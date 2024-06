Les petites combines de l’industrie vidéoludique

Plongeons dans le monde des éditeurs cyniques et grippe-sous (enfin, ça dépend vers qui vont les sous justement), qui excellent dans l'art de tirer profit à la fois de leurs salariés et de leurs fans . Ce phénomène semble être monnaie courante et interchangeable dans l'industrie du jeu vidéo, comme le soulignent nos confrères de Game Developer et d’ Aftermath , qui ont révélé encore d'autres pratiques douteuses des dirigeants d’ Electronic Arts et d’ Ubisoft