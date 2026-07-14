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Les expériences à la con du week-end : épisode 15 - Adieu Linux. Bonjour Linux
par CBL, email @CBL_Factor
Je n'ai pas grand chose à reprocher à GLF OS. Les rares galères que j'ai eues (WiFi qui disparait, affichage étrange...) ont été résolues juste en rebootant le PC. Rien de plus. Mais j'ai eu l'occasion de toper une Radeon 9060 XT 16 Go à un prix raisonnable. Et apparemment je peux refourguer ma 2080 Ti quasiment au même prix. Je n'espère pas qu'elle fasse des miracles mais ça me permettra de coller SteamOS et de vous faire partager l'expérience. On rappelle que c'est uniquement possible si vous avez un GPU AMD (dédié ou intégré).Avant de faire la transition, assurons-nous que la Radeon fonctionne. Mine de rien c'est ma première carte graphique Radeon dédiée depuis 2009. Ce ne fut pas spécialement excitant. J'ai éteint le PC. J'ai remplacé la carte graphique. La Radeon 9060 XT n'utilise qu'un seul connecteur 8 broches pour l'alimentation contre deux pour la 2080 Ti car elle consomme près de 100 W de moins. J'ai rallumé le PC. J'ai fait un tour dans le BIOS pour activer le ReBAR. Puis GLF OS a booté. Les pilotes se sont installés automatiquement. Je n'ai rien eu à télécharger ou à installer. Je n'ai même pas eu besoin de redémarrer le PC.
Le seul truc que j'ai eu à faire a été de sélectionner "HDA ATI HDMI" (vous avez bien lu, ATI) dans les paramètres audio pour que le son parte sur ma TV. Incrédule je lance Cyberpunk 2077 et commence à faire une série de benchmarks. Tout fonctionne au poil et je note un petit gain de performances par rapport à la 2080 Ti. Il n'est pas énorme et c'est logique. La 9060 XT est bridée par un bus mémoire de 128 bits mais aussi par mon CPU de 2019. Je prends tout plein de captures. Les autres jeux fonctionnent tout aussi bien. Bon, place au plat de résistance. Installons SteamOS.
Techniquement c'est en beta mais ça ne me fait pas exactement peur. Je fais du vélo en ville. Je bois parfois du lait de soja ayant dépassé sa date limite. J'ai installé Windows 98 à sa sortie. 1ère édition. En y réfléchissant ça fait plus de 30 ans que je béta-teste Windows. Et j'ai payé pour le faire. Windows, c'est le Star Citizen des OS. Je télécharge l'ISO chez Valve et j'utilise Rufus pour la coller sur une clé USB. Je la branche sur le PC, je redémarre le PC, je vais dans le BIOS pour choisir de booter sur la clé et quelques minutes plus tard je me retrouve devant un bureau KDE avec plusieurs options dont "Wipe Device & Install SteamOS". Je double-clique et je confirme. L'installation débute.
Le bousin me demande mon avis sur rien. Mais genre rien du tout. Pas de question sur quelle partition utiliser/créer, pas de question sur la création d'un mot de passe admin, pas de question sur le choix de l'environnement de bureau, pas de tentative de vendre des abonnements inutiles... Puis l'installation se termine. Le PC reboote quelques fois et je me retrouve devant une interface bleue familière. On me demande quelle langue utiliser, quel fuseau horaire et quel réseau WiFi. Je n'ai pas de clavier connecté, juste un pad Xbox 360 et l'interface de SteamOS a adapté ses boutons à mon pad. L'OS se met à jour et je note que Steam est à l'heure. Sur GLF OS, ça n'a jamais été le cas et je n'ai jamais compris pourquoi vu que le bureau de GLF OS, lui, était à l'heure.
Puis on doit régler la taille de l'interface, choisir sa sortie son primaire et se connecter à son compte Steam, ce que je fais en deux secondes en scannant le code QR avec Steam Guard. Et je me retrouve devant l'interface principale de SteamOS qui est exactement la même que Steam en mode Big Picture. Les utilisateurs de Deck seront aussi en terrain connu. La seule différence est que certains jeux ont une coche bleue (au lieu de verte) pour indiquer qu'ils sont compatibles SteamOS et l'onglet "Great On Deck" s'appelle "SteamOS Compatible" dans la ludothèque. Je télécharge Cyberpunk 2077 et ça télécharge automatiquement en même temps la nouvelle Runtime 4.0 et Proton Experimental.
En attendant, j'en profite pour aller faire un tour dans les options pour voir comment SteamOS a géré mes SSD. Il a tout installé sur le SSD NVMe d'1 To mais j'ai l'option de pouvoir aussi coller des jeux sur le SSD SATA. Au fond c'est logique, c'est le plus lent. En fait tout est bien pensé et pré-configuré. Avec une installation fraîche de Windows 11, vous devez toujours installer des mises à jour supplémentaires et des pilotes de carte graphiques puis vous devez passer du temps à virer tout le bloat. Sur SteamOS, niet. Quand l'installation est finie, elle est vraiment finie et il y a zéro bloat ou IA. De base, il n'y a même pas de navigateur web.
Cyberpunk 2077 est installé et je lance le benchmark. En 1920x1080 tout à fond sauf le path tracing et sans le moindre FSR, je tape les 37 FPS de moyenne. Je vais regarder les captures que j'ai prises sur GFL OS pour comparer et .... euh .... les captures ont disparu. Le con. J'ai oublié de les uploader. Elles ont disparu durant le formattage. Mais je pense que le framerate était un poil meilleur sur GLF OS. Dans l'ensemble, GLF OS me pararaissait plus rapide. Les shaders se compilaient plus vite, les téléchargements étaient plus courts, le PC bootait plus vite, les jeux se lançaient plus vite ... Pas de beaucoup mais c'est notable donc kudos aux gens qui développent la distro.
Je sors de Steam pour aller en mode bureau et me retrouve devant un bureau KDE classique. J'installe Heroic Game Launcher via la boutique Discovery (qui utilise le catalogue Flathub) pour profiter des mes jeux GoG et Amazon. Pour EGS, j'ai fait choux blanc. J'arrive à me connecter et à récupérer ma ludothèque mais je me tape la même erreur que ces gens et je ne peux pas installer de jeux. C'était pareil sur GLF OS. J'ai tout essayé et rien à faire. Je me demande si ça ne vient pas du fait que j'ai 676 jeux... Du coup je passe par Lutris pour les jeux EGS. C'est un poil moins rapide pour ajouter des raccourcis dans Steam mais ce n'est pas la mort.
Et c'est à peu près tout en fait. J'ai installé et réinstallé des tonnes d'OS dans ma vie et ce fut de très loin l'expérience la plus simple et la plus directe. On devrait créer une nouvelle métrique : le "Time To Game" pour mesurer combien de temps il faut entre le début de l'installation d'un OS et le lancement d'un jeu Steam mais je suis à peu près sûr que SteamOS remporte la palme. Linux oblige, ce n'est pas parfait : tous vos jeux ne sont pas encore supportés mais je préfère largement perdre quelques jeux que de me farcir Windows 11 surtout vu la direction que prend l'OS de Microsoft.
Si vous êtes un linuxien chevronné, SteamOS va vous paraitre un poil étrange. Le système est totalement verrouillé et vos changements seront annulés lors de la prochaine mise à jour. Pour les applis, tout passe par le format FlatPak. Vous pouvez oublier les gestionnaires de paquets. (En pratique vous pouvez les installer via Distrobox). Si vous cherchez à abandonner Windows et que vous pensez que sudo est une chanson de Phil Collins, SteamOS est fait pour vous. C'est simple, bien conçu et impossible à casser. Tout se met à jour automatiquement et la communauté grandissante vous aidera en cas de galère. Il ne reste plus qu'à espérer que le support des cartes Nvidia arrivera rapidement.