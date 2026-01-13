Les expériences à la con du week-end : épisode 14 - GLF OS

La bête. La seule touche de RGB vient des diodes de la CM.

Easy Flatpak. Le nom porte bien son nom. On a rarement fait plus simple comme boutique d'applis

Pour l'affichage, Wayland a mis (beaucoup) de temps à remplacer X11 mais semble désormais la norme

KDE Plasma et Gnome dominent les environnements de bureau

Flatpak est omniprésent et permet d'installer des applications Linux via une boutique sans se soucier des dépendances et du fait que chaque distro a son propre gestionnaire de paquets. Ca rend les applis un peu plus lourdes mais ça simplifie la vie

systemd-boot est en train de remplacer Grub pour le boot et est conçu pour UEFI (le BIOS moderne)

btop++, un genre de gestionnaire des tâches en mode texte super bien conçu et très léger