lua, Java et j’en passe), peuvent toucher au gameplay (donc la manière de jouer à un jeu), le moteur (l’outil dans lequel on crée un jeu), le rendu (la tronche du jeu), les tools (les outils qu'on utilise dans le moteur pour créer le jeu) ou encore l’UI (pour "User Interface" qui concerne l’interface utilisateur, donc en gros les “menus” du jeu).Ce ne sont pas (toujours) des créatures au teint blafard, manquant de soleil et de vitamine D car codant nuit et jour en mijotant dans leur jus d’associabilité et grognant à la moindre demande d’un Designer ou d’un artiste. Certains sont très gentils, je vous le promets ! Je vais vous en présenter quelques-uns dont les profils et les parcours m’ont paru intéressants à raconter.Allez, asseyez-vous avec moi au coin du feu, prenez une pique et une guimauve, c’est le moment d’écouter ce qu’ils ont à nous dire sur les arcanes secrètes de la “programmancie” ;)