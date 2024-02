Electronic Arts : 670 licenciements et recentrage

pour faire plus de bénéfices

Le 13 décembre 2023, Electronic Arts a publié un petit billet de blog commençant par ceci : "Chaque jour est plus amusant quand vous travaillez sur des jeux. Mais nous prenons aussi beaucoup de choses au sérieux. Chez Electronic Arts, notre engagement envers la croissance, le développement et le bien-être de nos équipes a donné à notre culture d’entreprise un nouveau souffle."Aujourd'hui, cette même société annonce avoir pris la décision de licencier 670 personnes, soit environ 5% de ses effectifs. Une annonce faite par Andrew Wilson, actuel CEO d'EA, dans un autre billet de blog Dans les grandes lignes, le petit Andrew n'annonce pas vraiment qu'il faut se serrer la ceinture, parce qu'il serait peut-être malvenu d'affirmer cela avec un salaire de 20,7 millions de dollars pour l'année 2023 (mais aussi 19,9 millions en 2022 et 39 millions en 2021), mais plutôt que l'entreprise va se recentrer un petit peu,pour le bien de ses équipes créatives.La première des décisions est d'abandonner certains jeux. Il n'en parle pas dans le communiqué, mais nous savons déjà que les jeux mobiles F1 Mobile Racing et MLB Tap Sports seront arrêtés. Pire, le projet d'un FPS Star Wars développé par Respawn serait annulé. Alors que bordel, un Titanfall like avec The Mandalorian, ça aurait eu de la gueule !La seconde décision est de s'éloigner un peu plus du développement de jeux sur de la propriété intellectuelle sous licence, alors qu'un troisième épisode Star Wars Jedi est en développement, ainsi qu'un jeu Black Panther et autre Iron Man. Mais clairement, ça sent la fin de ce côté là. Peut-être que Disney prend une trop grosse part, peut-être que ce même Disney préfère claquer sa thune dans un autre monde , peut-être que ces jeux sont trop chers à développer et ne se vendent pas assez bien.Beaucoup de peut-être. Mais ce qui est certain, c'est que nous sommes a au moins 7800 suppressions de postes dans le secteur du jeu vidéo pour ce début d'année 2024.