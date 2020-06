Vous vous demandiez peut-être "Mais où se cache Carmen Sandiego Ricardo?", pas d'inquiétude, il n'est jamais loin :). Après une pause indépendante de ma volonté, voici donc revenir votre rendez-vous avec le guide Factor Apple Arcade, partie 14. Cette semaine trois exclusivité Apple Arcade : un jeu de recherche visuelle, un casse tête haut en couleurs et un jeu d'espionnage minusculement grand. Coté stats, l'abonnement en est à 124 jeux sortis, dont 50 essayés ici, regroupés dans le Google Spreadsheet mis à jour (lien en fin d'article).

Down in Bermuda





Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?

Dans ce petit jeu mobile vous devez aider un naufragé quelque peu lent à la détente et qui, au bout de 30 ans, décide qu'il serait temps de quitter son île déserte pour retrouver sa femme. Pour ce faire, il vous faudra observer et cliquer partout afin de récolter des orbes vous ouvrant le chemin pour l'île suivante.

C'est mignon tout plein et reposant, grâce à ses graphismes pastels, ainsi qu'à sa DA et son ambiance sonore tout en douceurs.

Les îles sont en vue isométrique, que vous pouvez faire tourner comme bon vous semble. Vous aurez également à actionner des leviers et autres boutons pour déceler chaque orbe de lumière nécessaire à la poursuite de votre périple. Les puzzles sont très (trop?) simples et ne vous feront pas vous creuser les méninges bien longtemps. La difficulté est ailleurs, on y revient juste après.

Tint





Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?

Tint est un nouveau jeu de puzzle typiquement mobile, où on enchaîne les niveaux jusqu'à plus soif. Pas d'histoire pour enrober le tout, le jeu ne comptant que sur son gameplay pour nous tenir en haleine. Et ce gameplay assez original vous replongera (peut-être) dans vos premières années d'école en classe de dessin : vous devez peindre au doigt un chemin pour atteindre une couleur. Evidement il faudra mélanger vos traits pour obtenir la bonne couleur de fin (exemple : commencer votre trait en jaune et passer sur du bleu pour finir en vert, couleur de votre objectif). Ça n'a l'air de rien mais ça devient vite assez retord.

Toutefois rien de révolutionnaire ici, et Tint n'a aucune autre ambition que d'ajouter un jeu mobile à la ludothèque d'Apple Arcade.

Les teintes pastel, les bruitages doux et les sons naturels vous feront passer un bon moment de détente à défaut d'être mémorable.

Spyder





Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?



Ici pas de jouets, mais une petite araignée robotique et transformiste jetée dans une ambiance "espionnage des années 60" (contexte à la mode sur Apple Arcade après

Si James Bond est aidé dans cette quête par une multitude de gadgets, dans Spyder VOUS ETES les gadgets! Et cette bébête à 8 pattes est un vrai couteau suisse : laser découpant, ventouses et autres tournevis vous permettront d'avancer dans les niveaux de ce casse tête géant (pour vous). Et dès le début du jeu c'est une petite claque. Le jeu est vraiment beau et bien réalisé, avec cette profondeur de champ et cette impression de petitesse saisissante. C'est simple j'ai ressenti la même chose qu'à l'époque de la Dreamcast lorsque j'ai pu gouter à Toy Commander.Ici pas de jouets, mais une petite araignée robotique et transformiste jetée dans une ambiance "espionnage des années 60" (contexte à la mode sur Apple Arcade après Agent Intercept ou Operator 41 ), bien retranscrite. Vous êtes l'Agent 8 et devez partir en mission ultra secrète et ultra dangereuse pour presqu'à chaque fois devoir sauver le monde.Si James Bond est aidé dans cette quête par une multitude de gadgets, dans Spyder VOUS ETES les gadgets! Et cette bébête à 8 pattes est un vrai couteau suisse : laser découpant, ventouses et autres tournevis vous permettront d'avancer dans les niveaux de ce casse tête géant (pour vous).

PS : Pour rappel, un document Google Spreadsheet est à votre entière disposition pour voir un récapitulatif de tous les jeux essayés dans ce guide Factor, ainsi que la liste des jeux restants de l'abonnement.