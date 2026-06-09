ARTICLE PC Gaming Show : le petit résumé CBL il y a 2 h par email @CBL_Factor

Comme chaque année, le PC Gaming Show était un bombardement d'annonces et de vidéos. Près de 60 vidéos sont tombées sur la page YouTube de PC Gamer, l'organisateur. Histoire de conserver un brin de santé mentale et de ne pas trop bousiller mon foie , je vais me concentrer sur celles qui ont retenu mon attention.







Cassette Beasts faisait partie des bonnes surprises de 2023 en proposant un genre de Pokémon indie dans lequel on capture les monstres à l'aide d'un Walkman. Le jeu s'est très bien vendu et a connu pas mal de DLC payant donc on n'est pas surpris qu'une suite soit annoncée. Cassette Beasts 2002 se passera à Londres en 2002 et la nouveauté est la possibilité de fusionner deux monstres afin de créer une des 57 000 combinaisons. C'est toujours Bytten Studio qui développe et Raw Fury qui publie. Ca sortira un jour sur Steam.







Nightdive Studios continue de ressortir des vieilleries du placard et de leur donner un petit coup de polish. Cette fois ils s'attaquent à un momument de l'immersive sim à savoir Thief The Dark Project. Comme d'habitude, le studio utilise le Kix Engine (son moteur interne) et le résultat a une bonne tête. Ca sortira cet hiver sur PC, Switch 1 et 2, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Cerises.









El Paso Elsewhere avait connu son petit succès d'estime en proposant un genre de Max Payne surnaturel avec une esthétique low poly. Strange Scaffold bosse donc sur la suite. El Paso Elsewhere 2 comprendra une vingtaine de niveaux permettant de butter toutes sortes de monstres et sortira un jour sur PC.







Je commençais à tourner en rond niveau jeux jouables à 4 dans le canap' sur PC et Clowntown semble être un parfait ajout à la sélection. Jouable jusqu'à 8, on incarne une bande de clowns dans un party game comprenant 100 mini-jeux et une campagne de 6H. C'est développé par Batterystaple Games (20XX et 30XX) et ça sortira un jour sur Steam.







Un JDR isométrique à la Disco Elysium dans l'univers de Vampire the Masquerade ? C'est trop beau pour être vrai. Pourtant ça existe et le jeu s'appelle Vampire the Masquerade: Eternal Whispers. C'est le premier jeu vidéo de Flyos. Auparavant ils ne faisaient que des jeux de plateau mais ce sont des habitués de la licence vu qu'ils







Si vous êtes en manque de couleurs, Into The Wind semble fait pour vous. Fortement inspiré par Porco Rosso, le jeu vous met dans la peau d'un livreur dans une version fictive de l'Italie d'avant-guerre. Les livraisons se font en moto mais cette dernière peut se transformer en avion équipé de mitrailleuses. C'est le premier jeu de Bloom & Gloom Games et ça sortira un jour sur Steam.







Ce ne serait pas un PC Gaming Show sans parler de Total War et le prochain opus est bien évidemment Total War: WARHAMMER 40000. The Creative Assembly présente les progrès effectués et on peut voir dans la vidéo des batailles mais aussi les planètes et les vaisseaux. Ca a l'air totalement dingue. Rien que de voir un monde-ruche avec sa ville cyclopéene visible depuis l'espace donne des frissons.







Les jeux Star Trek se multiplient cette fois avec un city-builder appelé Star Trek: Outposts Unknown. Il est question de construire un poste avancé dans le système X'Lehari au XXIIIème siècle, système qui est sur le point de faire face à une catastrophe cosmique. En plus de construire, il faut aussi envoyer ses subordonnés en mission et s'assurer qu'ils ne perdent pas le moral. C'est le premier jeu du studio Magic Fuel Games et ça sortira un jour sur Steam.







Après avoir remasterisé Stronghold et Stronghold: Crusader, Firefly Studios bosse sur une vrai nouvel opus de Stronghold. Stronghold 4 nous plongera dans l'Angleterre du Moyen-Age. Comme toujours il faudra construire son château et le défendre dans une campagne comportant 22 missions. En plus de lutter contre les autres seigneurs, il faudra lutter contre les éléments. Y'a même une histoire avec des cinématiques.







Terminons avec une nouvelle bande-annonce de Serious Sam: Shatterverse, le boomer shooter de

Behaviour Interactive (Dead By Daylight) toujours publié par Devolver Digital. Ca l'air incroyablement débile et coloré. Une béta est prévue très prochainement.



Je suis un grand fan des jeux simulant l'interface d'un OS donc Hack '95 m'a tapé dans l'oeil. On joue le rôle d'un hacker qui affronte une grosse boîte de tech (un mélange de Microsoft et de American Megatrends). Les hacks se font via un système de cartes et l'interface est une repompe de Windows 95. Ca nous permettra peut-être d'oublier que la suite d' Hypnospace a été annulée . Hack '95 sortira un jour sur Steam et il y a déjà une démo . C'est le premier jeu de Village Studio.Cassette Beasts faisait partie des bonnes surprises de 2023 en proposant un genre de Pokémon indie dans lequel on capture les monstres à l'aide d'un Walkman. Le jeu s'est très bien vendu et a connu pas mal de DLC payant donc on n'est pas surpris qu'une suite soit annoncée. Cassette Beasts 2002 se passera à Londres en 2002 et la nouveauté est la possibilité de fusionner deux monstres afin de créer une des 57 000 combinaisons. C'est toujours Bytten Studio qui développe et Raw Fury qui publie. Ca sortira un jour sur Steam.Nightdive Studios continue de ressortir des vieilleries du placard et de leur donner un petit coup de polish. Cette fois ils s'attaquent à un momument de l'immersive sim à savoir Thief The Dark Project. Comme d'habitude, le studio utilise le Kix Engine (son moteur interne) et le résultat a une bonne tête. Ca sortira cet hiver sur PC, Switch 1 et 2, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Cerises.El Paso Elsewhere avait connu son petit succès d'estime en proposant un genre de Max Payne surnaturel avec une esthétique low poly. Strange Scaffold bosse donc sur la suite. El Paso Elsewhere 2 comprendra une vingtaine de niveaux permettant de butter toutes sortes de monstres et sortira un jour sur PC.Je commençais à tourner en rond niveau jeux jouables à 4 dans le canap' sur PC et Clowntown semble être un parfait ajout à la sélection. Jouable jusqu'à 8, on incarne une bande de clowns dans un party game comprenant 100 mini-jeux et une campagne de 6H. C'est développé par Batterystaple Games (20XX et 30XX) et ça sortira un jour sur Steam.Un JDR isométrique à la Disco Elysium dans l'univers de Vampire the Masquerade ? C'est trop beau pour être vrai. Pourtant ça existe et le jeu s'appelle Vampire the Masquerade: Eternal Whispers. C'est le premier jeu vidéo de Flyos. Auparavant ils ne faisaient que des jeux de plateau mais ce sont des habitués de la licence vu qu'ils ont fait un jeu Vampire . Ca sortira un jour sur Steam Si vous êtes en manque de couleurs, Into The Wind semble fait pour vous. Fortement inspiré par Porco Rosso, le jeu vous met dans la peau d'un livreur dans une version fictive de l'Italie d'avant-guerre. Les livraisons se font en moto mais cette dernière peut se transformer en avion équipé de mitrailleuses. C'est le premier jeu de Bloom & Gloom Games et ça sortira un jour sur Steam.Ce ne serait pas un PC Gaming Show sans parler de Total War et le prochain opus est bien évidemment Total War: WARHAMMER 40000. The Creative Assembly présente les progrès effectués et on peut voir dans la vidéo des batailles mais aussi les planètes et les vaisseaux. Ca a l'air totalement dingue. Rien que de voir un monde-ruche avec sa ville cyclopéene visible depuis l'espace donne des frissons.Les jeux Star Trek se multiplient cette fois avec un city-builder appelé Star Trek: Outposts Unknown. Il est question de construire un poste avancé dans le système X'Lehari au XXIIIème siècle, système qui est sur le point de faire face à une catastrophe cosmique. En plus de construire, il faut aussi envoyer ses subordonnés en mission et s'assurer qu'ils ne perdent pas le moral. C'est le premier jeu du studio Magic Fuel Games et ça sortira un jour sur Steam.Après avoir remasterisé Stronghold et Stronghold: Crusader, Firefly Studios bosse sur une vrai nouvel opus de Stronghold. Stronghold 4 nous plongera dans l'Angleterre du Moyen-Age. Comme toujours il faudra construire son château et le défendre dans une campagne comportant 22 missions. En plus de lutter contre les autres seigneurs, il faudra lutter contre les éléments. Y'a même une histoire avec des cinématiques.Terminons avec une nouvelle bande-annonce de Serious Sam: Shatterverse, le boomer shooter deBehaviour Interactive (Dead By Daylight) toujours publié par Devolver Digital. Ca l'air incroyablement débile et coloré. Une béta est prévue très prochainement.

C'est tout de suite plus digeste quand on zappe les trois-quarts de la conf'. A l'année prochaine !