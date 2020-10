Le Guide Factor Apple Arcade, partie 19

Cette semaine on chausse nos crampons virtuels avec un focus sur quatre jeux de sport : deux jeux collectifs, deux autres portés sur des disciplines solo, mais aucun ne lorgne sur la simulation dans le but de mieux nous amuser... mais y parviennent-ils? Venez jeter un oeil pour le savoir. Et pour information, Apple Arcade compte 137 jeux sortis à ce jour (+5 à sortir prochainement), dont 70 essayés sur Factor.

Nous voici donc devant un Speedball-like à 2 contre 2 où vous devrez marquer le plus de buts possible en 2 manches gagnantes d'1mn30 et tous les coups sont permis pour arriver à vos fins (coudp de poing, de pieds et armed). Chaque joueur a une jauge de vie qui, lorsqu'elle tombe à zéro, vous retire du terrain pour quelques secondes avant de pouvoir respawn. Une seconde jauge vous permet de lancer votre Hyperforce une fois remplie, ce qui vous rendra momentanément plus puissant. HyperBrawl est un jeu assez spécial. Au lancement une vidéo expliquant le contexte farfelu d'une caste cherchant dans l'univers les meilleurs combattants pour contrôler l'hyperforce, et pour prouver votre valeur vous devrez ... faire des matchs dans un jeu de baballe ressemblant de loin à du Speedball ... bref le contexte est un peu limite, mais là n'est pas l'essentiel du jeu.Nous voici donc devant un Speedball-like à 2 contre 2 où vous devrez marquer le plus de buts possible en 2 manches gagnantes d'1mn30 et tous les coups sont permis pour arriver à vos fins (coudp de poing, de pieds et armed). Chaque joueur a une jauge de vie qui, lorsqu'elle tombe à zéro, vous retire du terrain pour quelques secondes avant de pouvoir respawn. Une seconde jauge vous permet de lancer votre Hyperforce une fois remplie, ce qui vous rendra momentanément plus puissant.

Aux niveau des armes, vous pourrez en changer et chacune a ses caractéristiques propres (attributs et temps de recharge). Idem pour les "héros", vous pourrez en incarner plusieurs, chacun avec leurs points forts/faible. Enfin vous pourrez gagner nombre de récompenses cosmétiques comme c'est la mode dans les jeux en ligne d'aujourd'hui.

Coté réalisation c'est propre et lisible (sur grand écran), mais certains persos (la plupart) sont hideux.

L'ambiance sonore quant à elle est totalement ratée : musique techno cheap et voix du commentateur tout sauf enthousiasmante. Les bruitages sont corrects sans plus.

Le pire dans tout ça c'est que le jeu n'est pas fun pour un sou notamment car les déplacements sont mous. Vous ajoutez tous les reproches précédents et vous comprenez bien qu'il faut être motivé pour continuer.

Mais ce n'est pas tout! L'interface et les textes ne sont pas adaptés à la petitesse d'un écran d'iPhone. Si vous tenez à vos yeux, n'y jouez pas sur mobile. A vrai dire c'est même limite sur iPad.

Enfin pour parfaire ce tableau idyllique, à nouveau avec un jeu Apple Arcade, il est très difficile de trouver du monde en ligne, et malgré mes nombreuses tentatives je n'y suis arrivé qu'une seule fois (j'ai gagné).

Bref même si le type de jeu pourrait plaire à certains joueurs dont je fait partie, l'exécution est ratée. C'est dommage car il y avait du potentiel, le jeu est plutôt complet (Mode 2 joueurs en coop ou en versus avec possibilité d'appairer 2 pads, différents modes de jeux, personnalisation, arènes différentes en design et en "obstacles", possibilité de modifier la trajectoire de la balle...) et tente de faire varier les "plaisirs", mais il a trop de lacunes pour avoir envie de le relancer.



Vous êtes ici dans un jeu de hockey sur glace très arcade, qui fait penser à Deuxième jeu de sport de cette sélection, qui possède pas mal de similitude avec Hyperbrawl Tournament.Vous êtes ici dans un jeu de hockey sur glace très arcade, qui fait penser à NBA Jam dans l'esprit avec graphiquement une touche de néon très Tron sur les bords (et au centre aussi). Les parties se font en 3 Vs 3 (dont 1 gardien ne bougeant pas de ses buts), on peut donner des coups à ses adversaires (ils ont une barre de vie) et on peut déclencher un "super" propre à chaque player. Les avatars des joueurs sont tous de vrais athlètes américains (au nombre de 58), venant de la NHL évidemment, mais aussi de la NBA, NFL, MLB, et des ligues féminines de foot et de basketball. Bref un mélange inattendu de sportifs de haut niveau venant de disciplines diverses mais s'affrontant sur du hockey. Pourquoi pas.

Manette en main (oui on oublie le tactile) c'est plus vif qu'Hyperbrawl, plus inspiré niveau DA, mais on remarque tout de suite un gros problème de lisibilité. En effet les affrontements se déroulent verticalement (alors que la vue est en paysage) et la caméra très proche de l'action. Ce que l'on gagne en détail on le perds irrémédiablement en lisibilité. De plus le focus caméra par défaut, centré sur le joueur, est à modifier tout de suite pour la "caméra palet" pour pouvoir suivre l'action comme il se doit (ou alors vous perdrez de vue le palet, qui sera hors caméra, et vous devrez alors ramener manuellement votre joueur sur l'action, très pénible pour ne pas dire injouable). Mais même en procédant à ce changement, il reste difficile de bien voir l'action dans son ensemble et prendre des décisions tactiques. "Heureusement" c'est très simple d'accès et très arcade, si bien qu'on enchaine les points sans trop y faire attention.

En revanche on a la fâcheuse impression que marquer est plus du au hasard qu'à un quelconque skill du joueur (néanmoins notez que charger votre tir augmentera considérablement vos chances). Après quelques matchs contre l'IA, et faute de pouvoir jouer à 2 sur le même appareil, on éprouve le désir de passer à la partie principale de The Rink, le jeu en ligne. Mais ironie du sort (ou mise des développeurs sur le mauvais cheval) les serveurs sont désespérément vides ou presque, comme il est malheureusement de coutume sur Apple Arcade. Se coupant ainsi de ce contenu majeur, le jeu est difficilement recommandable, comme pour tous les jeux de l'abonnement AA pensés avant tout pour des affrontements en ligne. Un beau gâchis car UR - The Rink est (pour le moment?) exclusif à Apple Arcade.



Et ça donne quoi?

Je me suis posé la question si j'allais mettre BTS dans cette sélection tant le "sport" dans ce jeu n'est qu'un prétexte pour enchainer des micros gameplay. Ainsi nous avons affaire à un jeu multi-sport, comprenant douze disciplines (skate, hockey, basket, haltérophilie etc...) réduits à leur forme la plus simple au niveau des contrôles (cliquer au bon moment, bouriner sur un bouton, synchroniser vos deux membres etc...) si bien qu'avec ses graphismes minimalistes, le jeu fait tout pour pouvoir contenter le joueur mobile occasionnel. Mais si les contrôles sont basiques, il peut être ardu de maitriser certaines épreuves (notamment à cause du malin plaisir qu'a le titre à modifier le rythme des actions à effectuer) et faire "péter" les scores de ce jeu de scoring pur. Pour ce faire vous pouvez sélectionner une activité ou bien les enchainer toutes une à une, le rapprochant ainsi quelque peu d'un Warioware.

Il y a également un évènement quotidien changeant de sport chaque jour et nous demandant de battre les scores des autres joueurs. En revanche toutes les épreuves ne sont pas de même qualité, comme par exemple le skateboard (avec obstacles) où l'on peut atteindre des scores élevés sans sauter (et en se prenant toutes les haies).

Je le disais plus haut au niveau graphismes, c'est très simple, mais aussi très lisible, même sur un petit écran et avec des commandes tactiles. La musique des menus (un seul thème musical à priori) tape assez vite sur les nerfs, les bruitages en jeu sont classiques, et on a un fond sonore de foule dans un stade. Chaque exercice peut également se jouer à deux, dans ce cas ce sera chacun son tour. Et ... et bien c'est tout ce qu'il y a à raconter, et c'est bien dommage, aucun autre contenu n'est présent.



Et ça donne quoi?

Nous voici donc face à un jeu désirant nous narrer "l'histoire" du très cricket British à travers les âges. Tout ce qui y est expliqué est totalement farfelu, et c'est en réalité une occasion pour Free Lives de créer un jeu à la physique loufoque où il est plus question de combat rapide en 1 VS 1 que de sport (c'est une version plus statique de Niddhog si vous préférez, avec des balles, clubs de golf, marteaux, battes de baseball et - bien sûr - de cricket, etc... en lieu et place des épées). Autrement dit, et pour reprendre des références d'Apple Arcade, c'est un mélange entre What the golf? pour l'esprit WTF et Big Time Sports pour les commandes simplifiées à l'extrême (et encore plus ici : il n'y a qu'un bouton et il faut rester appuyer dessus et le lâcher au bon moment. On ne fait RIEN d'autre).

Passé l'étonnement et les premiers sourires, ça tourne en rond et l'ennui nous guette rapidement.

On débloque quelques modes de jeu différents, mais c'est toujours la même chose, on appui, on lâche le bouton, et avec de la chance on fait à peu près ce qu'on prévoyais de faire.

Et puis il y a le mode deux joueurs. Et comme pour le pré-cité Niddhog, le jeu ne montre son potentiel que lorsque vous y jouez à deux (et si possible avec un joueur bonne ambiance et ouvert d'esprit). Les parties s'enchainent alors et les rires se font enfin entendre. Donc oui c'est bien mieux, et vous passerez probablement un bon moment, mais ce petit jeu canapé n'a que très peu de profondeur, et on lui préfèrera probablement d'autres jeux du genre sur le long terme.

Un jeu de sport/combat en arèneC’est développé par Milky Tea Studios ayant déjà développé deux jeux pas vraiment mémorablesExclu temporaire Apple Arcade, sortira aussi partout (PC, PS4, Switch et XO)Les contrôles sont fait pour le pad, quasi injouable au tactileOrientation paysage imposéePréférez les grands écrans(Version 1.2.1, lancé sur iPhone XS, iPad Pro 11", et Mac OS Catalina, avec et sans pad PS4 et Xbox One)C'est bofUn jeu de hockey sur glace arcadeC’est développé par Bit Fry dont c'est leur premier vrai projetExclu Apple ArcadeLes contrôles sont pensés pour le pad, quasi injouable au tactileOrientation paysage imposéePréférez les grands écrans(Version 1.0.4, lancé sur iPhone XS, iPad Pro 11", et Mac OS Catalina, avec et sans pad PS4 et Xbox One)C'est pas malPS : Bit Fry prévois de remettre le couvert avec un Ultimate Rivals - The Court, copie conforme, à ceci près que le hockey cédera sa place au basketball. Nous verrons bien si l'idylle avec Apple perdurera.Un jeu de sport simplisteC’est développé par Frosty Pop, très fertile sur Apple ArcadeExclu Apple ArcadeLes contrôles sont simplifiés à l'extrême pour le tactile, aucuns soucis d'y jouer au pad ou au clavier/souris évidemment.Orientation paysage imposéePréférez l'iPhone, mais peut très bien se jouer sur tout appareil(Version 1.0.13, lancé sur iPhone XS, iPad Pro 11", et Mac OS Catalina, avec et sans pad Xbox One)C'est pas malMinimaliste est vraiment l'adjectif qui sied le mieux à ce jeu, il vous fera passer le temps dans une salle d'attente, mais n'ira probablement pas au delà.Un jeu de cricket?C’est développé par Free Lives auteurs de Broforce et du (vraiment?) too much Genital Jousting et édité par DevolverExclu Apple ArcadeLes contrôles sont simplifiés à l'extrême pour le tactile, aucun souci d'y jouer au pad ou au clavier évidemment.Orientation paysage imposéeTout appareil lui convient(Version 1.3, lancé sur iPhone XS, iPad Pro 11", et Mac OS Catalina, avec et sans pad Xbox One)C'est pas malPS : Pour rappel, un document Google Spreadsheet est à votre disposition pour voir un récapitulatif de tous les jeux essayés dans ce guide Factor, ainsi que la liste des jeux restants de l'abonnement.