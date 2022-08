ACTU Nouveau jeu : Amazing Bomberman CBL il y a 44 min par email @CBL_Factor

Konami a décidé de ressortir la licence Bomberman des cartons et s'est rappelé de la bonne époque où c'était les rois des jeux musicaux. Le résultat s'appelle Amazing Bomberman. Cette nouvelle version du hit de Hudson Soft comportera sept niveaux associés chacun une musique. Le clip vidéo de la musique en question est diffusé derrière le terrain de jeu et ce dernier réagit en rythme à la musique.



Le but n'est plus d'être le dernier en vie mais d'avoir le meilleur score quand la musique s'arrête. Ca se jouera en 4 ligne et ce sera une exclu Apple Arcade. Visuellement c'est un joyeux bordel destiné à exterminer les épileptiques. Amazing Bomberman sortira cette semaine sur iMachins.