Quel est ton métier actuel et comment le décrirais-tu à quelqu'un qui ne travaille pas dans le milieu ?

Qu’est-ce que c’est, concrètement, "faire le lighting" pour une scène de jeu vidéo ?

(Image: l'interface d'Unreal Engine avec le placement des lumières - Source : bluevoidstudios.com)



Les pass suivantes servent à affiner davantage l'éclairage. C'est le moment où l'on commence à ajouter des light props (des éléments lumineux comme des lampes, lanternes, feux, écrans, etc) utilisés pour faciliter le placement des lumières et aider à guider le joueur. C'est aussi là que l'on se rapproche de plus en plus de la direction artistique du jeu, afin d'obtenir un rendu conforme à la charte graphique.

Du point de vue de l'optimisation, c'est à ce moment-là qu'on commence à prêter attention au nombre de lights, à décider lesquelles vont projeter des ombres et à surveiller les performances, car l'éclairage est l'un des éléments les plus coûteux en termes de ressources dans un jeu vidéo. Il est donc crucial de commencer le plus tôt possible.



La dernière pass est celle du polish, où le travail est quasiment terminé, mais où il reste quelques ajustements à faire. Cela peut concerner le détail de certaines lights ou des optimisations supplémentaires pour garantir les performances du jeu. Il est important de se rendre compte que la technologie a évolué de manière tellement rapide dans le domaine du jeu vidéo que la production d'un jeu en 2024 n'a absolument rien à voir avec celle de 2010, et encore moins avec celle des années 2000 et avant. Nous avons vu passer les lightmaps, l'éclairage dynamique basique, l'éclairage via des probes, le ray tracing, et maintenant des technologies comme Lumen et Megalight (NDLR : deux systèmes de calcul d'éclairage utilisables dans le moteur Unreal Engine), qui sont des révolutions pour beaucoup d'entre elles (lorsqu'elles sont bien utilisées et optimisées).

Dans quel(s) studio(s) et sur quel(s) projet(s) as-tu travaillé ? Est-ce qu'il y en a un qui t'a particulièrement marqué ou qui sort du lot et si oui, pourquoi ?





Après cette parenthèse dans l'architecture, j'ai réintégré l'industrie du jeu vidéo en rejoignant





(Image: Assassin's Creed Valhalla)



Enfin, en 2020, j'ai eu la chance de rejoindre les équipes de





(Image : l'intérieur des locaux de Ready at Dawn)



(Source : image originale sur fxhome.com)



Pour la modélisation 3D, le choix du logiciel dépend des préférences : certains préfèrent Comment est-ce que tu t'insères dans le processus de création d'un jeu vidéo ? Cela dépend des studios, mais pour ma part, j'ai toujours rejoint un studio pendant la phase de production. Toutefois, chez Ready at Dawn, j'ai également travaillé durant la pré-production. Mon rôle consistait à assister l'équipe de développement visuel (Viz-Dev) en créant différentes ambiances et en les aidant à trouver le lighting qui serait utilisé pour notre beautiful corner. Ce beautiful corner est un petit niveau incluant des assets et un éclairage presque final, conçu pour donner une idée du look final du jeu.



J'ai aussi contribué au développement de diverses fonctionnalités de notre moteur, en collaboration avec notre équipe de programmeurs, que ce soit sur notre moteur propriétaire ou sur Unreal Engine. Pendant la pré-production, des réunions sont organisées entre les différents groupes de travail (level design, moteur, Viz-Dev, etc) pour partager l'avancement de chacun. En ce qui concerne la collaboration, de manière générale, un lighting artist doit interagir avec presque toutes les équipes : concept, environnement, design, et programmation. Nous intervenons dès le début pour faire une première passe de lighting, permettant ainsi aux artistes de travailler sur de bonnes bases, et nous restons impliqués jusqu'à la fin, lorsque plus personne ne touche à rien, sauf nous, pour le polish et l'optimisation des niveaux.





(Image: Assassin's Creed Valhalla) Travailles-tu de manière rapprochée avec d'autres corps de métier ? Si oui, lesquels ? Comme mentionné précédemment, le lighting dépend de nombreux autres corps de métier : Les concept artists nous fournissent les premiers éléments visuels. Il peut y avoir des discussions sur certains aspects (couleurs, moment de la journée, apparence générale de l'image), car un concept peut bien fonctionner en 2D, mais moins en 3D. Dans ces cas-là, nous participons aux discussions pour donner notre avis ou faire des retours.

Les artistes 3D et d'environnement travaillent sur les niveaux que nous allons éclairer. Nous sommes donc en contact fréquent avec eux, et dès qu'une mise à jour est disponible sur un niveau ou qu'une pass de lighting est nécessaire, ils nous en informent. Pour garantir la cohérence de l'éclairage sur un niveau entier, nous signalons également aux artistes d'environnement si un shader semble étrange, réagit mal à l'éclairage, ou si un asset présente un problème.

Les level designers travaillent sur la façon dont le joueur est censé se comporter dans un niveau. Nous collaborons souvent avec eux pour que l'éclairage guide le joueur vers le chemin souhaité par le level designer ou pour mettre en valeur des parties importantes du niveau.

L'équipe de programmeurs est notre point de contact si nous souhaitons développer une nouvelle fonctionnalité ou en améliorer une existante. Cela implique un suivi régulier avec eux et des tests des nouvelles fonctionnalités avant leur intégration définitive. A quoi ressemble une journée de travail pour toi ? Une journée de travail typique est assez banale. La plupart du temps, nous commençons par une réunion de l'équipe lighting, où nous faisons le point sur les projets en cours, discutons des éventuels problèmes rencontrés, et planifions nos prochaines tâches. Certains jours, nous avons aussi des réunions avec d'autres groupes de travail, comme pour moi, avec l'équipe Viz-Dev. Lors de ces réunions, nous partageons l'avancement de chacun, discutons des étapes à venir, abordons les difficultés rencontrées, ainsi que les petites victoires que nous avons eues, ce qui est toujours agréable.



Nous planifions également les prochaines étapes pour nous assurer que les échéances (deadlines) seront respectées. Ensuite, environ 80 % de ma journée est consacrée au lighting : je travaille sur l'éclairage des niveaux, j'aide mes collègues en cas de besoin, je donne des retours (feedbacks), j'avance sur mes tâches dans Jira, et je fais régulièrement un point avec mon lead pour vérifier si nous sommes dans les délais et pour voir si lui ou moi avons besoin d'assistance sur certains aspects. Qu'est-ce que tu aimes le plus à propos de ton boulot ? Ce que j'apprécie le plus dans mon travail, c'est avant tout l'aspect partage et collaboration avec les équipes. C'est une dimension que j'adore vraiment. Discuter avec les autres, chercher des solutions ensemble, se donner à fond pour pousser le projet au maximum, c'est très motivant. En tant que lighting artist, un des aspects les plus gratifiants, c'est d'intervenir en dernier sur un niveau. Une fois que les artistes ont terminé leur travail, nous venons peaufiner l'éclairage. C'est toujours un plaisir de voir l'enthousiasme des équipes lorsqu'elles découvrent le résultat final. Quels sont tes jeux préférés, si tu en as ? Qu'est-ce qui t'intéresse ou te plaît le plus, dans les jeux vidéo, en tant que joueur ? J'apprécie plusieurs types de jeux, mais je dirais que mes deux préférés sont les JRPG (comme Final Fantasy) et les jeux solo narratifs. Étant donné que j'ai peu de temps pour jouer, j'aime bien les jeux qui durent entre 30 et 35 heures. Ce que je recherche avant tout, c'est une bonne histoire et un gameplay de qualité. Je prends autant de plaisir à jouer à



J'aime aussi découvrir des jeux différents, notamment ceux qui viennent des studios indépendants ou plus petits, en dehors des grosses productions AAA. C'est souvent là qu'on trouve des concepts de gameplay plus originaux. Il est aussi important de se tenir informé des tendances et de voir ce qui fonctionne dans l'industrie. À quoi ressemble l’avenir du jeu vidéo, selon toi ? C’est vraiment pas facile comme question. Le secteur traverse une grosse crise en ce moment. Les jeux coûtent hyper cher à produire. Du coup, les objectifs de vente sont énormes pour couvrir les frais de développement. Les licenciements s’enchaînent dans l’industrie et ça risque de continuer encore un moment. Je pense par contre que les studios indépendants ont une belle carte à jouer et que ce sont eux qui représentent l’avenir du jeu vidéo. Des studios qui ne dépendent pas des grosses boîtes ou des géants du secteur. As-tu une recommandation culturelle du moment (jeu vidéo, film, musique...) ?





(Source : IGN.com)



Côté jeux vidéo, je joue en ce moment à





(Source : thepixelpost.com) Je le dis à tout le monde : si vous vous intéressez au cinéma, au lighting ou aux VFX (visual effects), The Creator est un film à voir absolument, comme tous les films de Gareth Edwards d’ailleurs. C’est un réalisateur incroyable et son travail m’a énormément inspiré.Côté jeux vidéo, je joue en ce moment à Astro Bot , et c’est vraiment dingue. Ce titre rend hommage à l’univers du jeu vidéo dans son ensemble. Tu as l'impression de jouer à un jeu de quand on était petit mais mis au goût du jour. Est-ce qu’il y a quelque chose que tu souhaiterais ajouter ? Un conseil ? Un message pour nos lecteurs ? Il faut être curieux, surtout dans ce métier, ou dans n’importe quel domaine artistique. Toujours se tenir à jour, éduquer son regard, regarder plein de choses (films, séries, artworks, expos). Tout ça aide énormément à se construire une petite bibliothèque mentale qui servira dans vos créations. Ne soyez pas trop déçu de ce que vous faites. Je suis actuellement senior lighting artist. Mon rôle consiste principalement à travailler sur l'éclairage des jeux vidéo. En phase de pré-production, j'interviens pour établir l'ambiance visuelle en testant différents éclairages, styles et palettes de couleurs.Ensuite, pendant la production, je collabore étroitement avec les environment artists et les directeurs artistiques pour m'assurer que notre travail respecte la charte graphique et visuelle du projet. Je travaille également avec les programmeurs lorsque des fonctionnalités spécifiques liées à l'éclairage sont nécessaires.En plus de l'éclairage, je suis souvent responsable du color grading (NDLR : le color grading, c'est la modifications des couleurs dans les lumières, les tons moyens et les ombres de l'image) et des post-process (NDLR : édition d'image pour altérer son apparence, généralement faite au moment de la post-production, donc à la toute fin, et permettant de modifier le contraste, la saturation, les niveaux de noirs et de blancs, etc) appliqués a l'image, tels que le bloom et le lens flare. Dans certains studios, on distingue les rôles de lighting artist et de cinematic lighting artist, ces derniers étant exclusivement dédiés à l'éclairage des cinématiques in-game.NDLR : attention, ce passage aborde des termes un peu plus techniques et s'adresse à des personnes un peu plus à l'aise avec le vocabulaire du développement de jeux vidéo. Si vous ne comprenez rien, ne paniquez pas. Faites deux minutes de cohérence cardiaque et passez au paragraphe suivant ;DJe pense qu'on peut dire que la création de l'éclairage pour une scène de jeu vidéo comprend plusieurs étapes.Tout d'abord, il y a une phase appelée VizDev (visual development), où l'on collabore avec les level designers, les artistes 3D et les concept artists pour définir à quoi va ressembler le niveau. Cette étape permet de donner une idée précise du rendu final, tant sur le plan artistique (avec des retours du directeur artistique) que sur celui de la jouabilité (en travaillant avec les level designers pour s'assurer que le joueur saura quoi faire dans le niveau). C'est durant cette phase que l'on commence à définir certains choix d'éclairage qui guideront ensuite la phase de production, comme l'exposition, le tonemapping, le choix d'un éclairage dynamique ou bake (NDLR : un système d'éclairage et d'ombrage "figé" dont les informations sont stockées dans des textures).Une fois la direction visuelle validée, on passe par plusieurs étapes (pass) d'éclairage (généralement entre deux et trois). On ne fait pas encore un éclairage final tant que les modèles 3D (assets) ou les shaders (NDLR : "matériaux" qui permettent le rendu graphique en définissant comment doivent réagir la lumière, l'ombre, la texture, la réfraction, les réflections dans le programme) ne sont pas prêts. On commence donc généralement par une première pass où l'on place les lumières principales et où l'on donne un premier jet de direction artistique pour que les autres artistes puissent travailler avec un éclairage de base qui reste correct.