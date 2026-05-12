Eh oui, lorsqu'une entreprise est régulièrement accusée des mêmes pratiques depuis plus de vingt ans, chaque nouveau signalement cesse d’être une surprise et devient un rappel. Un rappel que derrière les bandes-annonces à plus de 200 millions de vues, il y a aussi des gens qui rentrent chez eux à 3 heures du matin pour fabriquer le prochain Grand Theft Auto, où le vrai monde ouvert ne devrait pas être les horaires des employés.