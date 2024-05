EA, un autre éditeur bienveillant

La stratégie consiste à construire une plateforme qui approfondit la connexion avec les joueurs, en rapprochant le monde du sport et des expériences, en élargissant les outils, les modalités et les partenariats pour favoriser une socialisation, une expression de soi et une création accrues pour les amateurs de sport.

Microsoft s'en prend plein la gueule en ce moment pour des raisons évidentes mais EA tente de vous rappeler qu'ils sont au moins aussi néfastes sinon pires. L'éditeur a licencié 5% de ces effectifs (670 personnes) en février même s'il a réalisé un bénéfice net de 182 millions de dollars durant le même trimestre. Accessoirement, à chaque trimestre , EA dépense entre 200 et 300 millions de dollars pour racheter ses propres actions. Ca ne crée pas d'emplois. Ca ne crée pas de jeux.Ca sert juste à diminuer le nombre de titres en circulation afin de faire grimper le cours de l'action. EA a annoncé qu'ils allaient accélérer la procédure en racheter pour 5 milliards de dollars d'actions dans les trois prochaines années. C'est des petits joueurs à côté d'Apple qui a annoncé vouloir racheter pour 110 milliards de dollars de ses propres actions. Encore une fois, c'est de l'argent totalement foutu en l'air sauf bien entendu pour les gros actionnaires qui sont souvent ceux qui décident des rachats en question. Et le tout est légal et sans le moindre impot. Prodigieux non ?Comme à chaque annonce de résulats, le PDG d'EA, Andrew Wilson, a pris la parole pour annoncer des choses. Ca commence très fort avec une montagne de conneries à base à propos du futur des jeux de sport : Continuons avec la pub dans les jeux . Ce bon vieux Wilson pense que ce sera un moteur de croissance dans les années à venir dans les AAA de l'éditeur. C'est un sujet qui revient de temps à autre. On se fera un plaisir de faire 0% publicité pour les jeux en question. Et bien entendu, Wilson a parlé d'IA et comme quoi ça allait révolutionner la manière de créer des jeux. EA veut se lancer à fond dedans et va entrainer ses propres modèles en utilisant 40 ans d'archives. Le but annoncé est de créer plus vite des jeux plus gros et plus fun. Comprenez : moins cher car utilisant moins de développeurs.En clair, le futur c'est des jeux sociaux créés par des IAs et blindés de pubs. Oui, ça ne fait pas rêver mais comme expliqué plus haut, le but n'est pas de vendre du rêve mais de faire grimper le cours de l'action. Et tant pis si toutes les petites mains qui ont contribué au succès d'EA se retrouvent au chômage.